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4 : 2
завершен
04 октября 2020, 16:30
воскресенье
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Стадион Фишт
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Бурмистров Никита
ассистент Маммана Эмануэль
|1:0
|19’
|62’
|1:1
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Ионов Алексей
ассистент Антонсен Норманн Матиас
|Юсупов Артур
|2:1
|66’
|74’
|2:2
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Полоз Дмитрий
ассистент Ионов Алексей
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Заболотный Антон
ассистент Маргасов Тимофей
|3:2
|78’
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Заболотный Антон
ассистент Маргасов Тимофей
|4:2
|84’
|33’
|Антонсен Норманн Матиас
|36’
|Хаджикадунич Деннис
|48’
|Козлов Алексей
|56’
|Осипенко Максим
|59’
|Полоз Дмитрий
|Нобоа Кристиан
|63’
|64’
|Антонсен Норманн Матиас
|90’
|Долгов Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Обухов Владимир
|Чистяков Дмитрий
|Пруцев Данила
|Жоаозиньо
|72’
|76’
|Логашов Арсений
|Полоз Дмитрий
|80’
|Мамаев Павел
|Ионов Алексей
|81’
|Долгов Александр
|Козлов Алексей
|Прутцев Егор
|Бурмистров Никита
|90+1’
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|14
|Удары по воротам
|8
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|8
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|15
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|8
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|7
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|0
|Удаления
|1
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Это для Зенита все клубы РПЛ готовят футболистов за немощностью их академии!)))
Спартак вам даже капитана подогнал!)))
Это для Зенита все клубы РПЛ готовят футболистов за немощностью их академии!)))
Спартак вам даже капитана подогнал!)))
но гол великолепный, факт !
но гол великолепный, факт !
У Нормана не было ни первой ни второй желтой, абсолютно. В первом моменте он не держал за майку , делая мелкий фол чтобы сбить возможное развитие атаки. Это не желтая, это обычный тактический фол, будь такой фол метров за 30 от ворот и не первыйу данного игрока тогда погоаорили бы. Повторюсь, ни грубой игры, не задержки за майку или захвата не было, он мешал, игрок упал. Но опасности воротам даже в перспективе не было.
Второй желтой и в помине нет, вспомни как дзюба орал на Соболева и его пол команды держало, матом орал крупным планом. Ничего. И здесь судья должен был сразу же поговорить с нобоа, а не ждать когда это сделает игрок, которому чуть ноги не вырвали сзади. На судью он не орал, игрока он даже не тронул, это эмоции, которые имеют место быть. Акинфеева за такое не удаляли, согласимь, а сколькт раз было.
Ни одной желтой не было у Нормана, а вот Нобоа можно было удалить сразу, но тогда бы мы лишились чудо гола зеболотного
У Нормана не было ни первой ни второй желтой, абсолютно. В первом моменте он не держал за майку , делая мелкий фол чтобы сбить возможное развитие атаки. Это не желтая, это обычный тактический фол, будь такой фол метров за 30 от ворот и не первыйу данного игрока тогда погоаорили бы. Повторюсь, ни грубой игры, не задержки за майку или захвата не было, он мешал, игрок упал. Но опасности воротам даже в перспективе не было.
Второй желтой и в помине нет, вспомни как дзюба орал на Соболева и его пол команды держало, матом орал крупным планом. Ничего. И здесь судья должен был сразу же поговорить с нобоа, а не ждать когда это сделает игрок, которому чуть ноги не вырвали сзади. На судью он не орал, игрока он даже не тронул, это эмоции, которые имеют место быть. Акинфеева за такое не удаляли, согласимь, а сколькт раз было.
Ни одной желтой не было у Нормана, а вот Нобоа можно было удалить сразу, но тогда бы мы лишились чудо гола зеболотного
Юсупов - 3 года в Зените - 1 гол
Заболотный - 1.5 года в Зените - 1 гол
Ионов - 3 года в Зените - 4 гола
Полоз - 2 года в Зените - 1 гол
Итого: все эти игроки за 9.5 лет (в совокупности) в Зените забили лишь на 2 гола больше чем сегодня за 90 минут!))) Мораль: валить надо из Зенита!)))
Юсупов - 3 года в Зените - 1 гол
Заболотный - 1.5 года в Зените - 1 гол
Ионов - 3 года в Зените - 4 гола
Полоз - 2 года в Зените - 1 гол
Итого: все эти игроки за 9.5 лет (в совокупности) в Зените забили лишь на 2 гола больше чем сегодня за 90 минут!))) Мораль: валить надо из Зенита!)))