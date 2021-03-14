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3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион РЖД Арена (Москва)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:35
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Камано Франсуа
ассистент Жемалетдинов Рифат
|1:0
|42’
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Камано Франсуа
ассистент Жемалетдинов Рифат
|2:0
|57’
|58’
|2:1
|Юсупов Артур
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Смолов Федор
ассистент Жемалетдинов Рифат
|3:1
|89’
|Рыбчинский Дмитрий
|6’
|45+1’
|Пруцев Данила
|Жемалетдинов Рифат
|83’
|90+4’
|Миладинович Иван
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Барсов Максим
|Дуганджич Марко
|Смолов Федор
|Лисакович Виталий
|67’
|Живоглядов Дмитрий
|Куликов Даниил
|67’
|Баринов Дмитрий
|Рыбчинский Дмитрий
|77’
|77’
|Руденко Александр
|Пруцев Данила
|Магкеев Станислав
|Камано Франсуа
|88’
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|13
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|4
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|9
|Фолы
|7
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|1
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|3
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Упорный матч двух хороших по качеству команд. Напряжение было и заслуга в этом соперников.
Хотел бы видеть их в еврокубках. Обученные команды и это чувствуется. Так то по идее ровный матч. Индивидуальные действия игроков Локо решили итог. Третий гол, уже чисто так, как должно быть в таких случаях. Матч понравился, ставка сыграла). Что ещё надо болельщику, чтобы встретить ночь?).
Благодарю за игру!
Упорный матч двух хороших по качеству команд. Напряжение было и заслуга в этом соперников.
Хотел бы видеть их в еврокубках. Обученные команды и это чувствуется. Так то по идее ровный матч. Индивидуальные действия игроков Локо решили итог. Третий гол, уже чисто так, как должно быть в таких случаях. Матч понравился, ставка сыграла). Что ещё надо болельщику, чтобы встретить ночь?).
Благодарю за игру!