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Спартак - Динамо
Краснодар - Тамбов
Ахмат - Зенит
Локомотив - Арсенал

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Динамо

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) Динамо
Спартак
Динамо
1 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 15 тур
Стадион Открытие Арена, зрителей: 4953
Телетрансляция: Матч ТВ
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    Голы
    79’ 0:1 Скопинцев Дмитрий
    ассистент Варела Гильермо
    Зобнин Роман 1:1 85’
    Наказания
    76’ Грулев Вячеслав
    78’ Ордец Иван
    Айртон 81’
    Маслов Павел 84’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Грулев Вячеслав Н'Жи Клинтон
    72’ Тюкавин Константин Комличенко Николай
    Бакаев Зелимхан Кокорин Александр 75’
    87’ Каборе Шарль Моро Никола
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 9
    		16 Фолы 9
    		3 Угловые 10
    		2 Офсайды 2
    		56% Владение мячом 44%
    		8 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 03:37
    Спартак дома в чемпионате не выигрывает ещё с лета...с 28 августа...
    Не фортануло и в этот раз....
    Не понимаю оды Тедеско у некоторых...при достаточно неплохой комплектации состава - пока результата не видно...
    Можно ещё понять отсутствие доминации Семака ,у которого полкоманды не пойми где....но на счёт исхода данного матча был уверен в победе Спартака....
    Но пока лишь 2 очка из 9-ти в трёх последних матчах....
    Следующие 2 матча дома...с 13-й и 15-й командами таблицы несомненно принесут очки...но сегодня игра Спартака не впечатлила....
    Короче...удачи завтра "Сочи"....))

    Хотелось бы чтоб лидер чемпионата на зимний перерыв определился в очном матче...16-го декабря...

    Всем успехов и здоровья!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:22
    Вот это матч был. Совсем не похож на рядовые матчи лидеров Российской Пример-Лиги. Удары по штанге, по перекладине. Отличные голы от Скопинцева и Зобнина! Роман конечно круче забил, пройдя нескольких соперников. Зобнин заслуженно получил звание лучшего игрока матча. Немецкие тренеры конечно хорошую игру поставили, что в Спартаке, что в Динамо. Московское дерби выдалось на ура! Побольше бы таких матчей в РПЛ!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ brauning.86 (раскрыть)
    вчера в 23:57
    С жиру бесится? Соболев, Ларсон и Мозес - это стремно? А ему надо было Серхио Рамоса, или Мбаппе может быть ? Я понимаю был бы тренер хотя бы уровня Тухеля , или Нагельсмана, а то капризы - не тех взяли. Пока он еще ничего не показал, и ничего не добился. А состав - один из сильнейших в РПЛ. С Ростовом не сравнить, а результат игры напомнить?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:34
    Позорный матч Спартака, дали играть динамикам и сами ни чегт, позорный матч. Тедеско под вопросом
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 23:14
    У Спартака вообще беда со скамейкой, не кого выпустить. Шикарная селекция)) кокоша очередной раз показал, что он полный ноль.
    brauning.86
    brauning.86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Соболь и Ларсон и Мозес которого брали как защитника
    Анатоль ты либо постарел либо прикидываешся
    Тадеска просил игроков на позиции
    А ему умярова с кокориным подсовывают
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Зобнин прекрасно. Мозес не всегда , иногда отлично, а иногда неважно. В этой связи мне непонятно, а что мешает Зобнину блистать в сборной?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ brauning.86 (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Мне неудобно тебе напоминать, что Ларссон - креатура Заремы, а Зарема пришла после Кононова. А напомнить как и когда пришел Соболев. Это насчет твоих слов о формировании состава. Про Мозеса тоже молчу. Я люблю и поддерживаю разговоры , основанные на знании реального положения дел. а не на фантазиях. Так что извини.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ nikot (раскрыть)
    вчера в 22:33
    А у Газизова всё О.К ! Вообще-то гнать его пора в три шеи ! Самый бесполезный в клубе человек ! И зимой никого не купит ,этот трансферный импотент !
    brauning.86
    brauning.86 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Кто кому и за что должен мы узнаем завтра
    А сегодня все уже свершилось
    И ты с этим уже НИЧЕГО не сделаешь
    Шипи не шипи
    kingoffam
    kingoffam
    вчера в 22:30
    Бакаев вообще ноль..Он когда-нибудь проснется?Такое ощущение,что разучился играть.
    isamsn
    isamsn ответ Saban18 (раскрыть)
    вчера в 22:27
    Всё Ок. Болеем....
    cska1948
    cska1948 ответ brauning.86 (раскрыть)
    вчера в 22:15
    А ты, глядя на статистику нашей игры с сербами доволен результатом? Думаю, что нет! Вот и я недоволен результатом! ДМ должны были побеждать! А вот вы должны РАДОВАТЬСЯ, что хоть очко взяли в этой игре.
    баск
    баск
    вчера в 22:11
    Исход, пожалуй, закономерен.

