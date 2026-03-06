Тренер «Сельты»: «„Реал“ в кризисе? Я бы поменялся с ним местами»

1772817856

сегодня, 20:24

Тренер «Сельты Виго» перед очным матчем с «Реалом» в Ла Лиге не согласился с тем, что мадридская команда находится в кризисе. «Сливочные» проиграли в чемпионате две игры подряд.

«Мы подходим к игре в отличной форме, с позитивом и желанием показать хороший футбол, как в последних матчах», — отметил Гиральдес.

На вопрос о состоянии «Реала» он ответил: «Я бы поменялся с ними местами. Быть вторыми в лиге и в 1/8 Лиги чемпионов — это успех. Они борются за два главных трофея».

Гиральдес также поддержал наставника мадридцев Альваро Арбелоа: «Он недавно у руля, команде нужно время на адаптацию к его идеям».