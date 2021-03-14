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Локомотив - Сочи
Уфа - Рубин
Тамбов - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против Сочи

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Локомотив
Сочи
3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 22 тур
Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:35
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Мелбет 2.12 3.52 3.63
Лига ставок 2.12 3.15 3.95
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    6' Рыбчинский Дмитрий (94)
     
    42' (1:0) Камано Франсуа (25) (Жемалетдинов Рифат (17))
     
    57' (2:0) Камано Франсуа (25) (Жемалетдинов Рифат (17))
     
    2
    67' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Смолов Федор (9) вышел на поле
    67' Куликов Даниил (69) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
     
    77' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Баринов Дмитрий (6) вышел на поле
     
    83' Жемалетдинов Рифат (17)
     
    88' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
     
    89' (3:1) Смолов Федор (9) (Жемалетдинов Рифат (17))
     
    45+1' Пруцев Данила (7)
     
    58' (2:1) Юсупов Артур (6)
     
    61' Дуганджич Марко (17) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
     
    77' Пруцев Данила (7) уходит с поля, Руденко Александр (79) вышел на поле
     
    90+4' Миладинович Иван (45)
    Голы
    Камано Франсуа
    ассистент Жемалетдинов Рифат     		1:0 42’
    Камано Франсуа
    ассистент Жемалетдинов Рифат     		2:0 57’
    58’ 2:1 Юсупов Артур
    Смолов Федор
    ассистент Жемалетдинов Рифат     		3:1 89’
    Наказания
    Рыбчинский Дмитрий 6’
    45+1’ Пруцев Данила
    Жемалетдинов Рифат 83’
    90+4’ Миладинович Иван
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Барсов Максим Дуганджич Марко
    Смолов Федор Лисакович Виталий 67’
    Живоглядов Дмитрий Куликов Даниил 67’
    Баринов Дмитрий Рыбчинский Дмитрий 77’
    77’ Руденко Александр Пруцев Данила
    Магкеев Станислав Камано Франсуа 88’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 4
    		9 Фолы 7
    		1 Угловые 5
    		1 Офсайды 2
    		53% Владение мячом 47%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 23:39
    Рад за Локо.
    Молодцы...
    NYJ
    NYJ ответ Паровозов (раскрыть)
    сегодня в 22:47
    Чарли просто молодец, но в целом нам повезло, что всего один пропустили
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 22:26
    Болельщиков Локомотива с победой над одним из конкурентом за выход в Еврокубки!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 22:11
    Поздравляю болельщиков Локо с победой. Радует что Локо и в таблице обошёл Сочи
    sashasokol
    sashasokol ответ Паровозов (раскрыть)
    сегодня в 22:03
    Согласен. Локо уже симпатично смотрится, а с выздоровлением всех травмированных должен стать одним из лидеров, в том числе и по игре. При всем уважении к Семину и его оборонительному футболу, игра Николина очень симпатична. Надеюсь, что Николич продолжит ставить атакующий футбол Локо.
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 21:51
    Смолов красавца положил. Такими темпами уедет в Европу ;)
    Паровозов
    Паровозов ответ sashasokol (раскрыть)
    сегодня в 21:51
    В атаке не плохой набор собирается, плюс Камано впереди себя отлично чувствует.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 21:48, ред.
    Локо с победой, но футбол был очень медленный и бестолковый.
    У Локо понравился светленький паренек в обороне
    sashasokol
    sashasokol ответ Паровозов (раскрыть)
    сегодня в 21:48
    Что-то я про Зе забыл, а он очень хорош. Ну а так полностью согласен, поскорее бы все травмированные вышли. С заслуженной нас победой.
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:47
      Паровозов
      Паровозов ответ sashasokol (раскрыть)
      сегодня в 21:42
      Ещё бы к списку кто восстановится Зе Луиша добавить .
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 21:40
      Сочи опустили !)
      Spartach from kg
      Spartach from kg
      сегодня в 21:35, ред.
      Поражение дочек Газпрома всегда бальзам на душу. Но судьи, во многом, бывают против этого. И при равной игре то с Ахматом, то с Динамо даются левые пенки и матчи завершаются до логичного конца. В случае со Спартаком не даются пенки за попадание в руку Юсупову. Даже повторы запрещают показывать на этот счёт. Надеюсь богу когда-нибудь надоест это и воздаст по всем по заслугам
      sashasokol
      sashasokol
      сегодня в 21:33
      Поздравляю болельщиков любимой команды с такой нужной победой. Самое главное, что появляется рисунок в игре. Якобы списанные игроки: Смолов и Рифат, вторую игру приятно удивляют. Обязательно их нужно оставлять. Скоро ещё полностью вернутся Баринов, Миранчук и Игнатьев, что только усилит команду. Надо согласится с тем, что Николич преобразил игру Локо в положительную сторону. Ещё раз с победой.
      makkie
      makkie
      сегодня в 21:29
      Локо с победой!
      А осенью казалось, что плавят Николича - оказалось ложная тревога.
      Приятно, что доверяют российским игрокам - Рыбчинскому, Куликову, Мухину, Магкееву.

