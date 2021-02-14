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Арсенал - Лидс
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Эвертон - Фулхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Лидс

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13' (1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Джака Гранит (34))
 
41' (2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14)
 
45' (3:0) Бельерин Эктор (2) (Себальос Даниэль (8))
 
47' (4:0) Обамеянг Пьер-Эмерик (14) (Смит-Роу Эмиль (32))
 
62' Смит-Роу Эмиль (32) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
 
78' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
 
89' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Холдинг Роб (16) вышел на поле
 
2
46' Клих Матеуш (43) уходит с поля, Робертс Тайлер (11) вышел на поле
46' Харрисон Джек (22) уходит с поля, Кошта Элдер (17) вышел на поле
 
53' Алиоски Эзган (10) уходит с поля, Хаггинс Найлл (52) вышел на поле
 
58' (4:1) Стрейк Паскаль (21) (Рафинья (18))
 
69' (4:2) Кошта Элдер (17) (Робертс Тайлер (11))
 
70' Стрейк Паскаль (21)
 
90+6' Даллас Стюарт (15)
Голы
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Джака Гранит 		1:0 13’
Обамеянг Пьер-Эмерик 2:0(П) 41’
Бельерин Эктор
ассистент Себальос Даниэль 		3:0 45’
Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Смит-Роу Эмиль 		4:0 47’
58’ 4:1 Стрейк Паскаль
ассистент Рафинья
69’ 4:2 Кошта Элдер
ассистент Робертс Тайлер
Наказания
70’ Стрейк Паскаль
90+6’ Даллас Стюарт
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Робертс Тайлер Клих Матеуш
46’ Кошта Элдер Харрисон Джек
53’ Хаггинс Найлл Алиоски Эзган
Виллиан Смит-Роу Эмиль 62’
Эль-Нени Мохамед Эдегор Мартин 78’
Холдинг Роб Себальос Даниэль 89’
Статистика
 13 Удары по воротам 9
5 Удары в створ 5
8 Фолы 17
4 Угловые 5
2 Офсайды 0
45% Владение мячом 55%
3 Cэйвы 1
0 Предупреждения 2
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Все комментарии
112910415
112910415
15 февраля в 09:27
но вот обольщаться - то не надо ..
Санчо Панса
Санчо Панса
15 февраля в 07:14
Все было решено еще к 50 минуте матча! Обамеянг, конечно, был в ударе! Но Лидс нашел в себе силы сократить счет, но не более. С заслуженной и столь важной победой, канониры!
Wolverhampton
Wolverhampton
15 февраля в 07:12
Вчера был день Арсенала.
Чойбалсан
Чойбалсан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
15 февраля в 00:51
Это объяснить очень просто. Ливерпуль охвачен каким-то необъяснимым конфликтом, который только у нас мог бы разразиться, между двумя клубами, которые ничто сейчас не объединяет и не разделяет - там фаны обеих сторон хороши))) Арсенал - тут снимаю шляпу прям, ты настоящий активист, эксперт, преданный фан. МС, при всём уважении, пока что не может обрести армии фанов, тк матчи с условным Шеффилдом и Бернли смотреть будет не каждый, а в ЛЧ они даже в финалах не были никогда. А золотые времена АПЛ, когда было не обязательно быть грандом в Европе, чтобы обрести армию фанов (как это с Челси случилось), давно прошли.

А про Челси - вот ты пишешь, что МЮ растерял фанов. Так потому и растерял, что у руля свой "Семак", а результаты слабые) Челси же наоборот, возрождается, тк от своего "Семака" избавилась. На рубеже десятилетий была уйма фанов Тоттенхэма в связи с финалом ЛЧ, где теперь они?)

