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Ювентус - Интер
Дженоа - Аталанта
Специа - Торино
Рома - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус против Интер

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 3:2 Логотип футбольный клуб Интер (Милан) Интер
Ювентус
3 : 2
завершен
15 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 405 - 519.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.4
Средний возраст: 28 - 27.1
Средний рост: 185.1 - 184
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-4-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 4
Интер
Италия. Серия А 2020/2021, 37 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.673.23
Лига Ставок 2.05 3.70 3.55
Мелбет 2.21 3.88 3.10
    Еще
     
    13' Кулусевски Деян (44)
     
    20' Бентанкур Родриго (30)
     
    2
    24' (0:0) Нереализованный пенальти Роналду Криштиану (7)
    24' (1:0) Роналду Криштиану (7)
     
    45+3' (2:1) Куадрадо Хуан (16)
     
    55' Бентанкур Родриго (30)
     
    58' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    2
    70' Роналду Криштиану (7) уходит с поля, Мората Альваро (9) вышел на поле
    70' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Демирал Мерих (28) вышел на поле
     
    83' (2:2) Автогол Кьеллини Джорджо (3)
     
    86' Кьеллини Джорджо (3)
     
    88' (3:2) Куадрадо Хуан (16)
     
    90' Куадрадо Хуан (16)
     
    23' Дармиан Маттео (36)
     
    35' (1:1) Лукаку Ромелу (9)
     
    46' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Перишич Иван (14) вышел на поле
     
    73' Эриксен Кристиан (24) уходит с поля, Сенси Стефано (12) вышел на поле
     
    75' Мартинес Лаутаро (10)
     
    78' Бастони Алессандро (95)
     
    80' Бастони Алессандро (95) уходит с поля, Весино Матиас (8) вышел на поле
     
    88' Брозович Марцело (77)
     
    90+2' Брозович Марцело (77)
    Голы
    Роналду Криштиану 1:0 24’
    35’ 1:1(П) Лукаку Ромелу
    Куадрадо Хуан 2:1 45+3’
    83’ 2:2(А) Кьеллини Джорджо
    Куадрадо Хуан 3:2(П) 88’
    Наказания
    Кулусевски Деян 13’
    Бентанкур Родриго 20’
    23’ Дармиан Маттео
    Бентанкур Родриго 55’
    75’ Мартинес Лаутаро
    78’ Бастони Алессандро
    Кьеллини Джорджо 86’
    88’ Брозович Марцело
    Куадрадо Хуан 90’
    90+2’ Брозович Марцело
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Перишич Иван Дармиан Маттео
    МакКенни Уэстон Кулусевски Деян 58’
    Мората Альваро Роналду Криштиану 70’
    Демирал Мерих Кьеза Федерико 70’
    73’ Сенси Стефано Эриксен Кристиан
    80’ Весино Матиас Бастони Алессандро
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 3
    		10 Фолы 18
    		4 Угловые 3
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 3
    		5 Предупреждения 5
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    burlone
    burlone ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    вчера в 06:23
    Не согласен, тут вопросов больше не к нему, а к тренеру и руководству. Носатый любит Ювентус и не способен причинить ему вреда.
    Ozabot
    Ozabot ответ An Jo (раскрыть)
    16 мая в 19:18
    Любой кризис только на пользу. «Ювентус» откровенно оброс всяким бесполезным балластом и мхом. Будут делать выводы и отсекать омертвевшие органы.
    An Jo
    An Jo ответ Ozabot (раскрыть)
    16 мая в 18:31
    Жаль что этот характер он проявил от силы в трёх-четырёх матчах за весь сезон.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    16 мая в 18:07
    Куадрадо был в ударе! Ну и Рон отметился голом, что приятно) А вообще жесткий вышел матч во всех отношениях! Преданных тиффози Старой Синьоры с заслуженной победой)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ curage (комментарий удален) (раскрыть)
    16 мая в 15:36
    Примерно больше чем Кьелини живет на свете!!😎☝️
    ballak144
    ballak144
    16 мая в 14:34
    Норм
    galem72
    galem72
    16 мая в 10:48
    Жаль! Космической удачи Милану и Наполи в оставшихся 2 матчах.
    Karkaz
    Karkaz
    16 мая в 08:31, ред.
    Пенка вообще левая в конце. При чём судья весь матч более менее грамотно принимал решения, а в конце почему то затупил
    Ozabot
    Ozabot
    16 мая в 07:12
    «Ювентус» хорош. Вышли заряженные и злые на матч. Конте, видимо, ожидал легкую прогулку, но встрял. Зебры были на голову выше, а «Интер» не создал вообще ничего. Чемпионский характер показал только «Ювентус».
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    16 мая в 00:12, ред.
    Место Лёни с Рубином - это ЛК, а не ЛЕ) и то, ещё не факт. Есть правда шанс, что Локо сольёт и пропустит на 3 место Рубин или Сочи. Но что-то слабо верится.

