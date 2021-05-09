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Ювентус - Милан
Дженоа - Сассуоло
Парма - Аталанта
Беневенто - Кальяри
Верона - Торино
Рома - Кротоне

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Милан

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 0:3 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Ювентус
0 : 3
завершен
09 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 415 - 327
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.1
Средний возраст: 28 - 25.4
Средний рост: 185.5 - 183.1
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
Милан
Италия. Серия А 2020/2021, 35 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:40
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    53' Кьеза Федерико (22)
     
    57' Кьеллини Джорджо (3)
     
    67' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
     
    79' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Дибала Пауло (10) вышел на поле
     
    45+1' (0:1) Диас Браим (21)
     
    58' (0:1) Нереализованный пенальти Кессье Франк (79)
     
    59' Диас Браим (21)
     
    66' Ибрагимович Златан (11) уходит с поля, Ребич Анте (12) вышел на поле
     
    70' Диас Браим (21) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
     
    76' Салемакерс Алексис (56)
     
    78' (0:2) Ребич Анте (12) (Беннасер Исмаэль (4))
     
    3
    82' (0:3) Томори Фикайо (23) (Чалханоглу Хакан (10))
    82' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
    82' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Мейте Суалихо (18) вышел на поле
    Голы
    45+1’ 0:1 Диас Браим
    78’ 0:2 Ребич Анте
    ассистент Беннасер Исмаэль
    82’ 0:3 Томори Фикайо
    ассистент Чалханоглу Хакан
    Наказания
    Кьеза Федерико 53’
    Кьеллини Джорджо 57’
    59’ Диас Браим
    76’ Салемакерс Алексис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Ребич Анте Ибрагимович Златан
    Кулусевски Деян Бентанкур Родриго 67’
    70’ Крунич Раде Диас Браим
    Дибала Пауло Кьеза Федерико 79’
    82’ Далот Диогу Салемакерс Алексис
    82’ Мейте Суалихо Беннасер Исмаэль
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 10
    		1 Удары в створ 5
    		17 Фолы 12
    		8 Угловые 2
    		1 Офсайды 3
    		56% Владение мячом 44%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответ juvenale (раскрыть)
    10 мая в 19:55
    В реале он получал 23 ляма, в юве 30
    Ozabot
    Ozabot ответ juvenale (раскрыть)
    10 мая в 19:37
    Точно. Но там красная карта игру убила.
    juvenale
    juvenale
    10 мая в 17:13
    witynchik и где же я плясал
    juvenale
    juvenale ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
    10 мая в 17:12
    в Реале ему столько же давали
    Брулин
    Брулин
    10 мая в 11:32
    Поздравляю Милан и болельщиков Милана! Молодцы :)
    witynchik
    witynchik ответ juvenale (раскрыть)
    10 мая в 11:17
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao ответ juvenale (раскрыть)
      10 мая в 11:13
      Я про это и говорю, ослабил и себя, и реал. Он из за денег ушёл, когда месси свой контракт продлил, криш хотел также получать. В последнее дни в мадриде часто закатывал истерику
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      10 мая в 10:54
      Неожиданное разгромное поражение Ювентуса! Ну кто бы мог подумать...Милан буквально уничтожил Ювентус. С заслуженной и разгромной победой, тиффози россонери!
      spartach091
      spartach091
      10 мая в 10:03
      Пирло конечно опустил на дно юве
      juvenale
      juvenale ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
      10 мая в 09:42
      а что реал без него ЛЧ выиграл?если уж и брать титулы за его три года,то он больше выиграл,да и в этом сезоне есть суперкубок и еще финал кубка
      juvenale
      juvenale ответ League1 (раскрыть)
      10 мая в 09:41
      не во всем виноват РОналду,виновато процентов 90 игроков и руководство.Но Роналду с конской зп и своим статусом должен делать больше,а не растворяться на поле последние три месяца
      juvenale
      juvenale ответ Ozabot (раскрыть)
      10 мая в 09:40
      фиорентина была
      juvenale
      juvenale ответ RR117 (раскрыть)
      10 мая в 09:39, ред.
      а притом,что мне пофигу сколько у него подписчиков в соц сетях,это последнее на что я буду смотреть....мне нужен игрок,который будет решать хотябы один матч из трех на индивидуальном мастерстве,а не тот,который получает 50 млн и вся команда на него играет...а в итоге приходиться видеть его кислую рожу.Условный Месси бы мог спокойно начинать атаки из глубины,обыгрывать по несколько игроков и забивать голы дальними ударами.А вся игра португальца,это навесы на его голову и замыкания в пустые
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      10 мая в 08:43
      Всё было против Криштиану: и не бывало большое количество тёмных пятен на Солнце для данного времени; и очень высокая трава на поле, на полмиллиметра выше того, к чему он привык; и недостаточная яркость освещения стадиона из-за облепивших лампы мотыльков, слетевшихся посмотреть на игру старого друга, с которым их подотряд сдружился в финале Евро-16. В довершении ко всему из-за ворот Милана, со стороны России, раздавались песни о победе, которые воодушевляли Милан и огорчали Криштиану.
      Если бы не чудовищная совокупность самых веских негативных причин плохой игры Криштиану, то он бы несомненно смял в одиночку красно-чёрных, но так уж получилось, что всё сошлось в этот вечер. Слава богу, что такое событие редко и теперь уже ничего не помешает Криштиану показывать свой высочайший футбол.
      Elliada
      Elliada
      10 мая в 07:42
      Думаю, что Роналду доволен своим переходом в Ювентус. Своих целей он достиг.

