Тренер «Сельты»: «„Реал“ в кризисе? Я бы поменялся с ним местами»

сегодня, 20:24
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч идет

Тренер «Сельты Виго» Клаудио Гиральдес перед очным матчем с «Реалом» в Ла Лиге не согласился с тем, что мадридская команда находится в кризисе. «Сливочные» проиграли в чемпионате две игры подряд.

«Мы подходим к игре в отличной форме, с позитивом и желанием показать хороший футбол, как в последних матчах», — отметил Гиральдес.

На вопрос о состоянии «Реала» он ответил: «Я бы поменялся с ними местами. Быть вторыми в лиге и в 1/8 Лиги чемпионов — это успех. Они борются за два главных трофея».

Гиральдес также поддержал наставника мадридцев Альваро Арбелоа: «Он недавно у руля, команде нужно время на адаптацию к его идеям».

lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:01
Сельта в неплохой форме и должна за Лигу Европы цепляться. за место на следующий год. хотя и в этом розыгрыше шансы есть идти дальше. это я к тому что команда не лишняя в турнире и не отбывает номер, так что заслуживает. Реалу даже в ослабленном состоянии она скорее всего проиграет сегодня. слишком много уже королевский клуб упустил, нельзя больше ошибаться
