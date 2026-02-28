19-й тур РПЛ продолжится поединками с участием «Краснодара» и «Локомотива»

1772226282

сегодня, 00:04

В субботу 19-й тур Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится четырьмя интересными матчами. Среди них особое внимание привлекает южное дерби между «Краснодаром» и «Ростовом», которое начнется в 14:30 мск.

«Краснодар», лидер первой части сезона, сейчас занимает второе место в таблице после победы «Зенита» над «Балтикой». «Ростов» с 21 баллом находится на 11-й позиции. По мнению бывшего футболиста сборной России Дмитрия Сенникова, «Краснодар» является одним из главных фаворитов в чемпионской гонке.

«Фаворит в РПЛ — „Краснодар“. Фаворитами всегда считаются предыдущие чемпионы, поэтому „Зенит“ тоже остается среди главных претендентов, — сказал Сенников. — У ЦСКА хороший состав, вопрос только в том, позволит ли скамейка, хватит ли сил на концовку сезона. „Локомотив“, я уверен, поборется, так как предыдущие весенние части чемпионата они проводили очень хорошо. ЦСКА прошлую весну тоже провел на высоком уровне, поэтому у этих команд есть хорошие шансы».

Помимо дерби, в субботу состоятся еще три матча: «Оренбург» — «Акрон», «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» (Махачкала) — «Рубин». В воскресенье запланированы матчи «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов», «Сочи» — «Спартак» и «Ахмат» — ЦСКА .

«Краснодар», действующий чемпион России, в прошлом сезоне впервые завоевал золотые медали, обогнав «Зенит» в заключительном туре. Теперь команда стремится защитить свой титул и продолжает бороться за лидерство в чемпионате.