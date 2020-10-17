В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 1 Голевые передачи: 1 Спасений: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

З 26 Кулибали Калиду Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

З 44 Манолас Константинос Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 94

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 94

П 5 Бакайоко Тьему Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 75

П 8 Руис Фабиан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 83

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

П 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 75

Н 9 Осимхен Виктор Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 83

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 33

З 19 Максимович Никола

З 2 Малькуи Кевин Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19

З 6 Мариу Руй

З 33 Ррахмани Амир

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 68 Лоботка Станислав Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 19

Н 18 Льоренте Фернандо