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2 : 0
завершен
14 февраля 2021, 18:15
воскресенье
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Бензема Карим
ассистент Кроос Тони
|1:0
|12’
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Кроос Тони
ассистент Васкес Лукас
|2:0
|42’
|27’
|Гедеш Гонсалу
|44’
|Рачич Урош
|46’
|Коррея Тьерри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Васкес Лукас
|Карвахаль Даниэль
|28’
|46’
|Муса Юнус
|Гедеш Гонсалу
|46’
|Гамейро Кевин
|Вальехо Ману
|64’
|Ли Канджин
|Васс Даниэль
|64’
|Олива Кристиан
|Солер Карлос
|Аррибас Серхио
|Асенсио Марко
|71’
|Иско
|Модрич Лука
|79’
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|79’
|83’
|Кутроне Патрик
|Гомес Максимилиано
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|16
|Удары по воротам
|4
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|7
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|1
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|3
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