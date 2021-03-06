В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 70

З 19 Дэвис Альфонсо Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Пасы: 101 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 66

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 8 Ударов в створ: 4 Голов забито: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 89

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 20 Сарр Буна

З 21 Эрнандес Люка Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

П 28 Дантас Тиаго

П 8 Мартинес Хави Фолов заработано: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 20

П 42 Мусиала Джамал

П 22 Рока Марк

Н 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 24