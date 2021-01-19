ГлавнаяВсе матчи
Матчи Германия. Бундеслига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат Европы U21
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2021-01-19
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-30
2021-02-06
2021-02-13
2021-02-20
2021-02-27
2021-03-06
2021-03-13
2021-03-20
2021-04-03
2021-04-10
2021-04-17
2021-04-21
2021-04-24
2021-05-08
2021-05-15
2021-05-22
Байер - Боруссия
Боруссия - Вердер
Герта - Хоффенхайм
Майнц - Вольфсбург

Текстовая онлайн трансляция матча Байер против Боруссия

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.293.892.17
Fonbet Live! 1.15 6.20 43.00
Мелбет 3.46 3.96 2.11
    Еще
     
    14' (1:0) Диаби Мусса (19) (Бэйли Леон (9))
     
    60' Венделл (18) уходит с поля, Синкгравен Дэйли (22) вышел на поле
     
    69' Аларио Лукас (13) уходит с поля, Шик Патрик (14) вышел на поле
     
    70' Арангис Чарлес (20) уходит с поля, Демирбай Керем (10) вышел на поле
     
    73' Бэйли Леон (9)
     
    78' Диаби Мусса (19)
     
    80' (2:1) Вирц Флориан (27) (Диаби Мусса (19))
     
    67' (1:1) Брандт Юлиан (19) (Геррейру Рафаэль (13))
     
    73' Санчо Джейдон (7) уходит с поля, Рейна Джованни (32) вышел на поле
     
    83' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Мукоко Юссуфа (18) вышел на поле
     
    89' Ройс Марко (11) уходит с поля, Тиггес Штеффен (27) вышел на поле
     
    2
    90+1' Хуммельс Матс (15)
    90+3' Дилейни Томас (6)
    Голы
    Диаби Мусса
    ассистент Бэйли Леон     		1:0 14’
    67’ 1:1 Брандт Юлиан
    ассистент Геррейру Рафаэль
    Вирц Флориан
    ассистент Диаби Мусса     		2:1 80’
    Наказания
    Бэйли Леон 73’
    Диаби Мусса 78’
    90+1’ Хуммельс Матс
    90+3’ Дилейни Томас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Синкгравен Дэйли Венделл 60’
    Шик Патрик Аларио Лукас 69’
    Демирбай Керем Арангис Чарлес 70’
    73’ Рейна Джованни Санчо Джейдон
    83’ Мукоко Юссуфа Беллингхэм Джуд
    89’ Тиггес Штеффен Ройс Марко
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 16
    		13 Удары в створ 3
    		13 Фолы 8
    		6 Угловые 5
    		2 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		1 Cэйвы 11
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Альфамен
    Альфамен
    сегодня в 01:16
    Обе команды крайне неэффективно играли в нападении,у Боруссии было столько обрезов,что будь на месте Байера например Бавария,то счёт был бы почти двузначным.Гол Боруссии в большой мере случайный.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 01:07
    Во многом картину игры определил первый сравнительно ранний гол "Байера". "Боруссия" больше владела мячом, но гораздо эффективнее и точнее действовал "Байер". Именно подобная практически идеально расчерченная контратака с завершающим ударом Вирц Флориана и решила судьбу матча. Холланду, к сожалению не удалось забить, а фармацевты до сегодняшнего матча "Лейпцига" становится главным участником скорее всего бесполезной погони за Мюнхенской "Баварией".
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    вчера в 23:38
    Мож Тухеля вернём?
    Gahi
    Gahi
    вчера в 22:07
    Игра между Байером и Боруссией это всегда праздник футбола для болельщиков, команды с первых минут нацелены на ворота соперника и стараются забить как можно больше мячей в каждом матче.  Хотя в командах на данный момент много травмированных игроков которые не смогут принять участия в сегодняшнем матче, но эти обстоятельства не помешают клубам продолжить свою результативную игру.  Победа каждой из команд позволит приблизиться к лидеру и не даст  Баварии обеспечить себе запас прочности на пути к чемпионству. Удачи 
    1bear
    1bear
    вчера в 21:11
    обе команды ослаблены травмами,практически будут играть вторыми составами...
    пусть будет боевая ничья...
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 14:26
    «Боруссия» также до определенного момента вполне справлялась с борьбой на два фронта, успешно решив задачу с выходом в плей-офф в Лиге Чемпионов, и навязывала борьбу «Баварии» и компании в битве за титул. Кризис застал «шмелей» как раз после окончания группового этапа еврокубка – несколько слабых матчей, главным из которых был матч со «Штутгартом» (1:5), стоили работы Люсьену Фавру.

    Управление командой доверили Эдину Терзичу, который пока в целом справляется со своей задачей. К 17-му туру «Боруссия» подходит на четвертой строчке в таблице с 29 очками в активе, уступая первой «Баварии» семь баллов – расстояние довольно существенное, но вряд ли уже сейчас оно может исключить «шмелей» из числа претендентов на титул.

    В последнем туре «Боруссия» довольно неожиданно потеряла очки в поединке с «Майнцем» (1:1), хотя по игре смотрелась очень мощно и вполне могла устроить «карнавальщикам» разгром, не хватило везения.«Байер» угодил в серьезный кризис, который длится уже четыре тура – вряд ли «фармацевты» могут оправдать эти неудачи календарем. Из последних соперников только «Бавария» была из разряда топовых команд. Очевидно, что команда из Леверкузена сейчас испытывает проблемы и подойдет к сегодняшней встрече далеко не в идеальной форме.

    «Боруссия» также сейчас не на пике, но по игре «шмели» смотрятся куда убедительнее «фармацевтов», да и подбор игроков в Дортмунде гораздо более широкий и качественный.

    Мы считаем, что у гостей больше шансов на победу
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100