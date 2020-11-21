В 1 Шунин Антон Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 45 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 24 Евгеньев Роман Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 18 Ордец Иван Отборы: 2 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Выносы: 7 Пасы: 44 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 19 Лесовой Даниил Фолов заработано: 7 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 8 Моро Никола Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 87

П 5 Нойштедтер Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

Н 11 Комличенко Николай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 72

П 9 Н'Жи Клинтон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 31 Лещук Игорь

З 62 Зорин Богдан

З 3 Плиев Заурбек

З 34 Рауш Константин

З 79 Слепов Сергей

П 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 32

П 47 Захарян Арсен

П 77 Каборе Шарль Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 3

П 23 Карапузов Владислав

П 17 Терехов Антон

П 22 Школик Игорь

Н 70 Тюкавин Константин Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 18