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Реал - Валенсия
Хетафе - Реал Сосьедад
Леванте - Осасуна
Вильярреал - Бетис

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Валенсия

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Лига ставок 1.39 5.60 8.20
 
12' (1:0) Бензема Карим (9) (Кроос Тони (8))
 
28' Карвахаль Даниэль (2) уходит с поля, Васкес Лукас (17) вышел на поле
 
42' (2:0) Кроос Тони (8) (Васкес Лукас (17))
 
71' Асенсио Марко (11) уходит с поля, Аррибас Серхио (30) вышел на поле
 
2
79' Модрич Лука (10) уходит с поля, Иско (22) вышел на поле
79' Бензема Карим (9) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
 
27' Гедеш Гонсалу (7)
 
44' Рачич Урош (19)
 
3
46' Коррея Тьерри (2)
46' Гедеш Гонсалу (7) уходит с поля, Муса Юнус (30) вышел на поле
46' Вальехо Ману (21) уходит с поля, Гамейро Кевин (9) вышел на поле
 
2
64' Васс Даниэль (18) уходит с поля, Ли Канджин (20) вышел на поле
64' Солер Карлос (8) уходит с поля, Олива Кристиан (10) вышел на поле
 
83' Гомес Максимилиано (22) уходит с поля, Кутроне Патрик (11) вышел на поле
Голы
Бензема Карим
ассистент Кроос Тони 		1:0 12’
Кроос Тони
ассистент Васкес Лукас 		2:0 42’
Наказания
27’ Гедеш Гонсалу
44’ Рачич Урош
46’ Коррея Тьерри
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Васкес Лукас Карвахаль Даниэль 28’
46’ Муса Юнус Гедеш Гонсалу
46’ Гамейро Кевин Вальехо Ману
64’ Ли Канджин Васс Даниэль
64’ Олива Кристиан Солер Карлос
Аррибас Серхио Асенсио Марко 71’
Иско Модрич Лука 79’
Диас Мариано Бензема Карим 79’
83’ Кутроне Патрик Гомес Максимилиано
Статистика
 16 Удары по воротам 4
7 Удары в створ 1
13 Фолы 12
6 Угловые 1
2 Офсайды 0
60% Владение мячом 40%
1 Cэйвы 5
0 Предупреждения 3
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Все комментарии
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Per4ick (раскрыть)
15 февраля в 07:41
Кстати с Мирамонтесом не попал. До перехода в Барсу он был никем. Вот Интер его брал в качестве супер звезды того времени.
DEIVID_1
DEIVID_1 ответ Per4ick (раскрыть)
15 февраля в 07:32
А зачем ты мне это пишешь? Не по адресу.
Санчо Панса
Санчо Панса
15 февраля в 07:27
Карим и Тони, вы просто молодчики! Важнейшая победа во всех отношениях. Победа на классе, одним словом) С заслуженной сухой викторией всех преданных мадридистов!
Per4ick
Per4ick
15 февраля в 05:22
или ЛЧ когда у вас в команде один из лучших игроков всех времен а к Реалу к количеству ушастых не приблизились все равно
Per4ick
Per4ick ответ DEIVID_1 (раскрыть)
15 февраля в 05:20
    амурец
    амурец
    15 февраля в 02:35
    Реал с победой, что набирает Реал форму это здорово впереди ЛЧ
    gentlewolf
    gentlewolf
    15 февраля в 02:25
      eleven LC
      eleven LC
      14 февраля в 21:59
      Реал набирает форму,хотелось бы выйти на максимум перед матчами с Аталантой!
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      14 февраля в 21:46
      Всех с победой !) Наш любимый клуб как всегда красиво победил !
      No problems
      No problems
      14 февраля в 21:39
      С победой друзья мои!
      Всем салам!
      Егор Бобиков
      Егор Бобиков ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      14 февраля в 21:18
      Ты хочешь сказать что хоть один из них не был по делу😅?
      DEIVID_1
      DEIVID_1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      14 февраля в 20:59
      А ну-ка объясни как Реал без денег ковал себе славу в мировом футболе, когда скупал всех звёзд? Ди Стефано и прочих. Когда Бернабеу предлагал Яшину вписать любую сумму в чек. Да да, Реал же у нас был нищим клубом, который благодаря грамотной политике смог выстроить Великую команду. И ди Стефано, Пушкаш, Копа, Диди рвались в клуб не за зарплаты. Наверное, Реал выиграл 5 подряд КЧ своими воспитанниками, а не звёздами собранными по всему Миру.
      Реал - это исторический "денежный мешок", который внёс себя в историю и ковал славу в 50-х за счёт денег.
