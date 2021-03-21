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Реал Сосьедад - Барселона
Хетафе - Эльче
Валенсия - Гранада
Вильярреал - Кадис
Атлетико - Алавес

Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад против Барселона

Реал Сосьедад Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:6 Логотип футбольный клуб Барселона Барселона
Реал Сосьедад
Барселона
1 : 6
завершен
21 марта 2021, 23:00
воскресенье
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Испания. Примера 2020/2021, 28 тур
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Мелбет 5.42 4.06 1.67
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    9' Субименди Мартин (36)
     
    2
    61' Горосабель Андони (18) уходит с поля, Барренетчеа Андер (22) вышел на поле
    61' Порту (7) уходит с поля, Янузай Аднан (11) вышел на поле
     
    72' Субименди Мартин (36) уходит с поля, Фернандес Карлос (9) вышел на поле
     
    77' (1:5) Барренетчеа Андер (22) (Фернандес Карлос (9))
     
    79' Субельдия Игор (5)
     
    2
    83' Субельдия Игор (5) уходит с поля, Сагнан Модибо (15) вышел на поле
    83' Исак Александер (19) уходит с поля, Баутиста Хон (25) вышел на поле
     
    90+4' Фернандес Карлос (9)
     
    27' Бускетс Серхио (5)
     
    37' (0:1) Гризманн Антуан (7)
     
    43' (0:2) Дест Сержиньо (2) (Месси Лионель (10))
     
    53' (0:3) Дест Сержиньо (2)
     
    56' (0:4) Месси Лионель (10) (Бускетс Серхио (5))
     
    67' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    68' Педри (16) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
     
    71' (0:5) Дембеле Усман (11) (Мориба Илайш (27))
     
    79' Дембеле Усман (11) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
     
    84' Дест Сержиньо (2) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    85' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    88' Брейтуэйт Мартин (9)
     
