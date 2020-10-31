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Кельн - Бавария
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Аугсбург - Майнц
Арминия - Боруссия
Боруссия - РБ Лейпциг

Текстовая онлайн трансляция матча Кельн против Бавария

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    Голы
    13’ 0:1(П) Мюллер Томас
    45+1’ 0:2 Гнабри Серж
    ассистент Киммих Йозуа
    Дрекслер Доминик
    ассистент Тильманн Ян     		1:2 82’
    Наказания
    10’ Чупо-Мотинг Эрик
    23’ Павар Бенжамен
    Вольф Мариус 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Каттербах Ноа Хорн Янн-Килиан 59’
    Дрекслер Доминик Шкири Эльес 59’
    Тильманн Ян Лимниос Димитрис 59’
    63’ Зиркзее Джошуа Чупо-Мотинг Эрик
    63’ Коста Дуглас Сане Лерой
    Арокодаре Толуваласе Андерссон Себастьян 79’
    79’ Алаба Давид Мартинес Хави
    90+4’ Рока Марк Гнабри Серж
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 6
    		2 Удары в створ 4
    		12 Фолы 13
    		5 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		37% Владение мячом 63%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Sukhoverkov2012
    Sukhoverkov2012 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 20:11
    Руководство поседели порешали что он останется дома отдохнет
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:04
    С победой!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:03, ред.
    А что с Робертом?
    David Young
    David Young
    сегодня в 17:46
    Победа Баварии.
    1asss
    1asss
    сегодня в 17:16
    Бавария несомненно лидер, ждём победы
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 17:02
    Однозначно гости!
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