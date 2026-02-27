Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура чемпионата России

вчера, 21:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в 19-м туре РПЛ.

Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.

«Зенит» вышел на 1-е место, опередив на 2 очка «Краснодар», у которого есть игра в запасе. «Балтика» осталась на 5-м месте.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Ювентус» победил «Галатасарай», но не смог выйти в 1/8 Лиги чемпионов
26 февраля
«Реал» одержал победу над «Бенфикой» и вышел в 1/8 Лиги чемпионов
26 февраля
ПСЖ с Сафоновым в воротах сыграл вничью с «Монако» и вышел в 1/8 ЛЧ
26 февраля
«Аталанта» в концовке вырвала победу у «Боруссии» и вышла в 1/8 ЛЧ
25 февраля
«Байер» сыграл вничью с «Олимпиакосом» и получил путевку в 1/8 финала ЛЧ
25 февраля
«Будё-Глимт» победил «Интер» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
25 февраля
Сортировать
Все комментарии
Groboyd
Groboyd ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:20
    derrik2000
    derrik2000 ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 01:19
    Вот раненько и поделись с Семаком и Мюллером этой "оперативной информацией".
    Ну, чтобы уже готовили оправдания для КДК РФС.
    Уверен, что они по достоинству оценят. ))
    Groboyd
    Groboyd ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 01:17
    Всё ясно!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 01:16
    Мне как раз Талалаев картинку и прислал, которую ему оперативно переслали. ))
    Groboyd
    Groboyd ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    А ты с Талалаевым?
    derrik2000
    derrik2000 ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 01:15
    Я так понимаю, что ты вместе с Ивановым на VAR сидел. )))
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 01:14
    Всё видно!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:08
    Где видно?! Тебе же специально линию человек провел!!! Что еще надо?!
    Groboyd
    Groboyd ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 01:03, ред.
    Везде видно, что пятка игрока Балтики ближе к воротам.
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 00:57, ред.
    Шнякин о скандальном эпизоде матча «Зенит» — «Балтика»: «Почему линия по пятке Мантуана, если он развернут?»
    а почему, собственно, линия проведена по пятке Мантуана, если он развернут? И вот тут действительно стоит призадуматься. А нет такого, что спина или левое плечо Мантуана ближе к воротам? Теперь у меня нет уверенности.

    Если технически разбирать, то ВАР-рэф просто на глаз находит (по имеющемуся стоп-кадру) ту часть тела, что ВРОДЕ БЫ ближе к линии ворот. Каких-то 3D-изображений у него нет. И он тупо не сможет понять, где там было левое плечо. Надо лиге и, возможно, клубам сбрасываться на эту систему автоматическую. Надо обязательно. Иначе скандалы годами будут продолжаться. Годами!
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 00:55, ред.
    А вот и НАСТОЯЩЕЕ ФОТО этого липового оффсайта подоспело!
    100-летие, понимаешь...))
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 00:48
    Капрал
    Объясни почему этот гол должны были засчитывать.
    Capral
    Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    Джек, матч вы видели, и всё про него знаете.))) Я не поверю, что вы, такой безоговорочный болельщик Зенита не смотрели такую игру. Но поскольку, сказать вам нечего и оправдать позорный результат не получится, вы говорите, что игру не видели, правильно, так легче снять все обвинения- не видел, не знаю и тп... Ничего плохого к вам не имею и не имел никогда, также, кстати, как и к вашему Зениту, который отлично помню еще по советскому времени. Но если бы вы, действительно, осозновали бы объективно непростую ситуацию с незасчитанным голом, то НИКОГДА не поставили лайки человеку с аватаркой Индзаги.................................
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 00:23
    Позор! Как не стыдно, слов нет цензурных, выразить презрение к судейству и организации шабаша на крытом стадионе. Недавно "Уральские пельмени" показывали зачем нужен СНИЛС, а сегодня мы увидели зачем нужен VAR.
    Спасибо, теперь всё ясно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:02
    Всех с началом первенства!!!!
    Всю зиму комменты копили....)))
    Матч к сожалению не видел....но счёт удачный....
    Семака с Юбилеем !!!
    Зенит с Победой...хоть как я понимаю и спорной....
    Ждал более убедительного результата...и более безоговорочной победы...
    Всем доброй ночи !!!!
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 00:01, ред.
    А вот ещё мнение...

    "Не страшно, что судьи отменяют гол Балтики из-за футболиста, который даже не коснулся мяча.

    Не страшно, что VAR не в состоянии правильно нарисовать линию для определения офсайда.

    Даже не страшно, что народ все еще не понимает, как работают китайские офсайдные линии и правила пассивного офсайда.

    Страшно, когда Дуран, Луис Энрике, Джон Джон, Педро, Соболев и Глушенков создают во 2-м тайме жалкие 0,31 xG, а единственный гол забивают благодаря рикошету от ноги соперника.

    Хотя все нападение Зенита стоит, как четыре состава Балтики.

    Страшно, когда 21-летний Беликов кромсает Вендела на фланге и помогает заработать голевой (!) угловой.

    Оказывается, бразилец не только не умеет читать, писать и считать, но и не может остановить парня, который еще в прошлом году играл в Третьей лиге России.

