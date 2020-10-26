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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Арсенал

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    Голы
    Чалов Фёдор 1:0(П) 45+4’
    Влашич Никола
    ассистент Чалов Фёдор     		2:0 50’
    Влашич Никола
    ассистент Кучаев Константин     		3:0 58’
    78’ 3:1 Джорджевич Лука
    ассистент Хлусевич Даниил
    Сигурдссон Арнор
    ассистент Влашич Никола     		4:1 86’
    Обляков Иван
    ассистент Ахметов Ильзат     		5:1 87’
    Наказания
    28’ Григалава Гиа
    31’ Джорджевич Лука
    Кучаев Константин 43’
    90’ Бауэр Роберт
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ахметов Ильзат Дзагоев Алан 59’
    Марадишвили Константин Фернандес Марио 59’
    60’ Кангва Кингс Панченко Кирилл
    Гаич Адольфо Эджуке Чидера 64’
    Тикнизян Наир Кучаев Константин 64’
    78’ Хлусевич Даниил Кадири Абдул Мохаммед
    Сигурдссон Арнор Зайнутдинов Бактиор 79’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 6
    		8 Удары в створ 2
    		14 Фолы 13
    		9 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		59% Владение мячом 41%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ gwynb1eidd (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    Как он там играл?!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Глянул- хорваты ужасно играли эти матчи!!!!!!!!!!!!!!!Финалист ЧМ идет в ЛН с 3 очками после 4 игр и с разницей мячей 6-11!!!!!!!!!!!!!!!!!Выиграли только у Шведов и все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Классно идут,прям очень сильно!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
    Великолепный
    Великолепный ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 21:54, ред.
    Сегодня великолепной!!! Счёт на табло. А вот когда сыграем с Динамо Загреб тогда и будем обсуждать этот матч, а пока обсуждаем матч с Арсеналом. Чего мне обижаться?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 21:53
    Так то ,что он был, не вопрос ,50 на 50!!!!!!Контакт был,следовательно был и повод назначить(писал тут раннее об этом)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вот что касается как Зайнутдинов упал,вот это цирк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так даже Соболев себе упасть не позволяет!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))Что жвы Аиртона симулянтом считали ,тура 3 назад что ли,когда он тоже упал и там был контакт?!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))Ну тут то просто цирк,упал после секунды или 2 ,когда уже прошел контакт!!!!!!!!!!!!ЖК Зайнутдинову за семуляцию,и вот такие пенальти надо отменять,если игрок симулирует после этого!!!!!!!!!!!!К сожалению в правилах об этом ничего не сказано и это пенальти ,на усмотрение судьи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но так делать нельзя-это просто неприлично,так откровенно симулировать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))
    spartach091
    spartach091
    сегодня в 21:52
    Влашич конечно на высоте. Летом точно с такой формой оторвут за прилично лямов евро
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Ruslan7797 (раскрыть)
    сегодня в 21:51
    зимой очень вряд ли, зимой много денег никогда не платит, а вот следующим летом 100% уведут...
    протон1
    протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    ну это я знаю. борусия им надерет ..... а дома с кем7. мне нужно знать дома с ем. его простят еси он проиграет боруссии. если в турнирной российской она в следующий раз сыграет на ничью. например с арсеналом то его обязаны уволить. мне уже без разницы кто будет у бомжей. когда они брали дика я болел за них. он выиграл евро кубок.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 21:50
    Посмотри последние игры сборной Хорватии и как там играл Влашич... Или топ европейские сборные для тебя тоже не уровень?
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    сегодня в 21:49
    Заслуженная победа ЦСКА на классе!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 21:47
    Ну слабая лига, Арсеналы никак не потянутся из-за тупого руководства итд. Объединиться бы с хохлами, но теперь точно не случится.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 21:47
    С Боруссией .Д они играют,в Германии!!!!!!!!!
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 21:47
    Пока Влашич есть кони согут быть спокойны,Влашич тянет команду,но зимнее ТО скорее уйдет он
    mr.Nekto
    mr.Nekto ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 21:46
    Эджуке прицел поправить и партнеров лучше видеть, цены не будет. Пока сыроват. Но уже лучше Витиньо, например.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Великолепный (раскрыть)
    сегодня в 21:44
    Великолепной?!!!!!!!!!))))))))))))))))Серьезно?!!!!!!!!!!)))))))))))Ну может ,если только по уровню РПЛ!!!!!!!!))))))))))))))))С динамо .З такой фиерии не будет-максимум ничья и потерявшиеся Влашич и ко,вообщем как и всегда,что несколько дней назад,что годом раннее!!!!!!!!!!!Ты не злись,что я ЦСКА в пример привел,это также и все наши клубы касается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У нас настолько низкий уровень самой лиги,что ут мы летаем и порхаем,а в Европе ,даже с колхозом уровня Вольфсберга справиться не в состоянии!!!!!!!!!!!!!!!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 21:43
    Важные три очка для ЦСКА.
