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2 : 1
завершен
вчера, 22:30
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Стадион Бай-Арена
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Диаби Мусса
ассистент Бэйли Леон
|1:0
|14’
|67’
|1:1
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Брандт Юлиан
ассистент Геррейру Рафаэль
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Вирц Флориан
ассистент Диаби Мусса
|2:1
|80’
|Бэйли Леон
|73’
|Диаби Мусса
|78’
|90+1’
|Хуммельс Матс
|90+3’
|Дилейни Томас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Синкгравен Дэйли
|Венделл
|60’
|Шик Патрик
|Аларио Лукас
|69’
|Демирбай Керем
|Арангис Чарлес
|70’
|73’
|Рейна Джованни
|Санчо Джейдон
|83’
|Мукоко Юссуфа
|Беллингхэм Джуд
|89’
|Тиггес Штеффен
|Ройс Марко
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|23
|Удары по воротам
|16
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|13
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|1
|Cэйвы
|11
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|2
|Предупреждения
|2
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пусть будет боевая ничья...
пусть будет боевая ничья...
Управление командой доверили Эдину Терзичу, который пока в целом справляется со своей задачей. К 17-му туру «Боруссия» подходит на четвертой строчке в таблице с 29 очками в активе, уступая первой «Баварии» семь баллов – расстояние довольно существенное, но вряд ли уже сейчас оно может исключить «шмелей» из числа претендентов на титул.
В последнем туре «Боруссия» довольно неожиданно потеряла очки в поединке с «Майнцем» (1:1), хотя по игре смотрелась очень мощно и вполне могла устроить «карнавальщикам» разгром, не хватило везения.«Байер» угодил в серьезный кризис, который длится уже четыре тура – вряд ли «фармацевты» могут оправдать эти неудачи календарем. Из последних соперников только «Бавария» была из разряда топовых команд. Очевидно, что команда из Леверкузена сейчас испытывает проблемы и подойдет к сегодняшней встрече далеко не в идеальной форме.
«Боруссия» также сейчас не на пике, но по игре «шмели» смотрятся куда убедительнее «фармацевтов», да и подбор игроков в Дортмунде гораздо более широкий и качественный.
Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу
Управление командой доверили Эдину Терзичу, который пока в целом справляется со своей задачей. К 17-му туру «Боруссия» подходит на четвертой строчке в таблице с 29 очками в активе, уступая первой «Баварии» семь баллов – расстояние довольно существенное, но вряд ли уже сейчас оно может исключить «шмелей» из числа претендентов на титул.
В последнем туре «Боруссия» довольно неожиданно потеряла очки в поединке с «Майнцем» (1:1), хотя по игре смотрелась очень мощно и вполне могла устроить «карнавальщикам» разгром, не хватило везения.«Байер» угодил в серьезный кризис, который длится уже четыре тура – вряд ли «фармацевты» могут оправдать эти неудачи календарем. Из последних соперников только «Бавария» была из разряда топовых команд. Очевидно, что команда из Леверкузена сейчас испытывает проблемы и подойдет к сегодняшней встрече далеко не в идеальной форме.
«Боруссия» также сейчас не на пике, но по игре «шмели» смотрятся куда убедительнее «фармацевтов», да и подбор игроков в Дортмунде гораздо более широкий и качественный.
Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу