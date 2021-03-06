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4 : 2
завершен
06 марта 2021, 20:30
суббота
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Стадион Альянц Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:00
|2’
|0:1
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Холанд Эрлинг
ассистент Дилейни Томас
|9’
|0:2
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Холанд Эрлинг
ассистент Азар Торган
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Левандовски Роберт
ассистент Сане Лерой
|1:2
|26’
|Левандовски Роберт
|2:2(П)
|44’
|Горецка Леон
|3:2
|88’
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Левандовски Роберт
ассистент Дэвис Альфонсо
|4:2
|90’
|Левандовски Роберт
|28’
|29’
|Менье Тома
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Брандт Юлиан
|Азар Торган
|60’
|Тиггес Штеффен
|Холанд Эрлинг
|Гнабри Серж
|Коман Кингсли
|66’
|Мартинес Хави
|Боатенг Джером
|70’
|70’
|Морей Матеу
|Загаду Дэн-Аксель
|70’
|Беллингхэм Джуд
|Дилейни Томас
|77’
|Рейньер
|Ройс Марко
|Чупо-Мотинг Эрик
|Мюллер Томас
|90+1’
|Эрнандес Люка
|Сане Лерой
|90+1’
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|27
|Удары по воротам
|4
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|9
|Удары в створ
|3
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|8
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|0
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|1
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Надеюсь Холанд не пойдёт по пути Левандовского и перейдёт в Баварию
Надеюсь Холанд не пойдёт по пути Левандовского и перейдёт в Баварию
В битве Супернатуралов , помнятно всем,
Что сошлись два "брата" Дин и Сэм!)))
В битве Супернатуралов , помнятно всем,
Что сошлись два "брата" Дин и Сэм!)))