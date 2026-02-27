Семак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» назвал момент с отменой гола «Балтики» в матче 19-го тура Мир РПЛ тонким, но отметил подробное объяснение арбитра.

В пятницу петербуржцы дома обыграли калининградцев со счётом 1:0. Во втором тайме после подсказки VAR главный рефери Алексей Сухой отменил взятие ворот Кевином Андраде: нападающий хозяев Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю Денису Адамову.