Реал Сосьедад

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1 : 6
завершен
21 марта 2021, 23:00
воскресенье
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Стадион Аноэта
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|37’
|0:1
|Гризманн Антуан
|43’
|0:2
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Дест Сержиньо
ассистент Месси Лионель
|53’
|0:3
|Дест Сержиньо
|56’
|0:4
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Месси Лионель
ассистент Бускетс Серхио
|71’
|0:5
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Дембеле Усман
ассистент Мориба Илайш
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Барренетчеа Андер
ассистент Фернандес Карлос
|1:5
|77’
|89’
|1:6
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Месси Лионель
ассистент Альба Жорди
|Субименди Мартин
|9’
|27’
|Бускетс Серхио
|Субельдия Игор
|79’
|88’
|Брейтуэйт Мартин
|Фернандес Карлос
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Барренетчеа Андер
|Горосабель Андони
|61’
|Янузай Аднан
|Порту
|61’
|67’
|Араухо Рональд
|Бускетс Серхио
|68’
|Мориба Илайш
|Педри
|Фернандес Карлос
|Субименди Мартин
|72’
|79’
|Брейтуэйт Мартин
|Дембеле Усман
|Сагнан Модибо
|Субельдия Игор
|83’
|Баутиста Хон
|Исак Александер
|83’
|84’
|Тринкан Франсишку
|Дест Сержиньо
|85’
|Пуч Рикард
|Гризманн Антуан
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|10
|Удары по воротам
|14
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|5
|Удары в створ
|10
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|11
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|2
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|4
|Cэйвы
|4
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|3
|Предупреждения
|2
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Болельщиков Барсы с победой!
Сегодня реализация была на высшем уровне, всегда бы так. Отличились все игроки атаки, а Дест вообще дубль оформил)) красавчег, очень рад за него.
В первом тайме баски смотрелись хорошо, могли два раза забить, но во втором Барселона просто перебила Сосьедад.
Никто не ожидал, что сегодня матч закончится с таким разгромным счётом) баски ведь всегда дают бой против Барселоны.
Болельщиков Барсы с победой!
Сегодня реализация была на высшем уровне, всегда бы так. Отличились все игроки атаки, а Дест вообще дубль оформил)) красавчег, очень рад за него.
В первом тайме баски смотрелись хорошо, могли два раза забить, но во втором Барселона просто перебила Сосьедад.
Никто не ожидал, что сегодня матч закончится с таким разгромным счётом) баски ведь всегда дают бой против Барселоны.