      Знать бы надо историю клуба за который болеешь.
      Брулин
      Брулин
      14 февраля в 20:46
      Как же прекрасен Модрич в перехватах и это в таком-то возрасте, невероятный объем черновой работы выполняет на поле.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Black Widow (комментарий удален) (раскрыть)
      14 февраля в 20:42
      А кто говорит, что они им не должны были давать?
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Black Widow (комментарий удален) (раскрыть)
      14 февраля в 20:41
      Это он ещё некоторым не показывал, хоть и заслуживали. Смотри, как они грубо играли.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Black Widow (комментарий удален) (раскрыть)
      14 февраля в 20:35
      Бред какой-то! Это Валенсии дали ТРИ пенальти в матче против Реала!
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ DEIVID_1 (раскрыть)
      14 февраля в 20:34
        112910415
        112910415
        14 февраля в 20:30
        лидеры прошлых лет заметно спохватились !
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        14 февраля в 20:27
        У Валенсии вообще никакой игры. Сегодня не поставили им три пенальти, как это было в первом круге, в матче против того же Реала. Сегодня судья много свистел в пользу Валенсии, но это им не помогло. Реалу несколько раз не поставил штрафных. Даже не знаю, смогла бы Валенсии сыграть нормально даже против условного Терека в гостях. Летучим мышам нужно срочно что-то поменять в составе, или может толкового тренера пригласить. Может им стоит пригласить Пако, если он согласится. У него же хорошо команды играют.
        feris1
        feris1
        14 февраля в 20:24
        Реал с победой!
        DEIVID_1
        DEIVID_1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
        14 февраля в 20:24
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
          14 февраля в 20:21
          Ааа
          Джон Смит 1
          Джон Смит 1
          14 февраля в 20:21
          Качественная победа Реала. У Валенсии не было ни единого шанса. Реал переиграл соперника по всем статьям.
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          14 февраля в 20:21
          С победой лучший клуб в истории футбола!!! Хорошо сыграли, одного забивного нападающего бы Реалу, чтоб забивать голы. Столько моментов было. Такое ощущение, что стоп кадр, во время отмененного гола Менди, показали не с момента паса. Винисиус ведь сначала сделал замах, и только потом отдал пас. Менди очень нравится в последних играх. Начо и Васкес тоже молодцы, когда необходимо, выходят и закрывают любые зоны. Они заслуживают того, чтоб завершить карьеру в лучшем клубе в истории футбола! Карвахалю здоровья! Надо вернуть Хакими, отдав Интеру Одриосолу с доплатой. И Регилона, отправив в Тоттенхэм Марсело с доплатой. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
          DEIVID_1
          DEIVID_1 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
          14 февраля в 20:20
          Какая желчь? Это правда про мадридский клуб.
          Сантус
          Сантус
          14 февраля в 20:11
          Мне понравилось.Спокойно,красиво,уверенно.К сожалению уже не помню когда был такого мнения по игре Сливочных.Всех с победой.DEIVID_1-мои соболезнования...)
          DEIVID_1
          DEIVID_1 ответ Belgie2009 (комментарий удален) (раскрыть)
          14 февраля в 19:48
            DEIVID_1
            DEIVID_1
            14 февраля в 19:41
            Позорная с... асенсийская. Чего за лицо то схватилась?
            Сантус
            Сантус
            14 февраля в 19:37
            Ну вот когда играют,тогда играют.Ну любо-дорого посмотреть.)Давно не помню такой уверенности в игре.И хрен с ним с офсайдом.
            eleven LC
            eleven LC ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            14 февраля в 19:37
            Насчет ВВП это был сорказм,если что!
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