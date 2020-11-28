В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 69

З 5 Павар Бенжамен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 58

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 24 Толиссо Корентен Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 54 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 83

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 69

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 69

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 4 Зюле Никлас Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 32

З 23 Куасси Нианзу Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 21

П 11 Коста Дуглас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 21

П 8 Мартинес Хави Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 42 Мусиала Джамал

П 22 Рока Марк

Н 10 Сане Лерой Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 21