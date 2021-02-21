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1 : 1
завершен
21 февраля 2021, 16:00
воскресенье
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Стадион Камп Ноу
|Месси Лионель
|1:0(П)
|32’
|89’
|1:1(П)
|Алекс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Хосе Мари
|Гарридо Хон
|59’
|Алекс
|Искьердо Хайро
|59’
|Лозано Энтони
|Негредо Альваро
|62’
|Иви
|Сальва Санчес
|Брейтуэйт Мартин
|Гризманн Антуан
|65’
|Пьянич Миралем
|Бускетс Серхио
|65’
|Тринкан Франсишку
|Педри
|74’
|76’
|Йонссон Йенс
|Переа Альберто
|Пуч Рикард
|Дембеле Усман
|80’
|Мингеса Оскар
|Дест Сержиньо
|80’
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|21
|Удары по воротам
|3
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|5
|Удары в створ
|1
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|13
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|0
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|8
|Офсайды
|0
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|81%
|Владение мячом
|19%
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|0
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|2
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Вчера 20:44
ответ пользователю Королевский Реал (раскрыть)
К сожалению, он единственный кто мыслит и забивает на поле. Привозы от защитников тоже скидываем на Месси?
Лионида выгоняют из-за зарплаты, хотя он генерирует больше, чем получает.
___________
Ладно допустим, вот защитники Барселоны вчера "привезли" гол, а почему тогда "единственный мыслитель" не забил гол и не помог Барселоне выиграть этот матч???
Кадис вроде не ПСЖ, тут голову в песок зарывать не надо было, но он даже ему не смог забить получая зарплату 10 топ-игроков?
Хватит заливать про то, что там Месси, что-то "генерируют"!
После всей этой шумихи с контрактом аргентинского страуса, собрались экономисты, эксперты работающие с Барселоной и выдали, что Месси приносит больше 600 млн, чтобы замять тот резонанс и скандал связанный с этой аферой.
Вчера 20:44
ответ пользователю Королевский Реал (раскрыть)
К сожалению, он единственный кто мыслит и забивает на поле. Привозы от защитников тоже скидываем на Месси?
Лионида выгоняют из-за зарплаты, хотя он генерирует больше, чем получает.
___________
Ладно допустим, вот защитники Барселоны вчера "привезли" гол, а почему тогда "единственный мыслитель" не забил гол и не помог Барселоне выиграть этот матч???
Кадис вроде не ПСЖ, тут голову в песок зарывать не надо было, но он даже ему не смог забить получая зарплату 10 топ-игроков?
Хватит заливать про то, что там Месси, что-то "генерируют"!
После всей этой шумихи с контрактом аргентинского страуса, собрались экономисты, эксперты работающие с Барселоной и выдали, что Месси приносит больше 600 млн, чтобы замять тот резонанс и скандал связанный с этой аферой.
Получая такую зарплату, он должен с центра поля забивать голы.
Получая такую зарплату, он должен с центра поля забивать голы.
И отрыв был не 8 очков, а 6)
В 8 очков он стал сегодня после бездарной игры.
На счет требла, ну в лч шансов нет, а теперь и в лалиге
И отрыв был не 8 очков, а 6)
В 8 очков он стал сегодня после бездарной игры.
На счет требла, ну в лч шансов нет, а теперь и в лалиге
Рубин-Копенгаген-Панатинаикос
Бенфика-Спартак-Селтик
Милан-Аякс-АПОЭЛ (россонери тогда уже были в кризисе)
Ахаха)
Рубин-Копенгаген-Панатинаикос
Бенфика-Спартак-Селтик
Милан-Аякс-АПОЭЛ (россонери тогда уже были в кризисе)
Ахаха)
Наносят 20-25 ударов и бывает, что забить не могут.
Вчера Реалу хватило одного гола и Куртуа, чтобы выиграть матч.
Наносят 20-25 ударов и бывает, что забить не могут.
Вчера Реалу хватило одного гола и Куртуа, чтобы выиграть матч.