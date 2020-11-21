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1 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Открытие Арена, зрителей: 4953
Телетрансляция: Матч ТВ
|79’
|0:1
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Скопинцев Дмитрий
ассистент Варела Гильермо
|Зобнин Роман
|1:1
|85’
|76’
|Грулев Вячеслав
|78’
|Ордец Иван
|Айртон
|81’
|Маслов Павел
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Грулев Вячеслав
|Н'Жи Клинтон
|72’
|Тюкавин Константин
|Комличенко Николай
|Бакаев Зелимхан
|Кокорин Александр
|75’
|87’
|Каборе Шарль
|Моро Никола
|
|11
|Удары по воротам
|16
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|5
|Удары в створ
|9
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|16
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|10
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|2
|Офсайды
|2
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|8
|Cэйвы
|4
|
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|2
|Предупреждения
|2
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Не фортануло и в этот раз....
Не понимаю оды Тедеско у некоторых...при достаточно неплохой комплектации состава - пока результата не видно...
Можно ещё понять отсутствие доминации Семака ,у которого полкоманды не пойми где....но на счёт исхода данного матча был уверен в победе Спартака....
Но пока лишь 2 очка из 9-ти в трёх последних матчах....
Следующие 2 матча дома...с 13-й и 15-й командами таблицы несомненно принесут очки...но сегодня игра Спартака не впечатлила....
Короче...удачи завтра "Сочи"....))
Хотелось бы чтоб лидер чемпионата на зимний перерыв определился в очном матче...16-го декабря...
Всем успехов и здоровья!!!
Не фортануло и в этот раз....
Не понимаю оды Тедеско у некоторых...при достаточно неплохой комплектации состава - пока результата не видно...
Можно ещё понять отсутствие доминации Семака ,у которого полкоманды не пойми где....но на счёт исхода данного матча был уверен в победе Спартака....
Но пока лишь 2 очка из 9-ти в трёх последних матчах....
Следующие 2 матча дома...с 13-й и 15-й командами таблицы несомненно принесут очки...но сегодня игра Спартака не впечатлила....
Короче...удачи завтра "Сочи"....))
Хотелось бы чтоб лидер чемпионата на зимний перерыв определился в очном матче...16-го декабря...
Всем успехов и здоровья!!!
Анатоль ты либо постарел либо прикидываешся
Тадеска просил игроков на позиции
А ему умярова с кокориным подсовывают
Анатоль ты либо постарел либо прикидываешся
Тадеска просил игроков на позиции
А ему умярова с кокориным подсовывают
А сегодня все уже свершилось
И ты с этим уже НИЧЕГО не сделаешь
Шипи не шипи
А сегодня все уже свершилось
И ты с этим уже НИЧЕГО не сделаешь
Шипи не шипи
Обидно, конечно, пропускать на 85 мин. мяч, лишающий победы и двух очков.
Но справедливости ради замечу, что если первый тайм мы провели солидно и, в некоторой мере, даже с позиции силы, то на второй вышли полусдувшимися, потом попытались было выправиться, но к середине тайма сдолхли конкретно.
Дальше мячом владел в основном Спартак, контратаки у нас получались все реже, и гол Скопы выглядел почти чудом.
Чудо это, впрочем, никак не ставило точку в матче, это чувствовалось..
Лучшим у нас был Шунин, но он же не волшебник, дерби все-таки, не хухры-мухры.
Появились некоторые вопросы к Шварцу, и в ближайщих матчах было бы здорово увидеть на них ответы -
1- при декларировании быстрого и активного футбола не вполне понятно, что делает
в основном составе Комличенко, т.к. такой футбол совершенно не его. Он пассивен и вял, двигается недостаточно, а попытки партнеров давать ему на ход выглядят почти комично-
настолько он не взрывной.
И острота в контратаках у нас тоже появилась как раз после его замены, запоздалой,
к сожалению..
2- все больше разочаровывает Фомин.
И дело не столько в том, что гол в наши ворота возник в результате его грубой позиционной ошибки в опорной зоне, сколько в повторяющихся из матча в матч его проблем с техникой даже при обработке чистых мячей. Это повторяющиеся случайности, или что это?
3- когда уже, наконец, кто-нибудь поправит Скопу?
Да, он забил сегодня, красавец.
Но его постоянный дриблинг к месту и не к месту реально выбешивает. Он либо приводит к затуханию атаки вследствие потери времени, либо вообще к потере мяча и опасной контратаке соперника.
Мало того, агрессивно и эмоционально занимаясь этим своим пресловутым дриблингом,
он потом теряет концентрацию при выполнении своих оборонных обязанностей и делает
всякие глупости типа выносов мяча точно на игрока соперника, причем в безобидных ситуациях.
Известный футбольный тезис "техничный защитник- враг команды" - это как фраза из боевого устава, а он известно чем писан..
Чтобы все это отрегулировать, нужны реальные привозы что ли?
Ну вот как-то так сегодня.
А вообще, ничья с мясными, да на их поле, это неплохо..
СораДников - с очечком в копилку, а Спартаку спасибо за игру.
Обидно, конечно, пропускать на 85 мин. мяч, лишающий победы и двух очков.
Но справедливости ради замечу, что если первый тайм мы провели солидно и, в некоторой мере, даже с позиции силы, то на второй вышли полусдувшимися, потом попытались было выправиться, но к середине тайма сдолхли конкретно.
Дальше мячом владел в основном Спартак, контратаки у нас получались все реже, и гол Скопы выглядел почти чудом.
Чудо это, впрочем, никак не ставило точку в матче, это чувствовалось..
Лучшим у нас был Шунин, но он же не волшебник, дерби все-таки, не хухры-мухры.
Появились некоторые вопросы к Шварцу, и в ближайщих матчах было бы здорово увидеть на них ответы -
1- при декларировании быстрого и активного футбола не вполне понятно, что делает
в основном составе Комличенко, т.к. такой футбол совершенно не его. Он пассивен и вял, двигается недостаточно, а попытки партнеров давать ему на ход выглядят почти комично-
настолько он не взрывной.
И острота в контратаках у нас тоже появилась как раз после его замены, запоздалой,
к сожалению..
2- все больше разочаровывает Фомин.
И дело не столько в том, что гол в наши ворота возник в результате его грубой позиционной ошибки в опорной зоне, сколько в повторяющихся из матча в матч его проблем с техникой даже при обработке чистых мячей. Это повторяющиеся случайности, или что это?
3- когда уже, наконец, кто-нибудь поправит Скопу?
Да, он забил сегодня, красавец.
Но его постоянный дриблинг к месту и не к месту реально выбешивает. Он либо приводит к затуханию атаки вследствие потери времени, либо вообще к потере мяча и опасной контратаке соперника.
Мало того, агрессивно и эмоционально занимаясь этим своим пресловутым дриблингом,
он потом теряет концентрацию при выполнении своих оборонных обязанностей и делает
всякие глупости типа выносов мяча точно на игрока соперника, причем в безобидных ситуациях.
Известный футбольный тезис "техничный защитник- враг команды" - это как фраза из боевого устава, а он известно чем писан..
Чтобы все это отрегулировать, нужны реальные привозы что ли?
Ну вот как-то так сегодня.
А вообще, ничья с мясными, да на их поле, это неплохо..
СораДников - с очечком в копилку, а Спартаку спасибо за игру.
Заболотный уделал всю сербию в одну харю
Посмотришь на табло
И где та статистика?
Заболотный уделал всю сербию в одну харю
Посмотришь на табло
И где та статистика?
Как то совсем забываешь о игроках
Если мне память не изменяет Семак и Гончар подбирали состав под себя
А вот Тедеско достался в основном багаж пиджака
И он из этого построил команду
Так что о его уровне пока рано говорить
Тем более в плохом ключе
Ну а сзади спереди
Это у вас постоянно по отношению к своим любимчикам
Велик уложил конифея, береза не специально травмировал Велика
Игроки ваши никогда не фолят - это просто мужская игра
Нос у Чалова сломался а через 2 дня сам так чудно исправился
Что даже синяка не осталось и т д и т п
Лан Толь не будем о грустном
Завтра поржем))))))))))))))))
Как то совсем забываешь о игроках
Если мне память не изменяет Семак и Гончар подбирали состав под себя
А вот Тедеско достался в основном багаж пиджака
И он из этого построил команду
Так что о его уровне пока рано говорить
Тем более в плохом ключе
Ну а сзади спереди
Это у вас постоянно по отношению к своим любимчикам
Велик уложил конифея, береза не специально травмировал Велика
Игроки ваши никогда не фолят - это просто мужская игра
Нос у Чалова сломался а через 2 дня сам так чудно исправился
Что даже синяка не осталось и т д и т п
Лан Толь не будем о грустном
Завтра поржем))))))))))))))))