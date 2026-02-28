Top.Mail.Ru
Файзулин — о Дзюбе: «Артем — большой молодец. Он держит свой уровень»

сегодня, 10:31

Ветеран российского футбола Артем Дзюба продолжает демонстрировать высокий уровень. Об этом заявил бывший полузащитник петербургского «Зенита» и обладатель Кубка УЕФА Виктор Файзулин.

37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив 5 голов и отдав 4 голевые передачи.

«Артем — большой молодец. Он держит свой уровень. Держит свою планку», — сказал Файзулин.

На данный момент Дзюба возглавляет список бомбардиров среди российских футболистов и игроков национальной сборной. Ранее сообщалось, что контракт нападающего с «Акроном» рассчитан до конца текущего сезона.

k8kmrcxxgcvg
k8kmrcxxgcvg
сегодня в 14:59
Артем для своего возраста вполне сохранился,в смысле игровом
t9spjernp5w4
t9spjernp5w4
сегодня в 14:23
Хоть по карманам перестал шарить у товарищей.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:56
Добра Иван! Про возрастных согласен с тобой! Но вот уровень мастерства приведены тобой игроков и Артемки конечно не сопоставим. Хотя имеем то что имеем.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:53
Ваши слова прямо под сегодняшний матч. Хотя не хотелось бы видеть частный клуб в ФНЛ
phqf6xa23k9y
phqf6xa23k9y
сегодня в 12:54
Артёмка больше пахан в раздевалке
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:37
Как знать может это его последний сезон в качестве футболиста, такие как он не пропадут с поля зрения и по завершению карьеры. А что касается уровня его мастерства и возрастной планки, так в мире таких примеров огромное множество. Например Златан Ибрагимович больше сорока одного года играл в топовых командах, сейчас Роналду, Месси, Бензема, которые даже старше Дзюбы а играют, так, что молодёжь отдыхает в сторонке и в одиночку делают результаты для своих клубов. Здоровья им и футбольного долголетия!
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:32
...как не крути (кое что =)) ) , всё равно на слуху, а что ещё надо для
возрастного игрока,хоть какой нибудь малейший стимул....!!!
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:10
иногда не просто держит свой уровень/планку, а тычет им в экраны смартфона,
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:45
Артемка это не коньяк, который с каждым годом только лучше становится
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:43
Ну а как может сказать правду...это же не комильфо по ихнему. Взять даже уровень того Зенита и в котором Артемке пришлось играть. Небо и земля. Ну а нОнешний Зенит джонов все вчера видели (((
Байкал-38
Байкал-38 ответ rmmdt8us77q4 (раскрыть)
сегодня в 11:40
Конечно возраст сказывается, но для своего возраста он выглядит неплохо, а как опытный игрок очень помогает Акрону.
Кстати про возраст, в большенстве команд более молодые нападающии выглядят как пустое место.
Дзюба 5 голов, Динамо из Махачкалы 8 голов на всю команду!!!
Да уровень Дзюбы падает, но для многих даже такой уровень недосигаем.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:22
уровень Дзюбы - Акрон.
а завтра это будет клуб ФНЛ.
9snj76esz2jq
9snj76esz2jq
сегодня в 10:56
Воспитанники спартака они такие. Позориться, так до конца.
rmmdt8us77q4
rmmdt8us77q4
сегодня в 10:52
Но уровень у него допустим падает с каждым годом, всё таки возврат
Гость
