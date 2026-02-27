Top.Mail.Ru
Семак прокомментировал отмененный гол «Балтики» в ворота «Зенита»

вчера, 23:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал момент с отменой гола «Балтики» в матче 19-го тура Мир РПЛ тонким, но отметил подробное объяснение арбитра.

В пятницу петербуржцы дома обыграли калининградцев со счётом 1:0. Во втором тайме после подсказки VAR главный рефери Алексей Сухой отменил взятие ворот Кевином Андраде: нападающий хозяев Брайан Хиль находился в офсайде и мешал вратарю Денису Адамову.

Я изначально не видел момента с голом, но после того, как судья стал слушать [помощников VAR], тогда посмотрел повтор. Я думаю то, что и остальные, там рисовали линии, момент очень тонкий. [Густаво] Мантуан, как я понимаю, успел выйти, и игрок, который стоял (Хиль — прим. ТАСС), закрывал видимость вратарю, тот в момент удара не видел мяча, то есть футболист «Балтики» участвовал в эпизоде. Конечно, это очень обидно, и с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, то было бы тоже обидно. Но решение судьи — игрок находился на линии между ударом бьющего и вратаря. Вратарь не видел момента удара. Я это смотрел.

Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:25
Ну тогда надо с линейкой ходить и мерять. Но Сухому веры нет после Краснодара- он ПОДОНОК!!!!!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:12
Система может и несовершена, но так чертят линии для всех в РПЛ. Тогда надо все голы пересматривать, где всё решали миллиметры.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:09, ред.
Если найдутся технологии, которые зафиксируют отсутствие офсайда, то признаю, что вне игры не было. А пока только одни слова от всех ничем не подтверждённые.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:07, ред.
Балтику не люблю, но зенитушку воообще ненавижу.
Но криминала никакого не вижу. Даже на глаз видно, что пятка Хиля ближе к воротам, ещё и линии прочертили. Хочешь оспорить? Прочерти сам.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:06
Даже там видно, что пятка Хиля ближе к воротам.
Capral
Capral
сегодня в 01:04
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:59
    А я с чего это должен Барсе рассказывать???
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:59
    В Италии три гола Сассуоло в одном матче отменили из-за нестриженных ногтей. Всех судят одинаково, где есть ВАР и чертят линии.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:58
    Это ты Барселоне расскажи, у которой, игрок в большем офсайде был, а они до сих пор ноют!!!
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:57
    Вот по этому гол Барсы не засчитали. Линии прочертили, по ним 100% офсайд. Гол отменили справедливо. Идиотизм Барсы с этим спорить.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:56, ред.
    Нет, не засчитывают!!!
    Если линии подтверждают, что там есть офсайд, то гол не будет засчитан. Правило офсайда Венгера ещё не ввели.
    Везде судят одинаково офсайды, что в Европе, что в РПЛ. По прочерченным линиям!!! И никак иначе.
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:52
    Если так думать, то надо половину мировых голов отменить. И не надо всё сравнивать с Европой. В Европе так судят, в России иначе. Сейчас начинают всплывать все судейские проделки, и нет никакой гарантии, что и этот эпизод окажется нечистоплотным... Барселона, почти за такой же эпизод в игре с Атлетико, до сих пор не может успокоиться, а ты призываешь равняться на Европу.
    Я в Европе живу больше 30-ти лет и читаю европейскую прессу, как футбольную, так и всякую другую, поэтому знаю, что говорю. А гол можно было засчитать, потому что офсайд- спорный, и при желании, такой гол засчитывают...
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:45, ред.
    Я терпеть не могу зенитушку и уже готов был, увидя здесь комментарии про судейский беспредел, добавить свои пять копеек. Но посмотрев эпизод, офсайд там есть, исходя из прочерченных линий и основания отменить гол соответственно также есть.
    Поэтому заявляю, что это не так.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:21
    Вспомнились слова песни - ничего не вижу, ничего не слышу)))
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:18, ред.
    То, что ты не видишь, не значит, что его не было. Больше того, если бы я написал, что гол отменили правильно, ты поставил бы под сомнение моё мнение. И попробуй скажи, что это не так. Потому что, всё, что я говорю- ты опровергаешь.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 00:05
    Почему Семаку перед интервью не зачитали его права, ведь всё, что было сказано им, может быть и будет использовано против него. :)) А если серьёзно, то зная, какой Сергей Богданович набожный человек, после таких слов возникают большие сомнения в его искренности. Ведь он далеко не глупый человек и должен понимать. что такой неоднозначный эпизод с отменённым голом в ворота его команды вызовет широкий резонанс в российской футбольной среде и чтобы хоть как-то снизить градус напряжения было бы лучше вообще отказаться от этого комментария, сославшись на его подробный разбор в другое время, в более спокойной обстановке, когда улягутся все страсти.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:04
    Основания отменить гол у арбитра были. Офсайд зафиксирован прочерченными линиями, Адамов в момент удара выглядывал из под игрока соперника, как школьник за партой выглядывает из-за спины впереди сидящего на доску. Соответственно это не пассивный офсайд.
    Не вижу никакого убийства и скандала по этому эпизоду.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:56
    После интервью на юбилее Семака...
    Capral
    Capral
    вчера в 23:45
    На совести Сухого теперь два убийства- краснодарское и питерское. В советское прекрасное и незабываемое время- за такое давали вышку.
    Ну, а от Семака, ничего другого и не ждал. Не знаю, насколько тонким был эпизод с незасчитанным голом, но выкрутился Семак, тонко...
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 23:40
    Скажи спасибо судьям, Сережа. Спасли твой юбилей.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:31
    Сергей, лучше про Зенит расскажи. Про судей и за Балтику мы всё знаем
    Гость
    Отправить
     