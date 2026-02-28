Top.Mail.Ru
19-й тур РПЛ продолжится поединками с участием «Краснодара» и «Локомотива»

сегодня, 00:04

В субботу 19-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится четырьмя интересными матчами. Среди них особое внимание привлекает южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом», которое начнется в 14:30 мск.

«Краснодар», лидер первой части сезона, сейчас занимает второе место в таблице после победы «Зенита» над «Балтикой». «Ростов» с 21 баллом находится на 11-й позиции. По мнению бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сенникова, «Краснодар» является одним из главных фаворитов в чемпионской гонке.

«Фаворит в РПЛ — „Краснодар“. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому „Зенит“ тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. „Локомотив“, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».

Помимо дерби, в субботу состоятся еще три матча: «Оренбург» — «Акрон», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». В воскресенье запланированы матчи «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов», «Сочи» — «Спартак» и «Ахмат» — ЦСКА.

«Краснодар», действующий чемпион России, в прошлом сезоне впервые завоевал золотые медали, обогнав «Зенит» в заключительном туре. Теперь команда стремится защитить свой титул и продолжает бороться за лидерство в чемпионате.

y-ago
y-ago
сегодня в 15:00
Новость — типичный «разогрев» перед туром: много общих слов, минимум анализа. Ну, да - какая-то интрига в чемпионате есть. Но сказать, что РПЛ сейчас зрелищная и сильная — было бы очень сильным преувеличением.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 14:35
"Локомотив“, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо(с)
Сенников "ляпнул" от души. В прошлом сезоне особенно хорошо провёл Локо весеннюю часть. Закачаешься!
Дмитрий, проспись пойди).
Муравьед
Муравьед ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:52
    альсато
    альсато ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 13:20
    А в чем Позор?)))))
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 12:30
    Когда такие "специалисты-аналисты", как сенников предсказывают события сегодняшнего тура, сразу надо понимать, что всё будет наоборот. Обязательно будет скандал в каком-то из трёх матчах с участием Краснодара, ЦСКА и Локомотива. Осталось только угадать в каком.
    Кстати, о каком субботнем дерби идёт речь? Ни секунду не понимая значения слова "дерби" лепят его во все дыры, главное красиво и не понятно и самому автору.
    Comentarios
    Comentarios ответ Kosmos58 (раскрыть)
    сегодня в 11:55
    Получше
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Comentarios (раскрыть)
    сегодня в 11:47
    А Локо уже на полном ходу?!.
    Kosmos58
    Kosmos58
    сегодня в 11:46
    ... и судя по названию статьи, матч Оренбурга с Акроном не состоится?
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 11:44
      Comentarios
      Comentarios
      сегодня в 11:12
      У Локо есть шанс Краснодар еще не разыгрался
      112910415
      112910415
      сегодня в 10:11
      Всё внимание к Краснодару !
      Capral
      Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 09:56
      +100000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      sihafazatron
      sihafazatron ответ cska1948 (раскрыть)
      сегодня в 09:48
      Российская Позор Лига (РПЛ)
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 09:38
      Зенит на два дня меньше отдыхал чем Спариак и армейцы
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 09:06
      После вчерашнего судейства матча Зенит - Балтика нисколько не удивлюсь, если судьи не дадут выиграть ни Краснодару, ни Локомотиву, ни ЦСКА.