    Было необходимо их взять и обойти зенит.
    Ну и конечно что бы мясные себя чувствовали неуютно на первом месте.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ isamsn (раскрыть)
    сегодня в 21:41, ред.
    Да ни что ни мешало-там просто элементарно не дали этого сделать!!!!!!!!Оборона у Вольфсберга была конечно полное дно,был бы клуб по сильнее ЦСКА,то там был бы разгром,но там защитники хоть и очень низкого уровня в плане самой игры,но вот позиции занимали нормально(ну кроме цирка,когда 4 игрока авмтрияк,не смогли определить,кто же все таки поставит ногу и отберет мяч у Влашича,в итоге Влашич,просто бежит ни финтит ,не убирает мяч в сторону,а просто бежит по прямой и отдает на Гайича),так что ЦСКА сыграл в ничью и это закономерно,учитывая и то что и у них были моменты!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну ЦСКА,Спартак,Краснодар и тд,пусть хоть по 6-0 обыгрывают в РПЛ а в еврокубках будем играть в ничью с такими вот Вольфсбергами или Рапидами и проигрывать всяким Лудогорцам и Легиям!!!!!!!!!!!!!!!!!
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 21:40
    Армейцев с победой!!!
    протон1
    протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 21:40
    я думаю проиграют. а скем бомжи играют? надо посмотреть. ну еврокубки я ваще не хочу говорить о нашем футболе. смотришь и телик отключаешь.
    kapteinis40
    kapteinis40
    сегодня в 21:40
    Даже заштатные европейские клубы играют слишко быстро для наших...
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 21:39
    Какой же сегодня испытали кайф болельщики от игры ЦСКА. Армейцы сегодня просто порхали по полю, создавая шедевры. Никто сегодня не ожидал такой великолепной игры ЦСКА
    mr.Nekto
    mr.Nekto
    сегодня в 21:36
      1asss
      1asss ответ A.S.A (раскрыть)
      сегодня в 21:34
      а что такое лЕмит?
      ТТ
      ТТ
      сегодня в 21:33
      ЦСКА с победой,ну а Арсеналу не унывать, сегодня порох в ваших пушках немного был сыроват !!!
      Альфи
      Альфи ответ cska59 (раскрыть)
      сегодня в 21:33
      Плюсую нещадно!!!! С ПОБЕДОЙ!
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
      сегодня в 21:33
      Сомневаюсь,что они в Германии даже на ничью наиграют!!!!!!!!!Если они имеют ввиду РПЛ,то тут конечно могут больше и не проиграть-просто не дадут,учитывая то,что все должности и все структуры в футболе,под Газпромом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В РПЛ может больше не проиграют а вот еврокубки покажут истинный потенциал Зенита!!!!!!!!!!!!!
      1asss
      1asss
      сегодня в 21:32
      С победой Армейцы!!!
      A.S.A
      A.S.A ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 21:32, ред.
      Соглашусь с Вами,но немного поправлю -" Все клубы РПЛ сталкиваясь с более менее приемлимой обороной вподают в ступор"
      Возможно из-за лимита лига слабеет, но из-за того же лимита у Вас в России появляются молодые неплохие игроки
      протон1
      протон1
      сегодня в 21:32
      тренр цска гончар он топ тренер. по сравнению с нашим семаком. он в бате хорошо показывал лч. хотел уйти гн о не дали ему уходит. да и верно.
      протон1
      протон1
      сегодня в 21:30
      если зенит еще раз проиграет то семака сказали уволят.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ настойчивый (раскрыть)
      сегодня в 21:30
      Как так то,он среагировал,но поздно,по-этому пришлось падать уже после продолжительного времени после контакта-это цирк конечно!!!!!!!!!!!)))))))))))))))Еще и на Соболева наговаривают,Соболев конечно тот еще дельфин,но Зайнутдинов вообще косатка наверное!!!!!!!!!!)))))))))))))))))
      cska1948
      cska1948 ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 21:29
      Если Вы действительно считаете себя человеком разбирающемся в футболе, то вам лучше помолчать о пенальти. Повтор со спины и чёткий комментарий Романа Нагучева снимает ВСЕ вопросы о правоте судьи поставившего пенальти.
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