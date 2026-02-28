В Израиле отменили все сегодняшние матчи

1772267445

сегодня, 11:30

По сведениям пресс-службы Израильской футбольной ассоциации все в рамках страны запланированные на субботу футбольные встречи были отменены.

Решение принято в интересах безопасности и в ответ на указания МВД 28 февраля.

Изначально планировалось проведение пяти матчей высшего дивизиона чемпионата; новые даты пока не определены.

Ранее источник соообщил о том, что 28 февраля израильские и американские вооружённые силы нанесли удары по территории Ирана и объявили о начале военной операции против исламской республики.