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5 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
|Чалов Фёдор
|1:0(П)
|45+4’
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Влашич Никола
ассистент Чалов Фёдор
|2:0
|50’
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Влашич Никола
ассистент Кучаев Константин
|3:0
|58’
|78’
|3:1
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Джорджевич Лука
ассистент Хлусевич Даниил
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Сигурдссон Арнор
ассистент Влашич Никола
|4:1
|86’
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Обляков Иван
ассистент Ахметов Ильзат
|5:1
|87’
|28’
|Григалава Гиа
|31’
|Джорджевич Лука
|Кучаев Константин
|43’
|90’
|Бауэр Роберт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ахметов Ильзат
|Дзагоев Алан
|59’
|Марадишвили Константин
|Фернандес Марио
|59’
|60’
|Кангва Кингс
|Панченко Кирилл
|Гаич Адольфо
|Эджуке Чидера
|64’
|Тикнизян Наир
|Кучаев Константин
|64’
|78’
|Хлусевич Даниил
|Кадири Абдул Мохаммед
|Сигурдссон Арнор
|Зайнутдинов Бактиор
|79’
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|23
|Удары по воротам
|6
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|8
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|13
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|9
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|3
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Остальным стоит позиционировать себя как болельщикам, которым закон не писан, но в футболе они ни черта не смыслят (аки Радимов, боярский и прочие Овчинниковы).
Иначе получаются у нас две крайности. Прекрасный эксперт червиченко vs великолепный футболист ГСО.
И то, и то одинаково несмешно.
А пенальти не было.
Остальным стоит позиционировать себя как болельщикам, которым закон не писан, но в футболе они ни черта не смыслят (аки Радимов, боярский и прочие Овчинниковы).
Иначе получаются у нас две крайности. Прекрасный эксперт червиченко vs великолепный футболист ГСО.
И то, и то одинаково несмешно.
А пенальти не было.
Его уровень гораздо выше РПЛ. Другой вопрос, почему он не заиграл в Эвертоне? Значит надо пробовать силы в других европейских командах. Наверняка следующим летом уедет в топ чемпионат!
Побольше бы таких легионеров в России. Они до копейки отрабатывают вложенные в них деньги, у них есть мотивация, они стабильны.
Его уровень гораздо выше РПЛ. Другой вопрос, почему он не заиграл в Эвертоне? Значит надо пробовать силы в других европейских командах. Наверняка следующим летом уедет в топ чемпионат!
Побольше бы таких легионеров в России. Они до копейки отрабатывают вложенные в них деньги, у них есть мотивация, они стабильны.