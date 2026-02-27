«Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура чемпионата России

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в 19-м туре РПЛ.
Единственный гол забил Луис Энрике на 87-й минуте.
«Зенит» вышел на 1-е место, опередив на 2 очка «Краснодар», у которого есть игра в запасе. «Балтика» осталась на 5-м месте.
Если по игре, то ничего нового, ни от Зенита, ни от Балтики не увидел. Правда, измотав Зенит в 1-м тайме, в его бесплодных и примитивных атаках, Талалаев, после перерыва нанес разящий удар, который должен был стать решающим. Но, гол был отменен, в самых омерзительных традициях РПЛ...................................
Ничего нового или оригинального в игре Питера нет. Деградирует Глушенков, потерялся Вендел. Но вот Дивеева стоит отметить, очень качественно сыграл в ЦЗ, быстро нашел общий язык с новыми партнерами. В атаке, Зенит не убедил, если не считать комичного рикошета в ворота Балтики. Балтика на своей волне- силовой прессингующий футбол, без изюминки, но очень надежный и атлетичный. И по логики игры, гости заслужили победу. Единственное, что возможно- отсутствие ушедшего Сауся, несколько упростило игру балтийцев, не хватало его цепкости и зубаcтости в центре поля...
Ничего больше сказать не могу. И поздравить Зенит с такой победой- язык не поворачивается...