      1. Заработал денег. Такой зарплаты в его возрасте нет у никого. Налоги в Италии другие, чем в Испании

      2. Выиграл несколько халявных трофеев

      3. Стал лучшим бомбардиром Серии А
      Elliada
      Elliada
      10 мая в 07:36
      Роналду пришел в Ювентус за новым вызовом. Но он никому не сказал, что его вызов - это уничтожить Ювентус.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
      10 мая в 07:18
      Я понимаю, что у Нарцисса величие выросло в одном месте и поэтому он сбежит оттуда.
      В ЛЕ не захочет играть. Пришёл, развалил, ушёл!
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      10 мая в 05:14
      Ну что Криш, выиграл лч? Понравился тебе новый вызов на старости лет? Зато зп 30 Лямов. Очень надеюсь что юве не попадёт в топ 4, чтоб Зидан туда даже не смотрел
      eleven LC
      eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
      10 мая в 02:41
      Так уж вышло что Месси и Роналду вместе навсегда!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      10 мая в 02:29
      Пирло, ты как лицензию получил?
      Оновтун
      Оновтун
      10 мая в 01:37
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
        10 мая в 01:35, ред.
        И снова Месси. Какже он вам покою не даёт. Чем же он удостоился уйти на пенсию???
        eleven LC
        eleven LC ответ Beka_byaka (раскрыть)
        10 мая в 01:30
        Только вместе с Месси!
        Ozabot
        Ozabot
        10 мая в 01:29
        В этом сезоне у «Ювентуса» еще никто не выигрывал с разгромным счетом. Хорошая работа. Еще две победы кровь из носа.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ eleven LC (раскрыть)
        10 мая в 01:24
        Верным шагом былобы уйти на пенсию.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ RR117 (раскрыть)
        10 мая в 01:22
        Вот я и удивляюсь, причем тут Месси, и почему тебя уже занесло не в ту степь, ибо про Месси написал ты.
        League1
        League1 ответ juvenale (раскрыть)
        10 мая в 01:16
        Как так у тебя получается, что виноват во всём Роналду? Во всех командах в таких случаях меняют тренеров, и команды начинают играть. А тебе надо убрать Роналду. Посмотри хотя бы на Челси, который с приходом тухлого уже дважды грохнул "непобедимого" лысого гудвина. На Реал, который начисто развалился после ухода Роналду, но с приходом Зидана даже бревенчатый бензиновый ма и то через раз да начал мячом по воротам попадать. Зри в корень, как говорил Козя Прутков.
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ RR117 (раскрыть)
        10 мая в 01:16
        Да и потом, должно быть немного стыдно называть дном, один из великих клубов Европы, а то и мира, со своей историей где играли великие футбольные таланты, за который болеют не мало людей планеты. Спад в команде есть, но он может быть с любой командой, и называть сразу дном не уважение как минимум самому себе.
        RR117
        RR117 ответ Beka_byaka (раскрыть)
        10 мая в 01:13
        Причем тут Ювентус проиграл и Месси? снова тебя заносит не в ту степь.)
        Maks-tre
        Maks-tre
        10 мая в 01:08
        Чудеса как некоторые человеки придумывают кумира и отстаивают его типо честь, товарищи, болейте за клуб)
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