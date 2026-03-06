Сенеси хочет перейти в «Ювентус»

Защитник «Борнмута» Маркос Сенеси намерен перейти в «Ювентус» летом, когда истечет его контракт. Об этом сообщает Tuttosport.
Аргентинец одобрил переезд в Турин, однако сделка ещё далека от завершения из-за финансовых требований 28-летнего игрока. «Ювентус» готов покрыть текущую зарплату Сенеси в €3 млн, но тот требует вдвое больше плюс солидный бонус за подписание контракта.
Сенеси находится в выгодной позиции: за ним охотятся «Барселона», «Атлетико Мадрид» и ряд клубов АПЛ. Тем не менее защитник отдаёт предпочтение «бьянконери» и Серии А и готов переехать, если туринцы приблизятся к его запросам.