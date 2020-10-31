|
1 : 2
завершен
сегодня, 17:30
|
Стадион Рейн Энерги
|13’
|0:1(П)
|Мюллер Томас
|45+1’
|0:2
|
Гнабри Серж
ассистент Киммих Йозуа
|
Дрекслер Доминик
ассистент Тильманн Ян
|1:2
|82’
|10’
|Чупо-Мотинг Эрик
|23’
|Павар Бенжамен
|Вольф Мариус
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Каттербах Ноа
|Хорн Янн-Килиан
|59’
|Дрекслер Доминик
|Шкири Эльес
|59’
|Тильманн Ян
|Лимниос Димитрис
|59’
|63’
|Зиркзее Джошуа
|Чупо-Мотинг Эрик
|63’
|Коста Дуглас
|Сане Лерой
|Арокодаре Толуваласе
|Андерссон Себастьян
|79’
|79’
|Алаба Давид
|Мартинес Хави
|90+4’
|Рока Марк
|Гнабри Серж
|
|10
|Удары по воротам
|6
|
|
|2
|Удары в створ
|4
|
|
|12
|Фолы
|13
|
|
|5
|Угловые
|1
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|37%
|Владение мячом
|63%
|
|
|2
|Cэйвы
|1
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|