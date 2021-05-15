В 1 Щесны Войцех Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 13 Данило Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 6 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 12 Сандро Алекс Выносы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 55

П 16 Куадрадо Хуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 44 Кулусевски Деян Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 58

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 70

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 77 Буффон Джанлуиджи

В 31 Пинсольо Карло

З 19 Бонуччи Леонардо

З 28 Демирал Мерих Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

П 14 МакКенни Уэстон Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 32

П 5 Рамос Артур

П 8 Рэмзи Аарон

Н 33 Бернардески Федерико

Н 10 Дибала Пауло

Н 53 Коррея Фелиш