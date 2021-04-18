В 13 Облак Ян Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 91

З 12 Лоди Ренан Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 91

З 15 Савич Стефан Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 74

З 23 Триппьер Киран Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 91

З 2 Хименес Хосе Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 92 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 91

П 21 Карраско Янник Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 70

П 6 Коке Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 61

Н 14 Льоренте Маркос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 91

П 8 Ньигес Сауль Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 91

П 16 Эррера Эктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 69

Н 10 Корреа Анхель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 1 Грбич Иво

З 24 Врсалько Шиме

З 18 Фелипе Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 17

З 22 Эрмосо Марио

П 20 Витоло Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 30

П 4 Кондогбиа Жоффре Отборы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 22

П 5 Торрейра Лукас Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 21

Н 19 Дембеле Мусса Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 30