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4 : 2
завершен
14 февраля 2021, 19:30
воскресенье
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Стадион Эмирейтс
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Джака Гранит
|1:0
|13’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2:0(П)
|41’
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Бельерин Эктор
ассистент Себальос Даниэль
|3:0
|45’
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Смит-Роу Эмиль
|4:0
|47’
|58’
|4:1
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Стрейк Паскаль
ассистент Рафинья
|69’
|4:2
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Кошта Элдер
ассистент Робертс Тайлер
|70’
|Стрейк Паскаль
|90+6’
|Даллас Стюарт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Робертс Тайлер
|Клих Матеуш
|46’
|Кошта Элдер
|Харрисон Джек
|53’
|Хаггинс Найлл
|Алиоски Эзган
|Виллиан
|Смит-Роу Эмиль
|62’
|Эль-Нени Мохамед
|Эдегор Мартин
|78’
|Холдинг Роб
|Себальос Даниэль
|89’
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|13
|Удары по воротам
|9
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|5
|Удары в створ
|5
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|8
|Фолы
|17
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|4
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|3
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|2
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