    Страшно, когда все игроки Зенита лишь однажды касаются мяча в чужой штрафной почти за весь 2-й тайм.

    Страшно, когда Балтика с костяком из ФНЛ смотрится агрессивнее, свежее, бодрее и целостнее претендента на чемпионство РПЛ.

    Страшно в первую очередь должно быть сегодняшнему имениннику Семаку, потому что такую безобразную игру Зенита не исправит ни главный судья, ни VAR.

    Ведь день рождения бывает только раз в году, а играет его команда настолько отстойно уже не первый сезон."
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 23:47, ред.
    Не понимаю смысла орать, что вне игры не было. Линии прочертили, по ним игрок Балтики в офсайде. Так судят всех. В Европе отменяют голы из-за нестриженных ногтей, как и в этом случае. Спорить лишь можно влиял ли игрок на вратаря. По мне, да. Пассивный офсайд это когда игрок не влияет на эпизод не визуально, не физически. Адамов же выглядывал из-за соперника выгибая шею, т.е. игрок ему мешал. Скорее всего кипер зенитушки не взял бы этот мяч даже не будь игрока соперника перед ним. Но раз игрок был, то, соответственно, есть и основания отменить гол.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 23:39
    вне игры не было.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 23:26
    Посмотрел этот скандальный гол Балтики. Скажу, что основания отменить были. Хиль находился в офсайде и Адамову приходилось выглядывать из-за соперника. Это не пассивный офсайд.
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 23:24
    Канчельскис – про отменённый гол «Балтики»: «Есть ли там офсайд? Сомнительно»
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 23:23
    «Возникают сомнения к построению офсайдных линий» - Егоров про отменный гол "Балтики
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 23:23
    Непомнящий: не понимаю, где судьи увидели офсайд в момент гола «Балтики»
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 23:20
    "Сергей Семак высказался на тему отмены гола «Балтики» «Зениту» из-за офсайда.

    – Пропустили после стандартного положения. Хорошо, что гол отменили и смогли сами забить.

    Конечно, очень важная игра, одна из двенадцати. Сделали шажочек вперед, спасибо ребятам, спасибо команде, болельщикам – за то что пришли поддержать команду. Всех с победой!

    – Момент с голом «Балтики» ключевым был в матче. Когда соперник забил гол, вы видели на тренерской скамейке, что это может быть офсайд? Может, по повтору? И надеялись ли вы, что гол отменят?

    – Я не смотрел изначально после того, как забили мяч. Уже когда судья слушал, посмотрел, что случилось, и тогда посмотрел повтор, да.

    Там рисовали линии, момент очень тонкий. Как я понимаю, Мантуан успел выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю. В момент удара голкипер не видел мяча. То есть игрок соперника участвовал в эпизоде.

    Конечно, это очень обидно с точки зрения игры команды соперника. Если бы я был на другой стороне, наверное, тоже было бы очень обидно. Но решение судьи то, которое я сказал. Игрок находился на линии удара между бьющим игроком и вратарем. Голкипер не видел момент удара, я это смотрел, – сказал главный тренер «Зенита»."

    Самое смешное будет, когда КДК ВОЗМОЖНО укажет на ошибку с отменой гола.
    Почему "ВОЗМОЖНО"???
    Так 100-летие! )))
    Муравьед
    Муравьед
    вчера в 23:17, ред.
    «Чистый гол». Экс-судья Захаров — об отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
    Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров разобрал спорный эпизод с отменённым голом в матче «Зенит» — «Балтика» (1:0) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).


    «Если даже игрок «Балтики» был во вне игры, то он не мешал обзору вратаря «Зенита», который сразу отреагировал на удар. Футболист стоял в стороне. Гол забит чистый. Раньше у нас были рекомендации трактовать такие эпизоды в пользу атаки.

    Я даже после повторов не могу точно утверждать, что футболист «Балтики» находился в положении вне игры. Даже если он находился в офсайде, то он должен был мешать вратарю, но видно, что он стоит от него полуметре. Он не мешал голкиперу, потому что тот мгновенно отреагировал на удар», — заявил Захаров в эксклюзивном интервью
    Slepowron
    Slepowron
    вчера в 23:14
    Чтобы увидеть в этом моменте "помеху для вратаря" нужно было обязательно попасть в число судей не замешанных в ставках, тут же всё очевидно
    эльхан 70
    эльхан 70
    вчера в 23:07
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      вчера в 22:59
        derrik2000
        derrik2000
        вчера в 22:59
          Capral
          Capral ответ shur (раскрыть)
          вчера в 22:59
          Ну нет слов- ТАЛАНТИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
          Aleks Captain
          Aleks Captain
          вчера в 22:56
          В студии " Газ ТВ" натуженно пытаются дорисовать по жирнее линию оффсайда, сгладить судейский косяк.

          Если игрок Балтики у линии офф не производил никаких активных действий ,мимо него был послан мяч в ворота ..В любой лиге мира это 100 % гол.... и никто вратарю на линии мяча не стоял и не мешал , тогда как относится к угловым если толпа на плечах вратаря !
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           