В Израиле отменили все сегодняшние матчи

сегодня, 11:30

По сведениям пресс-службы Израильской футбольной ассоциации все в рамках страны запланированные на субботу футбольные встречи были отменены.

Решение принято в интересах безопасности и в ответ на указания МВД 28 февраля.

Изначально планировалось проведение пяти матчей высшего дивизиона чемпионата; новые даты пока не определены.

Ранее источник соообщил о том, что 28 февраля израильские и американские вооружённые силы нанесли удары по территории Ирана и объявили о начале военной операции против исламской республики.

