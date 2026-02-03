Top.Mail.Ru
В Кремле отреагировали на заявления президента ФИФА о снятии бана с России

вчера, 14:05

Кремль приветствует слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном снятии запрета на участие российских команд в международных турнирах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

То, что, по крайней мере, появились рассуждения на этот счет, — это, конечно, хорошо. Да, мы видели эти заявления, мы их приветствуем действительно. Об этом давно пора подумать. Собственно, никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идею олимпизма, ни футбол тем более.

Также Песков заявил:

[Российские футболисты] должны быть полностью восстановлены в своих правах и возможности принимать участие в международных соревнованиях по линии ФИФА. Мы так считаем, считали с самого начала. И надеемся, что рано или поздно такие обсуждения в ФИФА состоятся.

Ранее Инфантино заявил, что ФИФА должна рассмотреть снятие запрета на участие российских команд в международных турнирах. Он также предложил изменить правила, чтобы навсегда запретить дисквалификацию национальных сборных по политическим мотивам.

