В 35 Хитц Марвин Спасений: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 2 Морей Матеу Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 80

З 15 Хуммельс Матс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 85

П 22 Беллингхэм Джуд Фолов заработано: 6 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 8 Дахуд Махмуд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 88 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 85

З 23 Джан Эмре Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 70

П 7 Санчо Джейдон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 11 Ройс Марко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 80

Н 9 Холанд Эрлинг Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Бюрки Роман

З 5 Загаду Дэн-Аксель Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 8

З 26 Пищек Лукаш

З 14 Шульц Нико

П 10 Азар Торган Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 20

П 19 Брандт Юлиан Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 24 Менье Тома Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 20 Рейньер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10