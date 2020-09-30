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0 : 0
завершен
30 сентября 2020, 20:00
среда
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Стадион Эль Алькорас
|Галан Хавьер
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Корреа Анхель
|Витоло
|61’
|Карраско Янник
|Льоренте Маркос
|62’
|Коста Диего
|Суарес Луис
|Онтиверос Хавьер
|Гарсия Борха
|69’
|Мир Рафаэль
|Окадзаки Синдзи
|70’
|Сильва Гастон
|Лопес Педро
|72’
|75’
|Коке
|Ньигес Сауль
|Карлос Хуан
|Рико Микель
|82’
|Гомес Серхио
|Давид Феррейро
|82’
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|9
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|10
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|5
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|2
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|0
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Лучше вспомни сезоны 2:6, 5:0, 0:4, 5:1 - игры Ла Лиги.
И взгляни на комментарии сливок в начале того сезона.
Лучше вспомни сезоны 2:6, 5:0, 0:4, 5:1 - игры Ла Лиги.
И взгляни на комментарии сливок в начале того сезона.