ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Премьер-Лига U21 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-10-04
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-08
2020-11-22
2020-11-29
2020-12-06
2020-12-13
2020-12-16
2021-02-28
2021-03-07
2021-03-14
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Сочи - Ростов
Локомотив - Химки
Рубин - Ахмат
Динамо - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Ростов

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 4:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Сочи
Ростов
4 : 2
завершен
04 октября 2020, 16:30
воскресенье
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 10 тур
Стадион Фишт
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 2.60 3.10 3.00
Fonbet 2.70 3.10 2.80
Мелбет 2.53 3.20 3.10
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Бурмистров Никита
    ассистент Маммана Эмануэль     		1:0 19’
    62’ 1:1 Ионов Алексей
    ассистент Антонсен Норманн Матиас
    Юсупов Артур 2:1 66’
    74’ 2:2 Полоз Дмитрий
    ассистент Ионов Алексей
    Заболотный Антон
    ассистент Маргасов Тимофей     		3:2 78’
    Заболотный Антон
    ассистент Маргасов Тимофей     		4:2 84’
    Наказания
    33’ Антонсен Норманн Матиас
    36’ Хаджикадунич Деннис
    48’ Козлов Алексей
    56’ Осипенко Максим
    59’ Полоз Дмитрий
    Нобоа Кристиан 63’
    64’ Антонсен Норманн Матиас
    90’ Долгов Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Обухов Владимир Чистяков Дмитрий
    Пруцев Данила Жоаозиньо 72’
    76’ Логашов Арсений Полоз Дмитрий
    80’ Мамаев Павел Ионов Алексей
    81’ Долгов Александр Козлов Алексей
    Прутцев Егор Бурмистров Никита 90+1’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		8 Удары в створ 3
    		9 Фолы 15
    		8 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 7
    		0 Удаления 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    быстроногий Абелардо
    быстроногий Абелардо
    06 октября в 08:59
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответ pomor45 (раскрыть)
      05 октября в 06:59
      Хорошо если ты прав.я всё же думаю что наш футбол продажный.
      drive45
      drive45
      04 октября в 22:49, ред.
      То что Сочи забили 4 мяча хорошо, но вот игра и провокация Нобуа Нормана с явным душком и далеко не спортивная. Однозначно по игре Ростов был не слабей и даже играя в меньшестве смог сравнять счет, но переломить ход игры играя в десятером -конечно же не смог. С учетом судейства, можно сказать что к концу матча у Сочи стало даже на два игрока больше принимая во внимание судью ,как полевого игрока. Но наш Ростов все это понимая, сыграет дома как всегда, вернет он Сочи все сполна. В гостях на выезде, черноморцы однозначно , очков не наберут.
      Владимир Бэкман
      Владимир Бэкман
      04 октября в 22:42
      Подлейшеее судейство ! Судью пожизненно отстранить от футбола! "Ростову" удачи и поменьше таких мерзавцев судей
      Dominators
      Dominators
      04 октября в 21:57
      Эту,,самку собаки,, Турбина на полиграф.,а лучше сразу на эшафот .
      Wolf77785
      Wolf77785
      04 октября в 21:51
      Заболотному плевать, какой состав Ростова унижать!
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ pomor45 (раскрыть)
      04 октября в 21:37
      Кузяев в Тереке больше игр сыграл чем в Зените, про Кокорина даже говорить не буду!)
      Это для Зенита все клубы РПЛ готовят футболистов за немощностью их академии!)))
      Спартак вам даже капитана подогнал!)))
      Геннадьич
      Геннадьич
      04 октября в 21:03
      Нобоа стал настоящим провокатором.Ударил сзади по ногам , и пошел с гнусной улыбочкой.Подонок,просто подонок.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      04 октября в 20:55
      Ты был бы прав, если бы я точно знал, что сказал норман судье. Можно и не орать, а сказать одно слово(не буду приводить примеры) и получить удаление. Еслм других не удаляют за ор на судей, то это не даёт никому права орать безнаказанно. Это касается и Дзюбы, и Акинфеева и других. Я бы удалял всех в таких случаях. Но Карпин, при том, что неплохой тренер, ещё и балабол, часто го, ворит много лишнего
      112910415
      112910415
      04 октября в 20:50
      раз в несколько лет Заболотный блистает !
      но гол великолепный, факт !
      pomor45
      pomor45 ответ Footbolista (раскрыть)
      04 октября в 20:42
      Одно другого не отменяет. Каждая команда стремится собрать у себя лучших - по возможности.
      протон1
      протон1
      04 октября в 20:31
      не ужели этот сочи никто не может остановить?
      Footbolista
      Footbolista ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      04 октября в 20:23, ред.
      Федун требовал и угрожал...а вам выпрашивать придется...к сожалению...
