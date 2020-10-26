В 35 Акинфеев Игорь Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 78 Дивеев Игорь Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Пасы: 64 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 23 Магнуссон Хордур Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 2 Фернандес Марио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 58

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 7 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 4 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 10 Дзагоев Алан Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 58

З 19 Зайнутдинов Бактиор Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 79

П 20 Кучаев Константин Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 64

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 49 Тороп Владислав

З 5 Васин Виктор

З 13 Котин Никита

П 7 Ахметов Ильзат Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 32

П 25 Бистрович Кристиян

П 22 Марадишвили Константин Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 32

П 17 Сигурдссон Арнор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 71 Тикнизян Наир Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 26

Н 21 Гаич Адольфо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 26