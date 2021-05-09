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0 : 3
завершен
09 мая 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 415 - 327
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.1
Средний возраст: 28 - 25.4
Средний рост: 185.5 - 183.1
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:40
|45+1’
|0:1
|Диас Браим
|78’
|0:2
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Ребич Анте
ассистент Беннасер Исмаэль
|82’
|0:3
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Томори Фикайо
ассистент Чалханоглу Хакан
|Кьеза Федерико
|53’
|Кьеллини Джорджо
|57’
|59’
|Диас Браим
|76’
|Салемакерс Алексис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Ребич Анте
|Ибрагимович Златан
|Кулусевски Деян
|Бентанкур Родриго
|67’
|70’
|Крунич Раде
|Диас Браим
|Дибала Пауло
|Кьеза Федерико
|79’
|82’
|Далот Диогу
|Салемакерс Алексис
|82’
|Мейте Суалихо
|Беннасер Исмаэль
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|16
|Удары по воротам
|10
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|1
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|12
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|8
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|2
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Сезон в целом не задался у туринцев. Достойно заметить
Аллегри не смогли. Пирло к сожалению вообще провалился.. я надеюсь, что это его не сломает.
Очень трудно будет уже попасть в лч.. Пирло походу аут, как и Роналду. Португалец не останется, если не побьются в лч.
Команду нужно строить новую уже. Некоторых игроков нужно оставить, от многих избавиться. Работа предстоит очень серьёзная, новому тренеру в этой ситуации точно не позавидуешь.
Болельщикам Юве я пожелаю терпения)
Сезон в целом не задался у туринцев. Достойно заметить
Аллегри не смогли. Пирло к сожалению вообще провалился.. я надеюсь, что это его не сломает.
Очень трудно будет уже попасть в лч.. Пирло походу аут, как и Роналду. Португалец не останется, если не побьются в лч.
Команду нужно строить новую уже. Некоторых игроков нужно оставить, от многих избавиться. Работа предстоит очень серьёзная, новому тренеру в этой ситуации точно не позавидуешь.
Болельщикам Юве я пожелаю терпения)