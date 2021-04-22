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5 : 2
завершен
22 апреля 2021, 23:00
четверг
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1
Средний возраст: 27.7 - 26.5
Средний рост: 180.7 - 181.5
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
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Месси Лионель
ассистент Бускетс Серхио
|1:0
|8’
|12’
|1:1(А)
|Ленгле Клеман
|Чакла Софьян
|2:1(А)
|28’
|Месси Лионель
|3:1
|33’
|69’
|3:2(П)
|Унал Энес
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Араухо Рональд
ассистент Месси Лионель
|4:2
|87’
|Гризманн Антуан
|5:2(П)
|90+3’
|Ленгле Клеман
|6’
|Араухо Рональд
|68’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мориба Илайш
|Ленгле Клеман
|46’
|Араухо Рональд
|Пике Жерар
|46’
|46’
|Акугуру Аманкваа
|Кукурелья Марк
|46’
|Абдулай Сабит
|Аленья Карлес
|46’
|Арамбарри Мауро
|Максимович Неманья
|63’
|Унал Энес
|Родригес Анхель
|Тринкан Франсишку
|Роберто Серхи
|64’
|Умтити Самюэль
|Мингеса Оскар
|75’
|76’
|Миранда Хосете
|Чема
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|9
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|15
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|3
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|80%
|Владение мячом
|20%
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|0
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|0
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Надеюсь, что Лапорта сумеет хоть что то выручить с продажи Лангле и Умтити.. оставлять их в команде на следующий сезон нельзя ни в коем случае. Умтити мало того, что сильно сдал, так ещё и хрустальным стал. Про Клемана и говорить ничего не надо.. столько привозов за сезон.
Рад, что Гриз наконец-то с пенальти отличился)
В целом неплохо поработали сегодня.
Удачи в оставшихся матчах!
Надеюсь, что Лапорта сумеет хоть что то выручить с продажи Лангле и Умтити.. оставлять их в команде на следующий сезон нельзя ни в коем случае. Умтити мало того, что сильно сдал, так ещё и хрустальным стал. Про Клемана и говорить ничего не надо.. столько привозов за сезон.
Рад, что Гриз наконец-то с пенальти отличился)
В целом неплохо поработали сегодня.
Удачи в оставшихся матчах!