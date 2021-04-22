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Барселона - Хетафе
Атлетико - Уэска
Гранада - Эйбар
Реал Сосьедад - Сельта

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Хетафе

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 5:2 Логотип футбольный клуб Хетафе Хетафе
Барселона
5 : 2
завершен
22 апреля 2021, 23:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1
Средний возраст: 27.7 - 26.5
Средний рост: 180.7 - 181.5
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
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Хетафе
Испания. Примера 2020/2021, 31 тур
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    6' Ленгле Клеман (15)
     
    8' (1:0) Месси Лионель (10) (Бускетс Серхио (5))
     
    12' (1:1) Автогол Ленгле Клеман (15)
     
    33' (3:1) Месси Лионель (10)
     
    2
    46' Ленгле Клеман (15) уходит с поля, Мориба Илайш (27) вышел на поле
    46' Пике Жерар (3) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
     
    64' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Тринкан Франсишку (17) вышел на поле
     
    68' Араухо Рональд (4)
     
    75' Мингеса Оскар (28) уходит с поля, Умтити Самюэль (23) вышел на поле
     
    87' (4:2) Араухо Рональд (4) (Месси Лионель (10))
     
    90+3' (5:2) Гризманн Антуан (7)
     
    28' (2:1) Автогол Чакла Софьян (21)
     
    3
    46' Кукурелья Марк (15) уходит с поля, Акугуру Аманкваа (40) вышел на поле
    46' Аленья Карлес (11) уходит с поля, Абдулай Сабит (35) вышел на поле
    46' Максимович Неманья (20) уходит с поля, Арамбарри Мауро (18) вышел на поле
     
    63' Родригес Анхель (9) уходит с поля, Унал Энес (10) вышел на поле
     
    69' (3:2) Унал Энес (10)
     
    76' Чема (6) уходит с поля, Миранда Хосете (32) вышел на поле
    Голы
    Месси Лионель
    ассистент Бускетс Серхио     		1:0 8’
    12’ 1:1(А) Ленгле Клеман
    Чакла Софьян 2:1(А) 28’
    Месси Лионель 3:1 33’
    69’ 3:2(П) Унал Энес
    Араухо Рональд
    ассистент Месси Лионель     		4:2 87’
    Гризманн Антуан 5:2(П) 90+3’
    Наказания
    Ленгле Клеман 6’
    Араухо Рональд 68’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мориба Илайш Ленгле Клеман 46’
    Араухо Рональд Пике Жерар 46’
    46’ Акугуру Аманкваа Кукурелья Марк
    46’ Абдулай Сабит Аленья Карлес
    46’ Арамбарри Мауро Максимович Неманья
    63’ Унал Энес Родригес Анхель
    Тринкан Франсишку Роберто Серхи 64’
    Умтити Самюэль Мингеса Оскар 75’
    76’ Миранда Хосете Чема
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 1
    		8 Фолы 15
    		3 Угловые 1
    		1 Офсайды 1
    		80% Владение мячом 20%
    		0 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
    23 апреля в 16:54
    Наслаждайся "лучшим пенальтистом в мире"
    Шишанутый
    Шишанутый ответ BarcelonaMD (раскрыть)
    23 апреля в 16:14
    Надо продать гнома, тогда получится выбратся из долгов а иначе банкротство.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Baggio R. (раскрыть)
    23 апреля в 15:43
    А зачем ему это делать если он лучший пенальтист в мире? Партнер может и не забить, подвезти команду а Рон на 99% почти всегда забевает. Гном отдал потому что сам пенки мажет постоянно ну и по пиарился за одно типа смотрите какой я щедрый.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    23 апреля в 12:46
    Этот кто-то забил Реалу больше, чем кто либо (26).
    Legend 6
    Legend 6
    23 апреля в 11:10
      sash71
      sash71
      23 апреля в 11:09
      Лучше бы Баварию так вынесла в ЛЧ
      galem72
      galem72
      23 апреля в 10:49
      Куману удалось под конец сезона выносить статистов. С большими клубами Барсе пока сложновато.
      BOSSHUGOBOSS
      BOSSHUGOBOSS ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      23 апреля в 10:42
      он не думает о личной статистике, он же отдал пенальти гризману)))
      Мessi 10
      Мessi 10
      23 апреля в 10:16
      Владение 80% на 20% как в старые добрые времена))
      Это как представить, что Барса не отдавала мяч 72 минуты.
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      23 апреля в 10:02
      причины неудач Барселоны не футбольные. Страна хочет быть свободной вот и все. Только и остается, что надеется на смелость руководства и выход из испанского чемпионата.
      Bom Bom
      Bom Bom
      23 апреля в 09:46
      Каталонцев с победой. При счете 3:2 стало напряженно, благо смогли положить еще пару голов
      DXTK
      DXTK
      23 апреля в 09:08
      Барселоне после такой победы нужно играть в супер лиге у нас же супер Лео........
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      23 апреля в 08:32
      Обычный матч..для набива статистики...
      Хетафе ни разу за 43-х летнюю историю встреч не выиграла в Каталонии....
      А то что "некоторые" не могут забить Реалу в 7-ми Эль класико подряд....но вырисовывают дубли с Хетафями - лишь говорит о "ценности" данной статистики...)))
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      23 апреля в 07:14
      Владение мячом 80 - 20%, Хетафе мячик совсем не давали , только когда с центра начинали ?
      Legend 6
      Legend 6 ответ BarcelonaMD (раскрыть)
      23 апреля в 07:03
      Вератти?)))Неймара?)))
      Фати кстати травму никак не залечит, неизвестно вообще, выйдет ли на свой прежний уровень.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      23 апреля в 06:47
      И "Барса" не та, и Месси не тот.
      112910415
      112910415
      23 апреля в 06:09
      Месси молодец, в эпизоде с пенальти - особо !
      Vladimir808
      Vladimir808
      23 апреля в 05:05
      С победой, болельщиков Барсы!!!
      Crooclin
      Crooclin ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      23 апреля в 04:47
      Жаль что Умтити так и не оправился полностью после травмы 2019 года - долгое восстановление, потом рецидив, но даже выходя на поле в стартовом составе это уже совсем не тот Умтити, что был в 2018м...
      Бывает такое что иное столкновении на поле резко делит судьбу игрока на "До" и "После" травмы...((
      Vector-B B
      Vector-B B ответ BarcelonaMD (раскрыть)
      23 апреля в 01:56
      Чушь ты написал в связи я тяжелой финансовой ситуацией,если и продавать то Коутинье ,Пьянич,Гризман,Юмтити это в превую очередь!!
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      23 апреля в 01:46
      Болельщиков Барсы с очень важной победой!)
      Надеюсь, что Лапорта сумеет хоть что то выручить с продажи Лангле и Умтити.. оставлять их в команде на следующий сезон нельзя ни в коем случае. Умтити мало того, что сильно сдал, так ещё и хрустальным стал. Про Клемана и говорить ничего не надо.. столько привозов за сезон.
      Рад, что Гриз наконец-то с пенальти отличился)
      В целом неплохо поработали сегодня.
      Удачи в оставшихся матчах!
      Жасур Баратов
      Жасур Баратов ответ BarcelonaMD (раскрыть)
      23 апреля в 01:19
      Бускетсом не согласен остальным да
      BarcelonaMD
      BarcelonaMD
      23 апреля в 01:15
      Скажу так ! Надо продать Бускетса Гризмана Дембеле Пике Ленгле и Деста ! как тренера надо оставить Кумана (очень хороший тренер) в Атаку надо ФАТИ МЕССИ и Неймара вернуть ! вместо Бускетса Вератти ! ну в защите можно Де Лигта ... Ван Дейка ! это конечно не легко НО надо что-то сделать ... команда не о чём с такой обороной и с таким опорником !
      NOVA
      NOVA
      23 апреля в 01:09
      даа, привез себе гол хетафе в свои ворота, кто ж так вратарю пасует, а могла быть другая игра при счете 1-1!! ну а у барсы что не удар в створ, то гол, повезло с реализацией!!
      Beka_byaka
      Beka_byaka ответ Baggio R. (раскрыть)
      23 апреля в 01:05
      Он пока и штрафные не отдает никому, хотя давно уже не забивает.
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      23 апреля в 01:03
      Да это всего лишь Хетафе, не Атлетико, не реал, не Бавария, даже не Рома. Но, этот Хетафе недавно отобрал очки у обеих команд Мадрида.
      По игре: первый тайм Барселона провела на высоком уровне, не считая оплошностей в обороне. Второй тайм немного сбавили и нервозность появилась, передачи пошли не точные.
      Хоть в целом Барселона и начала просыпаться, молодежь начинает наигрываться, Фати вернётся ещё сильнее заиграют, но!!! Оборона. Эхххх оборона это что-то.
      Думаю не в зависимости от итогового результата Куману ещё сезончик а то и два можно доверить, но при том усилить обязательно усилить оборону.

      Месси?? Ну а что Месси ему пока рано на пенсию. Ещё 3-4 сезона пошикотает нервы персофанов Роналду)
      Vector-B B
      Vector-B B
      23 апреля в 01:01
      в первом тайме хорошие движения сделали результат,после перерыва видно было что расслабились)
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      23 апреля в 01:00
      Так и получается,играет команда супер лиги с командой первой лиги,интереса мало,Надо играть равными себе,Перес прав.
      eleven LC
      eleven LC ответ Scarlet Witch (комментарий удален) (раскрыть)
      23 апреля в 00:59
      Где доказательства что пенальти левые?
      Или сказал и забыл?
      За свои слова надо отвечать
      Dauletbek
      Dauletbek
      23 апреля в 00:57
      Гризманну дали пробить пенальти, чтобы реабилитироваться за свой шикарный пас сопернику?
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