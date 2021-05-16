|
2 : 1
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 10.7 - 13.6
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 0.8
Средний возраст: 28.5 - 26.8
Средний рост: 184.1 - 183.3
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
|
Стадион Нефтяник (Уфа) +21 +22, Облачно с прояснениями
|
Иванов Олег
ассистент Бауэр Мориц
|1:0
|7’
|33’
|1:1
|
Кангва Эванс
ассистент Ломовицкий Александр
|Беляев Максим
|2:1(А)
|43’
|53’
|Григалава Гиа
|Сысуев Дмитрий
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жамалетдинов Тимур
|Урунов Остон
|20’
|43’
|Громыко Валерий
|Ковалев Юрий
|Морозов Григорий
|Табидзе Джемал
|46’
|63’
|Панченко Кирилл
|Луценко Евгений
|Сысуев Дмитрий
|Мрзляк Филип
|74’
|Кротов Вячеслав
|Жамалетдинов Тимур
|74’
|74’
|Пантелеев Владислав
|Ломовицкий Александр
|74’
|Кангва Кингс
|Кангва Эванс
|Голубев Артем
|Андрич Комнен
|84’
|
|9
|Удары по воротам
|4
|
|
|3
|Удары в створ
|1
|
|
|3
|Фолы
|7
|
|
|6
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|41%
|Владение мячом
|59%
|
|
|0
|Cэйвы
|2
|
|
|1
|Предупреждения
|0
|
|
|0
|Удаления
|1
|
Современный футбольный Остап Бендер!
Всё что смог сделал в Уфе, перешёл в Спартак, впарил им Урунова, снял ещё хороший куш за расторжение контракта, ушёл. Забрал опять с собой того же Урунова, а теперь ещё исполнил спектакль с перенесенным матчем, где на кону было всё поставлено для судьбы его клуба. И выиграл это противостояние. Ещё и так всё разыграл, что в любом случае все прeтензии за это лежат на РФС. Ведь он сделал все по нормам регламента, сославшись на температуру, которая дала ему возможность переноса матча. Хотя та же температура была и в Казани и в Грозном. Это уже вопросы к тому кто принимал решения играть в этих городах! Но по какой то странной причине этого не произошло, хотя все матчи должны были начинать в одно и тоже время. РФС должен был переносить матчи всех клубов в которых решались судьбы этих команд и перенести как это было сделано в ФНЛ. Очень много вопросов остаётся для РФС. Но то что Газизов со своей Уфой вышли в этом противостоянии это ФАКТ! СПАСИБО ТЕБЕ РФС!
Ни на что не претендую, просто мысли в слух! И спорить ни с кем не собираюсь. Спасибо за понимание!
Всем Добра!
Современный футбольный Остап Бендер!
Всё что смог сделал в Уфе, перешёл в Спартак, впарил им Урунова, снял ещё хороший куш за расторжение контракта, ушёл. Забрал опять с собой того же Урунова, а теперь ещё исполнил спектакль с перенесенным матчем, где на кону было всё поставлено для судьбы его клуба. И выиграл это противостояние. Ещё и так всё разыграл, что в любом случае все прeтензии за это лежат на РФС. Ведь он сделал все по нормам регламента, сославшись на температуру, которая дала ему возможность переноса матча. Хотя та же температура была и в Казани и в Грозном. Это уже вопросы к тому кто принимал решения играть в этих городах! Но по какой то странной причине этого не произошло, хотя все матчи должны были начинать в одно и тоже время. РФС должен был переносить матчи всех клубов в которых решались судьбы этих команд и перенести как это было сделано в ФНЛ. Очень много вопросов остаётся для РФС. Но то что Газизов со своей Уфой вышли в этом противостоянии это ФАКТ! СПАСИБО ТЕБЕ РФС!
Ни на что не претендую, просто мысли в слух! И спорить ни с кем не собираюсь. Спасибо за понимание!
Всем Добра!