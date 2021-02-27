|
3 : 0
завершен
27 февраля 2021, 17:30
суббота
|
Стадион Сигнал Идуна Парк
|
Дахуд Махмуд
ассистент Санчо Джейдон
|1:0
|48’
|Санчо Джейдон
|2:0(П)
|58’
|
Рейньер
ассистент Холанд Эрлинг
|3:0
|81’
|57’
|Пипер Амос
|72’
|Кунце Фабиан
|83’
|Притль Мануэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Гебауэр Кристиан
|Фогльзаммер Андреас
|62’
|Шипплок Свен
|Кордова Серхио
|62’
|Влап Михел
|Клос Фабиан
|Азар Торган
|Рейна Джованни
|69’
|75’
|Сеуферт Нильс
|Кунце Фабиан
|75’
|Окугава Масая
|Доан Ритсу
|Рейньер
|Ройс Марко
|80’
|Менье Тома
|Морей Матеу
|80’
|Брандт Юлиан
|Дахуд Махмуд
|85’
|Загаду Дэн-Аксель
|Хуммельс Матс
|85’
|
|20
|Удары по воротам
|8
|
|
|9
|Удары в створ
|2
|
|
|12
|Фолы
|16
|
|
|5
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|62%
|Владение мячом
|38%
|
|
|2
|Cэйвы
|6
|
|
|0
|Предупреждения
|3
|