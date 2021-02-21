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2021-05-23
Барселона - Кадис
Реал Сосьедад - Алавес
Уэска - Гранада
Атлетик - Вильярреал

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Кадис

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    32' (1:0) Месси Лионель (10)
     
    2
    65' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
    65' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Пьянич Миралем (8) вышел на поле
     
    74' Педри (16) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    2
    80' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
    80' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Мингеса Оскар (28) вышел на поле
     
    58' Гарридо Хон (5) уходит с поля, Хосе Мари (6) вышел на поле
     
    2
    59' Искьердо Хайро (25) уходит с поля, Алекс (8) вышел на поле
    59' Негредо Альваро (18) уходит с поля, Лозано Энтони (9) вышел на поле
     
    62' Сальва Санчес (7) уходит с поля, Иви (14) вышел на поле
     
    76' Переа Альберто (10) уходит с поля, Йонссон Йенс (2) вышел на поле
     
    82' Иви (14)
     
    85' Хосе Мари (6)
     
    89' (1:1) Алекс (8)
    Голы
    Месси Лионель 1:0(П) 32’
    89’ 1:1(П) Алекс
    Наказания
    82’ Иви
    85’ Хосе Мари
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Хосе Мари Гарридо Хон
    59’ Алекс Искьердо Хайро
    59’ Лозано Энтони Негредо Альваро
    62’ Иви Сальва Санчес
    Брейтуэйт Мартин Гризманн Антуан 65’
    Пьянич Миралем Бускетс Серхио 65’
    Тринкан Франсишку Педри 74’
    76’ Йонссон Йенс Переа Альберто
    Пуч Рикард Дембеле Усман 80’
    Мингеса Оскар Дест Сержиньо 80’
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 3
    		5 Удары в створ 1
    		13 Фолы 12
    		8 Угловые 0
    		8 Офсайды 0
    		81% Владение мячом 19%
    		0 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    амурец
    амурец ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    23 февраля в 02:34
    да вот только МС хочет получить его как свободного агента
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
    22 февраля в 12:38
    Генерирует в Сегунду, но за такое можно платить в 20 раз меньше.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    22 февраля в 08:27
      Королевский Реал
      Королевский Реал ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
      22 февраля в 06:16
      AgamagA..
      Вчера 20:44
      ответ пользователю Королевский Реал (раскрыть)

      К сожалению, он единственный кто мыслит и забивает на поле. Привозы от защитников тоже скидываем на Месси?
      Лионида выгоняют из-за зарплаты, хотя он генерирует больше, чем получает.
      ___________

      Ладно допустим, вот защитники Барселоны вчера "привезли" гол, а почему тогда "единственный мыслитель" не забил гол и не помог Барселоне выиграть этот матч???
      Кадис вроде не ПСЖ, тут голову в песок зарывать не надо было, но он даже ему не смог забить получая зарплату 10 топ-игроков?

      Хватит заливать про то, что там Месси, что-то "генерируют"!

      После всей этой шумихи с контрактом аргентинского страуса, собрались экономисты, эксперты работающие с Барселоной и выдали, что Месси приносит больше 600 млн, чтобы замять тот резонанс и скандал связанный с этой аферой.
      Фара Миркасимов
      Фара Миркасимов
      22 февраля в 06:01
      По делу второй команда Каталонии не смогло обыграть Кадис
      амурец
      амурец
      22 февраля в 02:11
      молодцы Кадис, ну и как обычно великий Месси забивает с великого пенальти
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS ответ SpaM-SARW (комментарий удален) (раскрыть)
      21 февраля в 22:33
      ну конечно царь и бог, о чем ты вообще😂
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
      21 февраля в 21:29
      Хватит куражить Барселоне.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ League1 (раскрыть)
      21 февраля в 21:28
      Законное место у Барсы - 6.
      Brooklyn888
      Brooklyn888 ответ Чойбалсан (раскрыть)
      21 февраля в 21:27
      😅😅
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      21 февраля в 21:26
      А тем временем главные конкуренты Мадрида сделали не шуточное одолжение !)
      протон1
      протон1
      21 февраля в 21:03
      месси когда этапируют в МС?
      Королевский Реал
      Королевский Реал ответ AgamagA.. (комментарий удален) (раскрыть)
      21 февраля в 20:26
      Если Барселона хочет выбраться из кризиса, ей надо срочно избавляться от аргентинского балласта!

      Получая такую зарплату, он должен с центра поля забивать голы.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      21 февраля в 19:46
      Пеонель Месси теперь можно называть
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
      21 февраля в 19:38
      Оптимизм появился вчера, когда Атлетико проиграл дома.
      И отрыв был не 8 очков, а 6)
      В 8 очков он стал сегодня после бездарной игры.
      На счет требла, ну в лч шансов нет, а теперь и в лалиге
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      21 февраля в 19:33, ред.
      Откуда такой оптимизм когда проиграть можете кому угодно , а отрыв 8 очков ?А о ЛЧ и о требле вы там не говорили ?))
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      21 февраля в 19:21
        abramjan
        abramjan
        21 февраля в 19:19
        И кто же Пенальтесси?...ахахаааа
        lobsterdam
        lobsterdam
        21 февраля в 19:15
        Ждем Барсу в ЛЕ!
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        21 февраля в 19:13
        Месси на лавку
        barcamilan
        barcamilan
        21 февраля в 18:57
          vastudio
          vastudio
          21 февраля в 18:49
          Лучше конечно ,чем сыграл риал с Кадисом, но это 2 потерянных очка.
          Чойбалсан
          Чойбалсан
          21 февраля в 18:46
          Жизнь надо прожить так, чтобы даже Кадисы и Алавесы тебя не боялись)))))
          Чойбалсан
          Чойбалсан ответ Королевский Реал (раскрыть)
          21 февраля в 18:41
          А вот какие группы были у короля Кадисов.

          Рубин-Копенгаген-Панатинаикос
          Бенфика-Спартак-Селтик
          Милан-Аякс-АПОЭЛ (россонери тогда уже были в кризисе)
          Ахаха)
          League1
          League1
          21 февраля в 18:41
          Желаем Севилье обогнать барсу в турнирной таблице и опустить её на законное четвёртое место.
          viva-viva
          viva-viva
          21 февраля в 18:38
          барса сама тонет, и ещё через букмекеров народ за собой тянет)
          Летучий-Голландец.
          Летучий-Голландец. ответ Сантус (раскрыть)
          21 февраля в 18:37
          И так весь сезон..
          Наносят 20-25 ударов и бывает, что забить не могут.
          Вчера Реалу хватило одного гола и Куртуа, чтобы выиграть матч.
          Чойбалсан
          Чойбалсан
          21 февраля в 18:36
          Блин, рукалицо прямо😂😂😂😂😂😂😂 Уже даже Кадисы и Леганесы не боятся Кадесси)))))
          feris1
          feris1
          21 февраля в 18:33
          Гнома с очередной пенкой!
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          21 февраля в 18:32
          Такой барсе даже Айтекин бы не помог
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