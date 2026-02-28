Файзулин — о Дзюбе: «Артем — большой молодец. Он держит свой уровень»

1772263865

сегодня, 10:31

Ветеран российского футбола продолжает демонстрировать высокий уровень. Об этом заявил бывший полузащитник петербургского «Зенита» и обладатель Кубка УЕФА .

37-летний нападающий тольяттинского «Акрона» в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забив 5 голов и отдав 4 голевые передачи.

«Артем — большой молодец. Он держит свой уровень. Держит свою планку», — сказал Файзулин.

На данный момент Дзюба возглавляет список бомбардиров среди российских футболистов и игроков национальной сборной. Ранее сообщалось, что контракт нападающего с «Акроном» рассчитан до конца текущего сезона.