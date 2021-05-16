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Уфа - Арсенал
Динамо - ЦСКА
Ахмат - Спартак
Ростов - Краснодар
Локомотив - Урал
Тамбов - Зенит
Рубин - Ротор
Химки - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Уфа против Арсенал

Уфа Логотип футбольный клуб Уфа 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула) Арсенал
Уфа
2 : 1
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 10.7 - 13.6
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 0.8
Средний возраст: 28.5 - 26.8
Средний рост: 184.1 - 183.3
Легионеров: 7 - 3
Схемы: 4-4-2 - 4-3-3
Арсенал
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион Нефтяник (Уфа) +21 +22, Облачно с прояснениями
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.262.853.90
Лига Ставок 2.15 3.05 4.05
Мелбет 2.27 2.88 4.38
1XBET 2.11 2.93 4.98
BetBoom 2.07 3.13 4.26
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    7' (1:0) Иванов Олег (19) (Бауэр Мориц (32))
     
    20' Урунов Остон (10) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
     
    46' Табидзе Джемал (55) уходит с поля, Морозов Григорий (2) вышел на поле
     
    2
    74' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
    74' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Кротов Вячеслав (57) вышел на поле
     
    80' Сысуев Дмитрий (7)
     
    84' Андрич Комнен (18) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    33' (1:1) Кангва Эванс (10) (Ломовицкий Александр (7))
     
    2
    43' (2:1) Автогол Беляев Максим (6)
    43' Ковалев Юрий (15) уходит с поля, Громыко Валерий (18) вышел на поле
     
    53' Григалава Гиа (8)
     