      Сочи так и надо!))
      Союзник противников
      Союзник противников
      сегодня в 21:28
      "ЛОКО" с победой,но вроде в текущей таблице сейчас должно быть так :"Рубин","Локомотив","Сочи".У первых двух больше побед,чем у "Сочи",а далее-личные результаты.Разве не так???
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
      сегодня в 21:28
      Ну конечно слушай Ванюшина, он то Зенит и Сочи не даст в обиду
      steelhead
      steelhead
      сегодня в 21:28
      Локо - молодцы, ну а мешок надо в канализацию - в ФНЛ, оно оттуда не всплывет.
      Kuvkil
      Kuvkil
      сегодня в 21:27
      Судья пытался изменить, но этого мало оказалось.
      Паровозов
      Паровозов ответ NYJ (раскрыть)
      сегодня в 21:26
      Конкретно Пабло панику наводил, Чорлука сыграл на уровне.
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 21:26
      Сочи и Зенит в одной группе лч. Тогда и у зенита появится шанс занятт 3 место в группе и продолжить еврокубковую кампанию, хотя бы до 1/16
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 21:25
      Спасибо за победу над этим ....овном !!!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      сегодня в 21:23
      поставил трёшку на локо и не прогадал😊 но слева в обороне у локомотива просто беда, думал сочи сравняют. ждал выхода Баринова и Смолова как спасение ставки😆 Дима сыграл просто слабо, а Федя сделал разницу. болельщиков локо с победой
      Паровозов
      Паровозов
      сегодня в 21:22
      Стоит признать что это уже другой Локомотив, Семинский Локо вышел бы на 2й тайм ведя в один мяч вольяжно, сегодня же сразу начали атаковать и создавать моменты. Приятно смотреть на атакующий футбол, всех к.з с победой.
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      сегодня в 21:18
      Молодцы паровозники.Сочи убаюкали стук колёс...
      XL-965
      XL-965
      сегодня в 21:17
      Ребята чемпионство не за горами от него нас отделяют всего 8 побед и 24 очка
      Greiba
      Greiba
      сегодня в 21:11
      Локомотив с заслуженой победой. Судья много нарушений против Локомотива пропускал. Но это Сочи не спасло
      PATRIOT1965
      PATRIOT1965
      сегодня в 21:11
      Локо с победой! Сыграли граммотно,на классе.
      Олег Гутченко 2
      Олег Гутченко 2 ответ Тазы рулят (раскрыть)
      сегодня в 21:07
      борзыкина слушать себя не уважать
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 21:06
      С победой Локо!
      Упорный матч двух хороших по качеству команд. Напряжение было и заслуга в этом соперников.
      Хотел бы видеть их в еврокубках. Обученные команды и это чувствуется. Так то по идее ровный матч. Индивидуальные действия игроков Локо решили итог. Третий гол, уже чисто так, как должно быть в таких случаях. Матч понравился, ставка сыграла). Что ещё надо болельщику, чтобы встретить ночь?).
      Благодарю за игру!
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