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5 : 0
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Альянц Арена
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Левандовски Роберт
ассистент Коман Кингсли
|1:0
|10’
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Левандовски Роберт
ассистент Киммих Йозуа
|2:0
|26’
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Левандовски Роберт
ассистент Коста Дуглас
|3:0
|60’
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Сане Лерой
ассистент Сарр Буна
|4:0
|72’
|Мусиала Джамал
|5:0
|90’
|Горецка Леон
|17’
|Боатенг Джером
|45+2’
|Киммих Йозуа
|46’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эрнандес Люка
|Дэвис Альфонсо
|3’
|46’
|Чендлер Тимоти
|Цубер Стивен
|46’
|Юнес Амин
|Камада Дайчи
|Мартинес Хави
|Мюллер Томас
|68’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
|68’
|Сане Лерой
|Коста Дуглас
|68’
|71’
|Да Коста Данни
|Силва Андре
|71’
|Баркок Аймен
|Туре Алмами
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|73’
|74’
|Соу Джибриль
|Илсанкер Штефан
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|20
|Удары по воротам
|9
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|9
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|13
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|10
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|6
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|3
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|0
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Это не юве из ручного чемпионата.
Это не юве из ручного чемпионата.