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Наполи - Аталанта
Интер - Милан
Сампдория - Лацио
Кротоне - Ювентус

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи против Аталанта

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    Голы
    Лосано Ирвинг 1:0 23’
    Лосано Ирвинг
    ассистент Мертенс Дрис     		2:0 27’
    Политано Маттео
    ассистент Руис Фабиан     		3:0 30’
    Осимхен Виктор
    ассистент Оспина Давид     		4:0 43’
    69’ 4:1 Ламмерс Сэм
    ассистент Ромеро Кристиан
    Наказания
    38’ Толой Рафаэль
    45+1’ Госенс Робин
    Лосано Ирвинг 79’
    81’ Джимсити Берат
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Мохика Хоан Сапата Дуван
    46’ Джимсити Берат Паломино Хосе Луис
    55’ Ламмерс Сэм Гомес Алехандро
    Гулям Фаузи Политано Маттео 60’
    63’ Малиновский Руслан Иличич Йосип
    Лоботка Станислав Мертенс Дрис 75’
    Малькуи Кевин Бакайоко Тьему 75’
    81’ Муриэль Луис Госенс Робин
    Петанья Андреа Осимхен Виктор 82’
    Демме Диего Руис Фабиан 83’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 13
    		11 Удары в створ 4
    		12 Фолы 23
    		6 Угловые 2
    		1 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 8
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    17 октября в 21:54
    Миранчука поздравили с дебютом.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ протон1 (раскрыть)
    17 октября в 21:30
    Кто губит? Зачем губят?? Специально заманивают , чтобы погубить ,чтоли ? Как Вы это смогли определить так быстро , что загубится он ? И почему как Кокорин в Спартаке???
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ протон1 (раскрыть)
    17 октября в 21:16
    никто его не губит, он после долгой травмы, да еще в новой команде и чемпионате, в пекло бросать его глупо
    тем более он никогда быстро форму не набирал в локо в после травм
    протон1
    протон1
    17 октября в 20:16
    миранчук как кокорин в составе спартака. я говорил что в европе наших губят.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    17 октября в 19:10
    Ничего себе Аталанта опозорилась!!!
    Только Миранчук перешёл, и всё, пошло поехало...
    А Наполи зря не поехали на матч против Ювентуса, но это уже в прошлом. Значит не суждено было быть этому матчу.
    Agamaga
    Agamaga
    17 октября в 19:04
    Кто-то в кабинете не разрешил ехать Наполи в Турин, иначе пришлось бы вынимать столько же из ворот юве.
    В ручной чемпионат спонсоры не пойдут. Это как звать инвесторов в Россию, где используют, обманут и выкинут.
    Faustello
    Faustello
    17 октября в 18:42
    Леха сколько забил???
    Вот это номер
    Вот это номер
    17 октября в 18:36
    Это разве разгром? Про разгром лучше спрашивать у каталонцев или скаузеров.
    BarSlona
    BarSlona
    17 октября в 18:34
      Пьемонтский Князь
      Пьемонтский Князь
      17 октября в 18:25
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь ответ DEIVID 2 (раскрыть)
        17 октября в 18:23
        Матч ещё состоится, как минимум один - в Неаполе. Вот и представишь потом)
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь
        17 октября в 18:21
        Это серия А. Команды растут и подтягиваются к Ювентусу. Это хорошо. Ещё бы президента путёвого, а не лояльного к миланским клубам, что бы инвестиции вернулись и Италия быстро заткнёт за пояс всех остальных.
        Rheinfall
        Rheinfall
        17 октября в 18:18
          ballak144
          ballak144 ответ wigbor (раскрыть)
          17 октября в 18:13
          с чего он бревно?
          Bags_Banny
          Bags_Banny
          17 октября в 18:04
            wigbor
            wigbor
            17 октября в 18:04
            С приходом бревна Миранчука скоро окажутся в итальянском пердиве.
            Van Vanovich
            Van Vanovich
            17 октября в 17:59
            Ламмерс - красава, 2 ой матч со скамейки и 2ой гол!
            Van Vanovich
            Van Vanovich
            17 октября в 17:57
              Igo0rek
              Igo0rek
              17 октября в 17:39
              На кой черт я смотрел этот отстой, Миранчука так и не выпустят((
              fanliverpoolfan22
              fanliverpoolfan22
              17 октября в 17:25
                Penokkio
                Penokkio ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
                17 октября в 17:18
                У Аталанты если что не второй, а третий сезон тогда уж)) в первом заняли высокое место в лиге, и вышли в плей офф ЛЕ
                DEIVID 2
                DEIVID 2
                17 октября в 17:05
                Ничего себе, Наполи 13 ударов за первый тайм нанёс, 11 в створ.
                An Jo
                An Jo
                17 октября в 17:03
                ща миранчук затащит
                DEIVID 2
                DEIVID 2 ответ Lucky luciano (раскрыть)
                17 октября в 17:01
                  Lucky luciano
                  Lucky luciano ответ DEIVID 2 (раскрыть)
                  17 октября в 17:00
                  обделались бы как и всегда
                  Lucky luciano
                  Lucky luciano ответ DEIVID 2 (раскрыть)
                  17 октября в 17:00
                  какое отношение Ювентус имеет к этой игре....логика....хотя по комментам раньше все понятно))
                  Lucky luciano
                  Lucky luciano ответ Ozabot (раскрыть)
                  17 октября в 16:59
                  да не п-ка бы стандартные три получила и уехала
                  Адремевю
                  Адремевю
                  17 октября в 16:55
                  Чпок!
                  Ozabot
                  Ozabot
                  17 октября в 16:55
                  Что не влетело «Ювентусу», то сейчас прилетело за тайм «Аталанте» ))) Сейчас дожуют и получат еще и свою порцию.
                  Еноты за Арсенал
                  Еноты за Арсенал
                  17 октября в 16:53
                  "Напуле"-то на поле, а где таланты из "Аталанты"?)

                  ЗЫ: Миранчук попал в команду с синдромом "второго сезона", тяжело будет.
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