В 1 Лено Бернд Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

З 2 Бельерин Эктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 96

З 6 Габриэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

З 23 Луис Давид Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 96

З 17 Соареш Седрик Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 96

П 34 Джака Гранит Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

П 7 Сака Бакайо Офсайды: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 96

П 8 Себальос Даниэль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 89

П 32 Смит-Роу Эмиль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 62

П 11 Эдегор Мартин Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 78

Н 14 Обамеянг Пьер-Эмерик Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 33 Райан Мэти

З 22 Мари Пабло

З 16 Холдинг Роб Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

З 21 Чемберс Калум

П 25 Эль-Нени Мохамед Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18

Н 12 Виллиан Всего навесов: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 34

Н 9 Ляказетт Александр

Н 35 Мартинелли Габриэл