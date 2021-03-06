ГлавнаяВсе матчи
Матчи Германия. Бундеслига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-03-06
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-04
2021-04-09
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-21
2021-04-24
2021-05-08
2021-05-15
2021-05-22
Бавария - Боруссия
Боруссия - Байер
Хоффенхайм - Вольфсбург
Фрайбург - РБ Лейпциг
Айнтрахт - Штутгарт
Герта - Аугсбург

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Боруссия

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 4:2 Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд) Боруссия
Бавария
Боруссия
4 : 2
завершен
06 марта 2021, 20:30
суббота
Смотреть трансляцию
Германия. Бундеслига 2020/2021, 24 тур
Стадион Альянц Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.654.495.05
Fonbet Live! 4.15 1.33 17.00
Мелбет 1.54 4.88 5.65
Лига ставок 1.55 4.80 5.20
BetBoom 1.58 4.81 4.91
    Еще
     
    26' (1:2) Левандовски Роберт (9) (Сане Лерой (10))
     
    28' Левандовски Роберт (9)
     
    44' (2:2) Левандовски Роберт (9)
     
    66' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
     
    70' Боатенг Джером (17) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
     
    88' (3:2) Горецка Леон (18)
     
    3
    90' (4:2) Левандовски Роберт (9) (Дэвис Альфонсо (19))
    90+1' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
    90+1' Сане Лерой (10) уходит с поля, Эрнандес Люка (21) вышел на поле
     
    2' (0:1) Холанд Эрлинг (9) (Дилейни Томас (6))
     
    9' (0:2) Холанд Эрлинг (9) (Азар Торган (10))
     
    29' Менье Тома (24)
     
    2
    60' Азар Торган (10) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
    60' Холанд Эрлинг (9) уходит с поля, Тиггес Штеффен (27) вышел на поле
     
    2
    70' Загаду Дэн-Аксель (5) уходит с поля, Морей Матеу (2) вышел на поле
    70' Дилейни Томас (6) уходит с поля, Беллингхэм Джуд (22) вышел на поле
     
