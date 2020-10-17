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4 : 1
завершен
17 октября 2020, 16:00
суббота
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Стадион Сан-Паоло
|Лосано Ирвинг
|1:0
|23’
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Лосано Ирвинг
ассистент Мертенс Дрис
|2:0
|27’
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Политано Маттео
ассистент Руис Фабиан
|3:0
|30’
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Осимхен Виктор
ассистент Оспина Давид
|4:0
|43’
|69’
|4:1
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Ламмерс Сэм
ассистент Ромеро Кристиан
|38’
|Толой Рафаэль
|45+1’
|Госенс Робин
|Лосано Ирвинг
|79’
|81’
|Джимсити Берат
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Мохика Хоан
|Сапата Дуван
|46’
|Джимсити Берат
|Паломино Хосе Луис
|55’
|Ламмерс Сэм
|Гомес Алехандро
|Гулям Фаузи
|Политано Маттео
|60’
|63’
|Малиновский Руслан
|Иличич Йосип
|Лоботка Станислав
|Мертенс Дрис
|75’
|Малькуи Кевин
|Бакайоко Тьему
|75’
|81’
|Муриэль Луис
|Госенс Робин
|Петанья Андреа
|Осимхен Виктор
|82’
|Демме Диего
|Руис Фабиан
|83’
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|19
|Удары по воротам
|13
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|11
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|23
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|6
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|8
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|1
|Предупреждения
|3
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тем более он никогда быстро форму не набирал в локо в после травм
тем более он никогда быстро форму не набирал в локо в после травм
Только Миранчук перешёл, и всё, пошло поехало...
А Наполи зря не поехали на матч против Ювентуса, но это уже в прошлом. Значит не суждено было быть этому матчу.
Только Миранчук перешёл, и всё, пошло поехало...
А Наполи зря не поехали на матч против Ювентуса, но это уже в прошлом. Значит не суждено было быть этому матчу.
В ручной чемпионат спонсоры не пойдут. Это как звать инвесторов в Россию, где используют, обманут и выкинут.
В ручной чемпионат спонсоры не пойдут. Это как звать инвесторов в Россию, где используют, обманут и выкинут.
Горбы были б уничтожены этим Наполи, поэтому решение принятое лигой кажется ещё более подозрительным.
Ламмерс этот интересный тип,вполне открытием чемпионата может стать впрочем как и Осимхен который кошмарил оборону бергамасков.
Горбы были б уничтожены этим Наполи, поэтому решение принятое лигой кажется ещё более подозрительным.
Ламмерс этот интересный тип,вполне открытием чемпионата может стать впрочем как и Осимхен который кошмарил оборону бергамасков.
ЗЫ: Миранчук попал в команду с синдромом "второго сезона", тяжело будет.
ЗЫ: Миранчук попал в команду с синдромом "второго сезона", тяжело будет.