Шведский клуб побил трансферный рекорд страны, купив игрока за €2,63 млн

вчера, 23:37

Шведский «Хаммарбю» заплатил 2,63 млн евро (28 млн крон) за 22-летнего датского полузащитника Виктора Линда из «Броммапойкарны», установив рекорд суммы, уплаченной шведским клубом за игрока.

Линд, перешедший из датского «Мидтьюлланд» в «Бромму» год назад, подписал контракт на три года. В сезоне Аллсвенскан-2025 он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Эта сделка между двумя шведскими клубами превзошла предыдущий рекорд — 26 млн крон, которые в 2020 году «Норрчёпинг» заплатил «Вест Хэму» за Сеада Хакшабановича.

Все комментарии
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:04
...в стране группы "ABBA" и Златана всё возможно....!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:10
Теперь датчанин должен оправдать эти вложения.
Futurista
Futurista
вчера в 23:49
Стокгольм - город контрастов...
