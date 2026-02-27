Семак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал момент с отменой гола «Балтики» в матче 19-го тура Мир РПЛ тонким, но отметил подробное объяснение арбитра.
В пятницу петербуржцы дома обыграли калининградцев со счётом 1:0. Во втором тайме после подсказки VAR главный рефери Алексей Сухой отменил взятие ворот Кевином Андраде: нападающий хозяев Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю Денису Адамову.
Я изначально не видел момента с голом, но после того, как судья стал слушать [помощников VAR], тогда посмотрел повтор. Я думаю то, что и остальные, там рисовали линии, момент очень тонкий. [Густаво] Мантуан, как я понимаю, успел выйти, и игрок, который стоял (Хиль — прим. ТАСС), закрывал видимость вратарю, тот в момент удара не видел мяча, то есть футболист «Балтики» участвовал в эпизоде. Конечно, это очень обидно, и с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, то было бы тоже обидно. Но решение судьи — игрок находился на линии между ударом бьющего и вратаря. Вратарь не видел момента удара. Я это смотрел.
Болейте за своих, а не против чужих!