    63' Луценко Евгений (48) уходит с поля, Панченко Кирилл (13) вышел на поле
     
    2
    74' Ломовицкий Александр (7) уходит с поля, Пантелеев Владислав (28) вышел на поле
    74' Кангва Эванс (10) уходит с поля, Кангва Кингс (44) вышел на поле
    Голы
    Иванов Олег
    ассистент Бауэр Мориц     		1:0 7’
    33’ 1:1 Кангва Эванс
    ассистент Ломовицкий Александр
    Беляев Максим 2:1(А) 43’
    Наказания
    53’ Григалава Гиа
    Сысуев Дмитрий 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жамалетдинов Тимур Урунов Остон 20’
    43’ Громыко Валерий Ковалев Юрий
    Морозов Григорий Табидзе Джемал 46’
    63’ Панченко Кирилл Луценко Евгений
    Сысуев Дмитрий Мрзляк Филип 74’
    Кротов Вячеслав Жамалетдинов Тимур 74’
    74’ Пантелеев Владислав Ломовицкий Александр
    74’ Кангва Кингс Кангва Эванс
    Голубев Артем Андрич Комнен 84’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 4
    		3 Удары в створ 1
    		3 Фолы 7
    		6 Угловые 2
    		2 Офсайды 1
    		41% Владение мячом 59%
    		0 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 0
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Хиромант
    Хиромант ответ Рейс 821 (раскрыть)
    16 мая в 21:18
    Ротор действительно жаль... Но упираться за прописку в РПЛ на следующий сезон надо было начинать с самого начала ЭТОГО сезона! Чтобы всё зависело от Вас самих, а не от того когда и как сыграют ваши прямые конкуренты.
    Нарушений много, согласен: и в судействе, и в организации матчей - но отрицательный результат (выступления команды в РПЛ) - это тоже результат. И опыт выступления (позитивный и негативный) будет учтён. И в будущем команда Ротор уже не наступит на те же самые грабли...
    Рейс 821
    Рейс 821
    16 мая в 20:50
    Жаль ротор
    pomor45
    pomor45
    16 мая в 20:42, ред.
    Сколько с болельщикам не толкуй о справедливости, а чёрную кошку в тёмной комнате, если обидели его команду, он искать будет.
    протон1
    протон1
    16 мая в 19:45
    ротор не вписался просто в бюджет
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    16 мая в 19:29
    Надеюсь и Тула и Уфа вылетят из РПЛ. Позорище, ждали пока матч Рубин -Ротор будет сыгран.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    16 мая в 19:23
    ротор должен подавать протест на этот беспредел! волгоградцы выигрывали весь матч у рубина и если бы уфа с арсеналом играли параллельно наверняка вот эту вату точно бы не раскатали, так Тула одной ногой была бы в фнл и наверняка ход игры с уфой был бы другим...ну и достаточно посмотреть повтор пенальти из-за которого ротор покинул вышку🤦‍♂️ Мешков просто убил Волгоград, пенальти там и близко не было!!!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    16 мая в 19:21
    Если бы Ротор победил,то здесь была бы совсем другая игра,не на жизнь,а на смерть.Ну и если бы матч шел одновременно с другими тоже.Но наверху все решено...
    Ironigor
    Ironigor
    16 мая в 19:12, ред.
    Снимаю шляпу перед Газизовым!
    Современный футбольный Остап Бендер!
    Всё что смог сделал в Уфе, перешёл в Спартак, впарил им Урунова, снял ещё хороший куш за расторжение контракта, ушёл. Забрал опять с собой того же Урунова, а теперь ещё исполнил спектакль с перенесенным матчем, где на кону было всё поставлено для судьбы его клуба. И выиграл это противостояние. Ещё и так всё разыграл, что в любом случае все прeтензии за это лежат на РФС. Ведь он сделал все по нормам регламента, сославшись на температуру, которая дала ему возможность переноса матча. Хотя та же температура была и в Казани и в Грозном. Это уже вопросы к тому кто принимал решения играть в этих городах! Но по какой то странной причине этого не произошло, хотя все матчи должны были начинать в одно и тоже время. РФС должен был переносить матчи всех клубов в которых решались судьбы этих команд и перенести как это было сделано в ФНЛ. Очень много вопросов остаётся для РФС. Но то что Газизов со своей Уфой вышли в этом противостоянии это ФАКТ! СПАСИБО ТЕБЕ РФС!
    Ни на что не претендую, просто мысли в слух! И спорить ни с кем не собираюсь. Спасибо за понимание!
    Всем Добра!
    Anisovich
    Anisovich
    16 мая в 19:05
    Явный договорняк, куда мы катимся?
    волгодон 2
    волгодон 2
    16 мая в 18:35
    2-й тайм прошел умиротворенно
    нечитайло
    нечитайло
    16 мая в 18:27
    Слуцкий причина Волгоград а
    youtomee
    youtomee ответ Baggio R. (раскрыть)
    16 мая в 18:26
    они никогда не заполнялись полностью, у Зенита только ходят, потому что один клуб в огромном городе и все. У московских (ну кроме Спартака) вообще все плохо. На юге более или менее (Ростов, Краснодар) У всех остальных никакой нормальной посещаемости никогда и не было
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Санчо Панса (раскрыть)
    16 мая в 18:13
    Откуда в Уфе футбол, там Газизов - весь футбол. С учетом резинового поля, конечно при таком стадионе лучше бы Ротор остался. Там уже работает футбольная академия Слуцкого. Город с футбольными традициями. Была бы моя воля , я бы и Уфу и Тулу выгнал бы. А вместо них Нижний и Аланию.
    valt134
    valt134
    16 мая в 18:13
    Было бы дичайшей несправедливостью потерять Уфу с Беленовым в составе.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ neukomm (раскрыть)
    16 мая в 18:11
    Ну так это в связи с пандемией такая посещаемость, до нее были совершенно другие цифры, а теперь - квоты, ограничивающие количество зрителей.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 мая в 18:08
    Искренне рад за ФК Уфу и уфимский футбол! Все по делу. Ротор заслужил, чтобы отправиться в ФНЛ!
    Partisanism .
    Partisanism .
    16 мая в 18:07
    Ура! Уфа выдержала финальный отрезок с достоинством и завоевала права играть в Высшей Лиге! На зло хейтерам буду зубоскалить! Бе-бе-беее!
    Caliostro
    Caliostro
    16 мая в 18:03
    Позор РФС!!!!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    16 мая в 18:02
    Жаль что этот матч провели позже матча Рубин-Ротор. Зная результат Ротора сыграли так как им нужно и обе сохранили прописку в ПЛ
    LOpp
    LOpp
    16 мая в 18:01
    Волгограду пожелаю через год вернуться в РПЛ.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ LOpp (раскрыть)
    16 мая в 18:01
    У нас всё через Ж (жару) ...
    ДСА
    ДСА
    16 мая в 18:00
    Типичная договорная игра с согласия РФС
    Partisanism .
    Partisanism .
    16 мая в 17:58
    Ротор на выход! Поздравляю Уфу!
    LOpp
    LOpp
    16 мая в 17:56
    РФС в очередной раз жидко обделался. Не могли посмотреть прогноз погоды?
    В Грозном, в Казани, в Уфе +30 градусов. Зачем ставить матчи на 2 часа дня? Что мешало сыграть вечером?
    neukomm
    neukomm ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    16 мая в 17:40
    В РПЛ нужны только классные стадионы и тысячи болельщиков на них!

    Ну да, ну да. Тысячи болельщиков. Я просто оставлю это здесь.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ bsww (раскрыть)
    16 мая в 17:28
    Всё правильно, но какая разница во сколько начать играть? В конце концов есть телефоны... У всех))
    RiotZero
    RiotZero ответ Caliostro (раскрыть)
    16 мая в 17:17
    Газпром разрешил, Уфа же дочка Зенита
    RiotZero
    RiotZero
    16 мая в 17:13
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      16 мая в 17:01
      Да кому как). Чем меньше поставщиков очков, тем лучше.
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ Locomotive Breath (раскрыть)
      16 мая в 16:57
      Вообще не интересно смотреть на Уфу)
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