    77' Ройс Марко (11) уходит с поля, Рейньер (20) вышел на поле
    Голы
    2’ 0:1 Холанд Эрлинг
    ассистент Дилейни Томас
    9’ 0:2 Холанд Эрлинг
    ассистент Азар Торган
    Левандовски Роберт
    ассистент Сане Лерой     		1:2 26’
    Левандовски Роберт 2:2(П) 44’
    Горецка Леон 3:2 88’
    Левандовски Роберт
    ассистент Дэвис Альфонсо     		4:2 90’
    Наказания
    Левандовски Роберт 28’
    29’ Менье Тома
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Брандт Юлиан Азар Торган
    60’ Тиггес Штеффен Холанд Эрлинг
    Гнабри Серж Коман Кингсли 66’
    Мартинес Хави Боатенг Джером 70’
    70’ Морей Матеу Загаду Дэн-Аксель
    70’ Беллингхэм Джуд Дилейни Томас
    77’ Рейньер Ройс Марко
    Чупо-Мотинг Эрик Мюллер Томас 90+1’
    Эрнандес Люка Сане Лерой 90+1’
    Статистика
    		 27 Удары по воротам 4
    		9 Удары в створ 3
    		8 Фолы 13
    		6 Угловые 0
    		0 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Саня Петрашкевич
    Саня Петрашкевич ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
    07 марта в 14:28, ред.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      07 марта в 14:04
      Эрлинг дал слово, что забьет мюнхенской Баварии и он это и сделал! Правда Роберт был лучше него) Так что все логично! Бавария просто объективно сильнее Боруссии Дортмунд, вот и все. С волевой победой, баварцы!
      112910415
      112910415
      07 марта в 09:28
      ну, реальность такова, какая она есть
      БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
      БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
      07 марта в 05:17
      боатенг специально наступил Холонду на пятку это видно на повтори , но бог всё видет и отомстил этой скотине
      БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
      БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
      07 марта в 05:09
      левандовский предатель ИУДА
      амурец
      амурец
      07 марта в 02:32
      Баварию с победой отыгрались с 0:2 молодцы
      Night Spirit
      Night Spirit
      07 марта в 01:02
        Estiva
        Estiva ответ kanuni (раскрыть)
        07 марта в 00:31, ред.
        Согласен, это не сделает бундеслигу сильней, но и не сделает слабей. А переход Холланда в условный Реал точно сделает бундеслигу слабей. Я понимаю, что Вам, как болельщику Реала, выгодно пытаться пристыдить Баварию за её трансферы на внутреннем рынке, желая, чтобы Холланд переехал в Мадрид, вот только это будет уже не ослабление одной лишь Боруссии, а ослабление всей бундеслиги. Это раз. Во-вторых, нужно понимать, что в Испании Реал действует абсолютно также, просто помимо него подобным образом действуют ещё Атлетико и Барселона, поэтому сложнее обвинить в грабеже нищих один клуб. Ну и, в третьих, как оказалось, Боруссия осуществила ещё больше внутренних переходов в Бундеслиге, чем Бавария. Вот такая вот пища для размышлений. Ну и добавлю, если конкуренты Баварии по бундеслиге не могут предложить своим звездам ничего внятного в плане амбиций - это вообще не проблема Баварии. Все равно они будут лишаться своих звёзд, отпуская их если не в Баварию, то в другие клубы.
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ kanuni (раскрыть)
        07 марта в 00:03
        Ты прав, вот и я не понимаю политику Дортмунда. Продай ты Реалу, Челси или ПСЖ. Зачем в Баварию отдавать?
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        06 марта в 23:44
        На Ройсе был пенальти. Если назначили бы Пенальти, то возможно Бавария не отыгралась бы
        kanuni
        kanuni ответ Estiva (раскрыть)
        06 марта в 23:42
        И превращать в чемпионат одной команды,это не сделает Бундеслигу сильней,да и постоянный переход лучших из Боруссии в Баварию надоело.Все как бы привыкли но хотелось что бы было как у других клубов конкурентов которые не продают своих лучших прямому конкуренту. Удивляет что у Дортмунда никаких амбиций,вместо того что бы строить команду-чемпиона они покупают дёшево и продают дороже.
        старина
        старина
        06 марта в 22:49
        Хорошо начали.Холланда надо как то оставлять в Дортмунде.Не унываем,шмели!
        Cayman
        Cayman ответ DEIVID_1 (комментарий удален) (раскрыть)
        06 марта в 22:43
        да, с болельщиками 5-ку бы отгрузил!!!
        kmhb
        kmhb
        06 марта в 22:34
        Потрясающая самоотдача. Несмотря все трудности в оборе, 0-2 к 10 минуте.
        Estiva
        Estiva ответ kanuni (раскрыть)
        06 марта в 22:34
        Надеюсь, перейдёт, он же умный. Не ослаблять же бундеслигу, уходя из неё в другой чемпионат. Да и зачем уходить из бундеслиги, если Холланд к ней отлично адаптирован. Но в Боруссии он ничего не выиграет, а в составе Баварии станет претендовать на все трофеи, которые только существуют. Левандовски не даст соврать.
        Сантус
        Сантус
        06 марта в 22:31
        Выпиваю тут..при счёте 0-2 сказал друзьям что в итоге будет 4-3...с меня сейчас смеются...да,ошибся...)
        kanuni
        kanuni
        06 марта в 22:25
        Левандовски нап от Бога,жаль Дортмунд.
        Надеюсь Холанд не пойдёт по пути Левандовского и перейдёт в Баварию
        Иван Сергеев 1
        Иван Сергеев 1
        06 марта в 22:21
        за..пал этот польский су..ныш забивать...
        Beka_byaka
        Beka_byaka
        06 марта в 22:05
        Очень много моментов запорол Левандовски. Будто установка у него, попал мячь бей по воротам, не важно главное бей.... А там как получится. При 100% моменте это превратилось в гол, но во всех других моментах можно было чуть по умнее сыграть, отдать пас, обвести, выйти на ударную позицию....
        Ice van Reed
        Ice van Reed ответ Bom Bom (раскрыть)
        06 марта в 22:02, ред.
        Они сошлись. волна и камень, стихи и проза, лед и пламень.
        В битве Супернатуралов , помнятно всем,
        Что сошлись два "брата" Дин и Сэм!)))
        Верг
        Верг
        06 марта в 21:35
        Вот это пушечка!
        Ice van Reed
        Ice van Reed
        06 марта в 21:21
        Дерби Поляка против Норвежца, жаль Роберт на заклание лет, а так бы битва была двух имён только в Германии!!!
        Иван Сергеев 1
        Иван Сергеев 1
        06 марта в 21:20
        лева просто запарил забивать. 30 голов уже..
        Bom Bom
        Bom Bom
        06 марта в 21:19
        Да уж, битва супернапов сегодня
        Rattlehead
        Rattlehead ответ Tommy Lee 2 (раскрыть)
        06 марта в 21:17
        Чистый пенальти.
        Tommy Lee 2
        Tommy Lee 2
        06 марта в 21:15
        Коман знатный ныряльщик.
        Oplot
        Oplot ответ DEIVID_1 (комментарий удален) (раскрыть)
        06 марта в 21:08
        Дол..б как ты сказал😀😀😀
        Rattlehead
        Rattlehead ответ LOpp (раскрыть)
        06 марта в 21:01
        В Испанию вряд ли.
        LOpp
        LOpp
        06 марта в 20:57
        Холанд скоро уедет в Англию или в Испанию.
        Bom Bom
        Bom Bom
        06 марта в 20:49
        Не останавливайся, Боруссия! Дожимай баварцев))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100