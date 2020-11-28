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1 : 3
завершен
сегодня, 17:30
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Стадион Мерседес-Бенц Арена
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Кулибали Тангуй
ассистент Вамангитука Силла
|1:0
|20’
|38’
|1:1
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Коман Кингсли
ассистент Мюллер Томас
|45+1’
|1:2
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Левандовски Роберт
ассистент Коман Кингсли
|87’
|1:3
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Коста Дуглас
ассистент Сане Лерой
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Каразор Атакан
|Мавропанос Константинос
|58’
|58’
|Зюле Никлас
|Эрнандес Люка
|Климович Матео
|Кастро Гонсало
|59’
|69’
|Куасси Нианзу
|Боатенг Джером
|69’
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|69’
|Коста Дуглас
|Коман Кингсли
|Каладжич Саса
|Форстер Филипп
|76’
|Массимо Роберто
|Кулибали Тангуй
|82’
|83’
|Мартинес Хави
|Толиссо Корентен
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|15
|Удары по воротам
|13
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|4
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|3
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|7
|Офсайды
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|3
|Cэйвы
|3
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Заслуженная победа Баварии, хотя матч не выглядел односторонним, а в первом тайме был вполне себе равным... =)
Заслуженная победа Баварии, хотя матч не выглядел односторонним, а в первом тайме был вполне себе равным... =)