    Обидно, конечно, пропускать на 85 мин. мяч, лишающий победы и двух очков.
    Но справедливости ради замечу, что если первый тайм мы провели солидно и, в некоторой мере, даже с позиции силы, то на второй вышли полусдувшимися, потом попытались было выправиться, но к середине тайма сдолхли конкретно.
    Дальше мячом владел в основном Спартак, контратаки у нас получались все реже, и гол Скопы выглядел почти чудом.
    Чудо это, впрочем, никак не ставило точку в матче, это чувствовалось..
    Лучшим у нас был Шунин, но он же не волшебник, дерби все-таки, не хухры-мухры.

    Появились некоторые вопросы к Шварцу, и в ближайщих матчах было бы здорово увидеть на них ответы -

    1- при декларировании быстрого и активного футбола не вполне понятно, что делает
    в основном составе Комличенко, т.к. такой футбол совершенно не его. Он пассивен и вял, двигается недостаточно, а попытки партнеров давать ему на ход выглядят почти комично-
    настолько он не взрывной.
    И острота в контратаках у нас тоже появилась как раз после его замены, запоздалой,
    к сожалению..

    2- все больше разочаровывает Фомин.
    И дело не столько в том, что гол в наши ворота возник в результате его грубой позиционной ошибки в опорной зоне, сколько в повторяющихся из матча в матч его проблем с техникой даже при обработке чистых мячей. Это повторяющиеся случайности, или что это?

    3- когда уже, наконец, кто-нибудь поправит Скопу?
    Да, он забил сегодня, красавец.
    Но его постоянный дриблинг к месту и не к месту реально выбешивает. Он либо приводит к затуханию атаки вследствие потери времени, либо вообще к потере мяча и опасной контратаке соперника.
    Мало того, агрессивно и эмоционально занимаясь этим своим пресловутым дриблингом,
    он потом теряет концентрацию при выполнении своих оборонных обязанностей и делает
    всякие глупости типа выносов мяча точно на игрока соперника, причем в безобидных ситуациях.
    Известный футбольный тезис "техничный защитник- враг команды" - это как фраза из боевого устава, а он известно чем писан..
    Чтобы все это отрегулировать, нужны реальные привозы что ли?

    Ну вот как-то так сегодня.
    А вообще, ничья с мясными, да на их поле, это неплохо..
    СораДников - с очечком в копилку, а Спартаку спасибо за игру.
    Ноющий Барсук
    Ноющий Барсук
    вчера в 22:09
    Только не ясно кто кого продинамил.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 22:07
    Не лучший состав выбрал на матч Тедеско. Что Иванову, что Шадыханову на VAR надо прибавлять.Чемпионского судейства пока не показывают.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Snake Plissken (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Динамо - Спартак...).
    brauning.86
    brauning.86 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Судя по статистике
    Заболотный уделал всю сербию в одну харю
    Посмотришь на табло
    И где та статистика?
    brauning.86
    brauning.86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:53
    Ты когда говоришь об кровне тренера
    Как то совсем забываешь о игроках
    Если мне память не изменяет Семак и Гончар подбирали состав под себя
    А вот Тедеско достался в основном багаж пиджака
    И он из этого построил команду
    Так что о его уровне пока рано говорить
    Тем более в плохом ключе
    Ну а сзади спереди
    Это у вас постоянно по отношению к своим любимчикам
    Велик уложил конифея, береза не специально травмировал Велика
    Игроки ваши никогда не фолят - это просто мужская игра
    Нос у Чалова сломался а через 2 дня сам так чудно исправился
    Что даже синяка не осталось и т д и т п
    Лан Толь не будем о грустном
    Завтра поржем))))))))))))))))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:48
    Анатолий приветствую! Как тебе Мозес и Зобнин?
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 21:47
    Спартак - Динамо. А ты?
    cska1948
    cska1948 ответ Блоссия (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Мне тоже не понравилось! Глядя на статистику матча, ДМ должны были выиграть!
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 21:44, ред.
    Просто пиши понятно или хотя бы старайся. Я же не хочу тебя оскорбить - но я хочу чтобы мой язык не коверкали прикрываясь незнанием
    Mi6
    Mi6
    вчера в 21:43
    Мясной отскок
    VERSTECK
    VERSTECK
    вчера в 21:43
      Saban18
      Saban18 ответ isamsn (раскрыть)
      вчера в 21:39, ред.
      Меня за такие ответы почему то банят. Может мне извиниться, пока не поздно. Не с тем связался?)
      Footbolista
      Footbolista ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      вчера в 21:39, ред.
      Кони так болели за Динамо...10 декабря поболеем за Динамо вместе)...
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ Snake Plissken (раскрыть)
      вчера в 21:37
      Ты наверное заблудился человек. Или ни тот матч смотрел.
      blitz
      blitz
      вчера в 21:37
      Ну что....завтра нам нужна победа!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 21:36
      Настоящая боевая ничья и хороший матч команды подарили своим болельщикам по тайму.
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