      Footbolista
      Footbolista ответ pomor45 (раскрыть)
      04 октября в 20:21
      А капитана вам кто подготовил?))...
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      04 октября в 20:20
      Дружище у тебя определённо что-то к Карпину, а вот объективные пчть копеек тебе от меня.
      У Нормана не было ни первой ни второй желтой, абсолютно. В первом моменте он не держал за майку , делая мелкий фол чтобы сбить возможное развитие атаки. Это не желтая, это обычный тактический фол, будь такой фол метров за 30 от ворот и не первыйу данного игрока тогда погоаорили бы. Повторюсь, ни грубой игры, не задержки за майку или захвата не было, он мешал, игрок упал. Но опасности воротам даже в перспективе не было.
      Второй желтой и в помине нет, вспомни как дзюба орал на Соболева и его пол команды держало, матом орал крупным планом. Ничего. И здесь судья должен был сразу же поговорить с нобоа, а не ждать когда это сделает игрок, которому чуть ноги не вырвали сзади. На судью он не орал, игрока он даже не тронул, это эмоции, которые имеют место быть. Акинфеева за такое не удаляли, согласимь, а сколькт раз было.
      Ни одной желтой не было у Нормана, а вот Нобоа можно было удалить сразу, но тогда бы мы лишились чудо гола зеболотного
      pomor45
      pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
      04 октября в 20:01
      Ты считаешь Сочи равным Зениту?
      pomor45
      pomor45 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
      04 октября в 19:56
      Отличных футболистов готовит Зенит для других клубов. Вот сейчас Кокорина отправил на усиление Спартака, на очереди Кузяев в ЛОКО. Сильному для роста нужны сильные соперники.
      Vladimir Grechko
      Vladimir Grechko ответ oFANATo (раскрыть)
      04 октября в 19:48
      да сольют по любому))
      pomor45
      pomor45 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      04 октября в 19:39
      Ничего этого в судействе нет. Есть просто недостаточная квалификация судей и вследствие её разное толкование правил и моментов. Это особенно заметно, когда работает ВАР и они подолгу обсуждают нарушение с судьёй в поле.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      04 октября в 19:39, ред.
      Ох, сколько же бывших футболистов Зенита! Это же просто атас) Полоз вернулся в Ростов? Да, при Бердыеве он играл как надо за ростовчан. Заболотному нужно дать приз как лучшему игроку этого матча, потому что именно его дубль принес победу Сочи!
      kts
      kts
      04 октября в 19:31
      Умыли понтореза. Валера на выход
      sir_Alex
      sir_Alex
      04 октября в 19:26
      Хоккейный счёт.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      04 октября в 19:23, ред.
      А теперь посчитаем:
      Юсупов - 3 года в Зените - 1 гол
      Заболотный - 1.5 года в Зените - 1 гол
      Ионов - 3 года в Зените - 4 гола
      Полоз - 2 года в Зените - 1 гол
      Итого: все эти игроки за 9.5 лет (в совокупности) в Зените забили лишь на 2 гола больше чем сегодня за 90 минут!))) Мораль: валить надо из Зенита!)))
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ ответ pomor45 (раскрыть)
      04 октября в 19:22
      Согласен насчёт Нормана и дисциплины нет в команде.Но предвзятое судейство уже достало.Казарцев,Волошин,Карасев теперь Турбин.Уже система.
      Мяучело
      Мяучело
      04 октября в 19:20
      питерские так радуются за сочи,больше чем за зенит!))а ещё говорят не фарм)))
      Костик Смирнов
      Костик Смирнов
      04 октября в 19:18
      Сочи так дежать👍👍👍👍
      Альфи
      Альфи ответ Союзник противников (раскрыть)
      04 октября в 19:14
      ну не царское то дело.... легче купить перекупить, денег немеряно...
      Брулин
      Брулин
      04 октября в 19:11
      Тренерский гений Карпина в очередной раз просл игру. Его ещё в Спартак вернуть хотели!🤣
      pomor45
      pomor45 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      04 октября в 19:09
      Надо не орать, а подать претензию в ЭКС. Если красная не по делу, то её снимут и сохранят игрока для следующей игры. Хотя, вряд ли, потому что жёлтая по делу и она вторая, а красную в таком случае не отменяют даже, если отменят вторую жёлтую: этот вариант уже опробован на игроке Зенита, не помню сейчас каком. Норману в любом случае надо научиться сдерживать себя. Слишком уж он нервный. Почти в каждой игре заводится, поэтому возможно уже достал судей своим поведением.
      Alexander Chernetsov
      Alexander Chernetsov ответ stachel (раскрыть)
      04 октября в 19:05
      Набоа не контра, а игрок с подленьким душком.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100