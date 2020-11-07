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1 : 0
завершен
вчера, 20:30
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
|Окампос Лукас
|1:0(П)
|59’
|38’
|Гарсия Унаи
|Ракитич Иван
|77’
|80’
|Ойер
|Фернандо
|87’
|90+1’
|Гарсия Давид
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|16’
|Ойер
|Торро Лукас
|Эскудеро Серхио
|Акунья Маркос
|42’
|Ракитич Иван
|Навас Хесус
|46’
|67’
|Видаль Начо
|Гарсия Унаи
|67’
|Торрес Роберто
|Гарсиа Рубен
|Де Йонг Люк
|Фернандес Карлос
|68’
|83’
|Иньиго Перес
|Хуан Крус
|83’
|Адриан Лопес
|Энрик Гальего
|Гудель Неманья
|Хордан Хоан
|89’
|Васкес Франко
|Эн-Несери Юссеф
|89’
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|9
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|19
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|3
|Угловые
|0
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|4
|Офсайды
|2
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|66%
|Владение мячом
|34%
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|2
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|3
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