    89' (1:6) Месси Лионель (10) (Альба Жорди (18))
    Голы
    37’ 0:1 Гризманн Антуан
    43’ 0:2 Дест Сержиньо
    ассистент Месси Лионель
    53’ 0:3 Дест Сержиньо
    56’ 0:4 Месси Лионель
    ассистент Бускетс Серхио
    71’ 0:5 Дембеле Усман
    ассистент Мориба Илайш
    Барренетчеа Андер
    ассистент Фернандес Карлос     		1:5 77’
    89’ 1:6 Месси Лионель
    ассистент Альба Жорди
    Наказания
    Субименди Мартин 9’
    27’ Бускетс Серхио
    Субельдия Игор 79’
    88’ Брейтуэйт Мартин
    Фернандес Карлос 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Барренетчеа Андер Горосабель Андони 61’
    Янузай Аднан Порту 61’
    67’ Араухо Рональд Бускетс Серхио
    68’ Мориба Илайш Педри
    Фернандес Карлос Субименди Мартин 72’
    79’ Брейтуэйт Мартин Дембеле Усман
    Сагнан Модибо Субельдия Игор 83’
    Баутиста Хон Исак Александер 83’
    84’ Тринкан Франсишку Дест Сержиньо
    85’ Пуч Рикард Гризманн Антуан
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 14
    		5 Удары в створ 10
    		11 Фолы 12
    		1 Угловые 1
    		1 Офсайды 2
    		31% Владение мячом 69%
    		4 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ R.Carlos. (раскрыть)
    22 марта в 22:20
    Я имел в виду , чтобы в таких мастеров выросли.
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ David Young (раскрыть)
    22 марта в 13:43
    Спасибо.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    22 марта в 12:24, ред.
    наконец мы увидели ту барселону, которую так любим! Куман хорошо поработал в этот кризисный для барсы сезон и сине -гранатовые снова превращаются в супер гранда европейского футбола. первый гол Месси просто конфетка, Дест справа вывернул все позвонки защитникам сосьедада😂 Дембеле конечно глуповат для игры, в которую играет барселона, но Усама добавляет вариантивности в действия команды своей бешенной скоростью. Де Йонг конечно не защитник и тревожно когда голландец играет в паре с Лангле в обороне ( Араухо набирает кондиции после травмы, вчера похоже его просто приберёг Куман) после паузы на игры сборных к эль - классико должен вернуться Пике...вобщем настроение отличное от вчерашней игры барсы, ждём переподписания Месси и точечных усилений клуба ( Вейналдум похоже уже в барселону перешёл из ливерпуля, ждём Холланда😁)
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
    22 марта в 11:34
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
      22 марта в 11:23
        Bom Bom
        Bom Bom
        22 марта в 10:41
        Очень уверенная игра Барсы. Но чемпионские амбиции будут проверены в матчах против Атлетико и Реала. Удачи сине-гранатовым
        eleven LC
        eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
        22 марта в 10:18
          Arman A.
          Arman A.
          22 марта в 09:52
            David Young
            David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
            22 марта в 09:33
            Да.
            Шуnя771
            Шуnя771
            22 марта в 09:27
            Не уследил, Барселона вылетела из ЛЧ?)
            DXTK
            DXTK
            22 марта в 08:57
            порадуемся этой красивой победе.........
            Roman73
            Roman73
            22 марта в 08:57
            Теперь -то чего не свирепствовать ?
            Бои местного значения , без Лиги Чемпионов.
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
            22 марта в 08:46
              Agamaga........
              Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
              22 марта в 08:43
                нечитайло
                нечитайло
                22 марта в 07:14
                Настоящая барса
                R.Carlos.
                R.Carlos. ответ Van Vanovich (раскрыть)
                22 марта в 06:58
                Клюйверт вырос в Аяксе
                Van Vanovich
                Van Vanovich
                22 марта в 06:37
                Мориба просто джокер. )) Глаз радуется , когда молодежь Барсы хорошо играет. С Молодежью у Кумана отлично получается!!! Очень хочу, чтобы у Барсы выросли новые Хави, Иньесты, Пуйоли, Клюйверты...
                Van Vanovich
                Van Vanovich
                22 марта в 06:34
                Классная победа над упертым соперником. Дест Красавец. У Дембеле КПД маленький, ждал когда Гризман заиграет, но увы, продавать их обоих надо и Ленгле.
                112910415
                112910415
                22 марта в 06:19
                хорошо играли, как в лучшие времена !
                Остапчук 67
                Остапчук 67
                22 марта в 04:29
                А к Месси прежнего уважения нет.
                Том Хеннинг Эвребе
                Том Хеннинг Эвребе ответ eleven LC (раскрыть)
                22 марта в 03:20
                Мало того, после всех этих вылетов Реал взял 4 ЛЧ за 5 лет.
                Том Хеннинг Эвребе
                Том Хеннинг Эвребе
                22 марта в 03:19
                Месси, видимо надоели все эти разговоры про его с Роналду закат и начала эпохи норвежской дылды и французкого бегунка.
                амурец
                амурец
                22 марта в 02:49
                Барселону с победой над очень не слабым соперником, к сожалению надо признать что играла Барселона очень хорошо и Месси был хорош, что удивительно в игре более менее сильными командами
                Belgie2009
                Belgie2009
                22 марта в 02:42
                  Scarlet Witch
                  Scarlet Witch ответ Spartach from kg (раскрыть)
                  22 марта в 01:36
                    Spartach from kg
                    Spartach from kg
                    22 марта в 01:24
                      eleven LC
                      eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
                      22 марта в 01:20
                      Те 6 вылетов Реала в 1/8 не сравнимы в вылетами Барсы последних шести лет,тогда Реал был разгромлен лишь один раз, в 2009 Ливерпулем 4:0
                      А Барсу громят ежегодно и постоянно-8 разгромов за 6 лет
                      Scarlet Witch
                      Scarlet Witch ответ Spartach from kg (раскрыть)
                      22 марта в 01:19
                      Мадридских.
                      Spartach from kg
                      Spartach from kg ответ ESPANOL (раскрыть)
                      22 марта в 01:18
                      Король Леганесов
                      Agamaga........
                      Agamaga........ ответ Тео Джонс (раскрыть)
                      22 марта в 01:16
                      Обязаны выиграть разгромом. Есть из чего выбирать - 0:4, 2:6.
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