Если что, я не критикую фанов ни одной команды, просто моё наблюдение! Это не камень ни в чей огород.
nikoladolgov
nikoladolgov
15 февраля в 00:20
И где тот Арсенал под руководством Венгера ?
А все началось с Аршавина !
Сантус
Сантус
14 февраля в 23:13
Ну что тут?Артета верим!?)
LMI
LMI
14 февраля в 23:11
Рад за Обаму. Жаль что не покер. Но хорошо, что форвард вернулся (будем надеяться)
Bom Bom
Bom Bom ответ youtomee (раскрыть)
14 февраля в 22:47
Впечатляющая плотность)
протон1
протон1
14 февраля в 22:46
у челси сейчас хорошие шансы подтянуть. это шанс.
youtomee
youtomee ответ Bom Bom (раскрыть)
14 февраля в 22:45
а до 17 целых 9, правда там внизу у Ньюкасла игра в запасе)
Bom Bom
Bom Bom
14 февраля в 22:02
Стоп, до 4 места 6 очков?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 февраля в 21:42
Интересно, что, несмотря на то, на каком бы месте не были команды, на Соккере больше всего обсуждений всегда у "Арсенала", "Челси" и "Ливерпуля". МС все не может обрасти соккеровцами, а МЮ их растерял, что ли.
Брулин
Брулин
14 февраля в 21:39
Первый тайм - огонь. А после 4-0 расслабили булки и как обычно
Чойбалсан
Чойбалсан
14 февраля в 21:33
С победой Арсенал! Щас любая победа воспринимается как нечто суперважное)))
mphuZ
mphuZ
14 февраля в 21:33
Всех с победой! С нетерпением жду матча с Бенфикой!
Viduka
Viduka
14 февраля в 21:31
Очередная неудача в столице. Ох уж этот Лондон...
A.S.A
A.S.A
14 февраля в 21:29
Ну что "Пушкари", с победой нас! Да валидольная но главное победа!
Обаму с хет-триком! Сака Смит Эдегор молодцы,как всегда !
На этой позитивной ноте покидаю на сегодня сайт)
Всем удачи и добра!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 февраля в 21:28
Но, конечно, такие матчи полезны для сыгранности. Но обольщаться не надо, впереди как раз испытания и есть. А мы знаем, что для канониров главное испытание - команды, которые умеют защищаться.
steelhead
steelhead
14 февраля в 21:28, ред.
Касательно Эдегора - по этой игре он никакущий, что играл, что не играл. Не вышел бы на поле, его отсутствия никто бы не заметил. Очередной Пересовский хлам, накупленный в Реал за откаты.
Gahi
Gahi
14 февраля в 21:27
Ну что можно сказать после такого матча, его можно разделить как в футболе на два тайма, первый выиграл Арсенал с достаточно неожиданным счётом 4-0. А во втором тайме за счёт замен Лидс смог отыграть два мяча, что вновь заставило болельщиков Арсенала переживать за исход этого матча который так удачно начался для команды. Видимо ещё нужно много работать командам как Арсеналу, так и Лидсу над теми ошибками которые допускались в этой игре. Спасибо командам за игру, в котором было забито 6 мячей в ворота соперников. Удачи
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 февраля в 21:27
Я бы сказал по матчу, это ожидаемый счет, который, существенно, ничего нам не говорит, кроме того, что Баллерин и кудрявый клоун дно и Сака с Роу наши надежды (и Эдегор неплохая затычка). Мы это и так знали примерно. Все-таки "Лидс" - команда с составомиз ЧШ и открытой игрой.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 февраля в 21:24, ред.
В итоге они сначала тратят кучу денег впустую - 80 за Пепе + 30 за Салибу (110 не играющих миллионов), добавим 50 за Партея, в итоге 160 миллионов только за трех игроков за два года и ни одного из них качественно решающего игрока основы. А потом жалуются, что у них денег нет на трансферы.

Причем так и при Вене было, все эти Лукасы Пересы, Черные Властелины и т.п. сброд, за который отдавали хорошие деньги.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
14 февраля в 21:22
Все это идет от некомпетентности руководства, которого, конечно, можно и разводить, как делал Санллехи. Вот купили Партея за 50 миллионов, а надежного опорника так и нет, половина пасов соперникам. А я, как только услышал, что Партей перейдет, зашел в Тьюб и там сразу попалась подборка на 15 минут "Привозы Партея". Они даже Ютьюб не смотрят, имхо.
Bom Bom
Bom Bom
14 февраля в 21:22
Канониров с победой
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
14 февраля в 21:20
Ну, решат проблему хотя бы на пол сезона, усиление вроде неплохое. С Джаками не особо поиграешь остро. Трудно купить сейчас хороших игроков, или дорого, или не оправдывают ожиданий
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
14 февраля в 21:18
Аренда Эдегора это "затыкание щелей", так и стоит ее воспринимать только.
Тристан
Тристан ответ aNOOBis (раскрыть)
14 февраля в 21:16
По мне, рационального в нынешнем Арсенале нет вообще. Очевидные проблемы игнорируются, надуманные типа решаются. Взять хотя бы аренду Эдегора - у нас проблемы с десяткой, после Озила ее не было, Артета берет Эдегора без права выкупа. Где логика? Ну наиграешь его, поможет он команде а потом свалит. Проблема остается. И так на каждой линии.
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
14 февраля в 21:11, ред.
Там есть ведь рациональные объяснения.
Джурбачан там голову морочит, наверное, Кронке младшему, впарил ему Виллиана на три года, контракт жирный, столько платить лавочнику, жаба давит. Поэтому просят Артету его использовать.

...Без таких любимых гомосексуальных аллюзий
Тристан
Тристан ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
14 февраля в 21:10
я решил углубить познания форумчан
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Тристан (раскрыть)
14 февраля в 21:09
Ты решил расширить предыдущий пост))
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