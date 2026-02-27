Шведский клуб побил трансферный рекорд страны, купив игрока за €2,63 млн

1772224631

вчера, 23:37

Шведский «Хаммарбю» заплатил 2,63 млн евро (28 млн крон) за 22-летнего датского полузащитника из «Броммапойкарны», установив рекорд суммы, уплаченной шведским клубом за игрока.

Линд, перешедший из датского «Мидтьюлланд» в «Бромму» год назад, подписал контракт на три года. В сезоне Аллсвенскан-2025 он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Эта сделка между двумя шведскими клубами превзошла предыдущий рекорд — 26 млн крон, которые в 2020 году «Норрчёпинг» заплатил «Вест Хэму» за .