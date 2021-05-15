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3 : 2
завершен
15 мая 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 405 - 519.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.4
Средний возраст: 28 - 27.1
Средний рост: 185.1 - 184
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-4-2 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 4
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 18:55
|Роналду Криштиану
|1:0
|24’
|35’
|1:1(П)
|Лукаку Ромелу
|Куадрадо Хуан
|2:1
|45+3’
|83’
|2:2(А)
|Кьеллини Джорджо
|Куадрадо Хуан
|3:2(П)
|88’
|Кулусевски Деян
|13’
|Бентанкур Родриго
|20’
|23’
|Дармиан Маттео
|Бентанкур Родриго
|55’
|75’
|Мартинес Лаутаро
|78’
|Бастони Алессандро
|Кьеллини Джорджо
|86’
|88’
|Брозович Марцело
|Куадрадо Хуан
|90’
|90+2’
|Брозович Марцело
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Перишич Иван
|Дармиан Маттео
|МакКенни Уэстон
|Кулусевски Деян
|58’
|Мората Альваро
|Роналду Криштиану
|70’
|Демирал Мерих
|Кьеза Федерико
|70’
|73’
|Сенси Стефано
|Эриксен Кристиан
|80’
|Весино Матиас
|Бастони Алессандро
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|13
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|18
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|4
|Угловые
|3
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|5
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|1
|Удаления
|1
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Хотя честно, я бы все российские команды, вышедшие в Европу, в ЛК отправил. Может хоть за еврокубок поборолись)))
Хотя честно, я бы все российские команды, вышедшие в Европу, в ЛК отправил. Может хоть за еврокубок поборолись)))
Ну а сам Кьел сказал, что никогда не будет обузой для Ювентуса.
Ну а сам Кьел сказал, что никогда не будет обузой для Ювентуса.