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5 : 0
завершен
18 апреля 2021, 17:15
воскресенье
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Стадион Ванда Метрополитано (Мадрид)
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Корреа Анхель
ассистент Эррера Эктор
|1:0
|42’
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Корреа Анхель
ассистент Карраско Янник
|2:0
|44’
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Карраско Янник
ассистент Ньигес Сауль
|3:0
|49’
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Льоренте Маркос
ассистент Корреа Анхель
|4:0
|53’
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Льоренте Маркос
ассистент Карраско Янник
|5:0
|68’
|88’
|Оливейра Паулу
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Витоло
|Коке
|61’
|Дембеле Мусса
|Корреа Анхель
|61’
|62’
|Инуи Такаси
|Гарсия Алейш
|63’
|Оливейра Паулу
|Дуфур Унаи
|Кондогбиа Жоффре
|Эррера Эктор
|69’
|Торрейра Лукас
|Карраско Янник
|70’
|72’
|Кике
|Кике
|72’
|Рафа
|Анхель Хосе
|73’
|Ресио
|Родригеш Кевин
|Фелипе
|Савич Стефан
|74’
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|10
|Удары по воротам
|0
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|7
|Удары в створ
|0
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|9
|Фолы
|10
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|7
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|0
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|0
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|1
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