    Хотя честно, я бы все российские команды, вышедшие в Европу, в ЛК отправил. Может хоть за еврокубок поборолись)))
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    16 мая в 00:09, ред.
    хорошая компашка в лиге европы подбирается, ливерпуль, ювентус. Лёня им там будет раздавать п...дов с Рубином
    barcamilan
    barcamilan
    15 мая в 23:09
    липовый пеналь в концовке
    lobsterdam
    lobsterdam
    15 мая в 22:29
    Бездарного лукаку теперь оценивают в 120 млн, а купили-то у МЮ где-то за 60 или чуть больше? Он что, улучшил свои параметры, меньше стал спотыкаться в самый нужный момент? МЮ отдал в Интер самых отъявленных бездарей и лентяев, но несмотря на это (полИнтера из МЮ), Интеру удалось взять скудетто. Вот такой чемпионат в Италии!
    Ares_the_God
    Ares_the_God
    15 мая в 22:28
    Молодцы зебры. Показали интеру их место.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    15 мая в 22:26
    Сейчас Кокорин порешает Наполи и выведет Ювентус в ЛЧ)))
    LinkReal
    LinkReal
    15 мая в 22:09
      Makcum
      Makcum
      15 мая в 22:08
        Valeriy Lutsak
        Valeriy Lutsak ответ burlone (раскрыть)
        15 мая в 22:00
        Нет , нет! Это не неуважение как ты говоришь к легенде! Это реальная и объективная оценка его игре за последние два года! Никто ни в коем случае не пытается приуменьшить его вклад в Юве! Но будучи легендой клуба нужно как минимум иметь уважение к клубу и найти в себе смелость дать самому себе объективную оценку и вовремя уйти действительно легендой , а не мучить ни себя, ни клуб, ни болельщиков клуба. Все нужно делать во время ! Вот если бы он закончил выступать получив тогда разрыв крестов, то он бы и ушёл легендой! Так нет же , он решил что он восстановится и ещё что-то может- но все его потуги выглядели нелепо и смешно и кроме вреда в защите он ничего не принёс клубу! На сегодня он и есть та самая обуза для клуба о которой он говорил! Ничего личного! Нужно вовремя уходить , чего он не сделал!
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        15 мая в 21:57
        с такой необходимой победой Юве!
        Rare Fish
        Rare Fish ответ Bom Bom (раскрыть)
        15 мая в 21:55
        .де лигт подсовывает просто пипец.за такие пасы круги наматывают по 20 шт.80 млн за такого осла
        Изгой
        Изгой
        15 мая в 21:50
          Rare Fish
          Rare Fish ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
          15 мая в 21:47
          но лучше чем обрез боннучи. только с брцальи они были сильны как выясняется..по отдельности есть вопросы к обоим..но кьелини сыграл хорошо. хорошо что выйграли
          burlone
          burlone ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
          15 мая в 21:45
          Как-то не уважительно ты отзываешься о легенде клуба. Да, его лучшие годы явно позади, но он не проблема Ювентуса. Пропускаем мы очень мало. Проблема это полузащита, ёё просто нет. А когда у соперника развязаны руки, на дефов, тем более старых, как Кьелини, нагрузка возрастает, а форварды отрезаны от игры. Вот и весь сказ. Придёт тренер и будет порядок.
          Ну а сам Кьел сказал, что никогда не будет обузой для Ювентуса.
          djaich
          djaich
          15 мая в 21:44, ред.
          Похоже, что Антоха чутка помог родной команде. Больше он сделать ничего не может, остальное зависит уже от результатов прямых конкурентов Юве за место в ЛЧ.
          Sexual Harassment
          Sexual Harassment
          15 мая в 21:36
          Жесткий матч, Куадрадо - герой.
          juvenale
          juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
          15 мая в 21:35
          для начала нужно узнать что такое Ювентус,для миланцев и особенно для конте и особенно после последнего матча в кубке)в кубке наверное тоже все решено было)))
          Valeriy Lutsak
          Valeriy Lutsak ответ burlone (раскрыть)
          15 мая в 21:35
          Нет дружище! Мы смотрим одни и те же матчи. И сейчас речь шла конкретно о Кьелини- это тормоз, костолом, симулянт и бревно!!! Ты только вспомни что он творил в тех матчах , когда выходил в старте! А по большинству тех о ком ты сказал есть некоторая правда и объективность !
          Меч Уоллеса
          Меч Уоллеса ответ Igo0rek (раскрыть)
          15 мая в 21:35
          Болельщикам АПЛ не понять этого, ведь в Англии нет таких заруб между клубами. К тому же функционеры и игроки Интера всюду трубили, что хотят приехать в Турин и собственноручно выкинуть Юве из ЛЧ. Но слова разошлись с делом, как и всегда у этого клуба)))
          Igo0rek
          Igo0rek ответ Меч Уоллеса (раскрыть)
          15 мая в 21:32
            Меч Уоллеса
            Меч Уоллеса
            15 мая в 21:31
            С победой. Ювентус показал, что даже кризисный, обескровленный и без тренера, всё равно лучший в Италии.
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