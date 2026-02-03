Top.Mail.Ru
В Таджикистане выступили с поддержкой позиции Инфантино по России

вчера, 14:20

Федерация футбола Таджикистана рада перспективе возвращения российских сборных и клубов на международную арену. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью Sky заявил, что организация должна рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров.

«Мы будем только рады увидеть российские сборные и клубы на международной арене. Считаем, что нынешняя сборная России, если бы участвовала в чемпионате мира — 2026, то могла бы повторить успех команды образца 2018 года — выход в четвертьфинал турнира. Спорт и футбол должны быть вне политики», — сообщили в пресс-службе.

