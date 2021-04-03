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Арсенал - Ливерпуль
Челси - Вест Бромвич
Лидс - Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Ливерпуль

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    45+1' Тирни Киран (3) уходит с поля, Соареш Седрик (17) вышел на поле
     
    58' Себальос Даниэль (8) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    77' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    90+1' Габриэль (6)
     
    61' Робертсон Эндрю (26) уходит с поля, Жота Диого (20) вышел на поле
     
    64' (0:1) Жота Диого (20) (Александер-Арнольд Трент (66))
     
    68' (0:2) Салах Мохамед (11)
     
    73' Жота Диого (20)
     
    78' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (5) вышел на поле
     
    82' (0:3) Жота Диого (20) (Мане Садио (10))
     
    84' Кабак Озан (19) уходит с поля, Уилльямс Рис (46) вышел на поле
    Голы
    64’ 0:1 Жота Диого
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    68’ 0:2 Салах Мохамед
    82’ 0:3 Жота Диого
    ассистент Мане Садио
    Наказания
    73’ Жота Диого
    Габриэль 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соареш Седрик Тирни Киран 45+1’
    Эль-Нени Мохамед Себальос Даниэль 58’
    61’ Жота Диого Робертсон Эндрю
    Мартинелли Габриэл Обамеянг Пьер-Эмерик 77’
    78’ Вейналдум Джорджиньо Фирмино Роберто
    84’ Уилльямс Рис Кабак Озан
    Статистика
    		 3 Удары по воротам 16
    		2 Удары в створ 7
    		10 Фолы 10
    		1 Угловые 2
    		0 Офсайды 3
    		35% Владение мячом 65%
    		4 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 18:02
    в этом эпизоде, Тирни больше нарушал правила,чем Джеймс, у старика я не увидел нарушения и рефери тоже - Ливерпуль пробивал штрафной.Ну а так,да - Джеймс играет до конца и порой за рамками правил - хотя и самому достаётся прилично - это настоящий Викинг. В этом моменте Джеймс был далёк от того,что бы упаковать малолетку - там же на повторе чётко видно.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 17:52, ред.
    Я уважаю заслуги Милнера. Ломать противника один из его скиллов. Выбирая между жёсткой и осторожной игрой он всегда выберет самый хардкор.

    Не заметил, что его там ломать Тирни шёл
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 17:48
    охохо. Так на повторе видно,что этот тинейджер хотел дядьку скосить и сам же сломался. Хлипенький,как и весь Арсенал. Ему бы в фифа 20 играть,а не в АПЛе. Кстати Милнер это настоящий терминатор,готов играть перебинтованным и на костылях. Джеймс деревянный,ну разве что с пеналя может забить,но боец от начала и до конца. А ваша неженка,пусть припудрится. Вот к примеру Ляко действительно слегка подмяли,пустили кровь - вото это было грубо,а Милнер просто железобетонный.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 17:43
    говорят сборную и клуб тащит Роналду,только вот пока точно не определились с направлением.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 17:40
    у Ливерпуля серьёзный спад,а про Арсенал и говорить нечего,команда вообще без малейшей фантазии.Выбрали тактику Жозе,правда у португальца при игроках более высокого класса Кейна и Сона - ничего не получилось,а тут Обама и Ляко - два деревянных.Но в этом матче,нам их деревянность лицезреть не пришлось,если бы не роассекли бровь французу,мы бы и не знали,что он был на поле,ну а габонец - я его сразу и не узнал,подумал что это за новобранец и сразу в капитанах)))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 11:37
    Верните Венгера !
    ilyafrom
    ilyafrom
    вчера в 08:52
    Вернулся Жота, вернулись победы. Почему он еще не игрок основы?
    DXTK
    DXTK
    вчера в 08:19
    хорошо так по арсеналу прошлись
    Arman A.
    Arman A.
    вчера в 08:09
    Аршавина на них нет
    Klaus-S
    Klaus-S ответ dzvinka (раскрыть)
    вчера в 07:43
    Раньше в таком моменте Салах элегантно перебрасывал вратаря. А сейчас лупит наугад . Наши нападающие потеряли уверенность. Нужно Реалу пару голов забить, и всё будет ок.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 07:40
    Только ленивый сегодня не обыграет Арсенал.
    Klaus-S
    Klaus-S ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 07:37
    Важен был не выход грека, а выход Жоты. Ведь надо было забивать . У Робертсона было три матча за сборную . Вот Клопп его чуть раньше и сменил . Тем более что Милнер нормально играет на его позиции .
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 06:26
    От хозяев осталось одно только название. Как от «Милана».
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 03:05
    Победа на классе, Арсенал нынче середняк без намека на характер и тренера.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 01:36
    если бы вместо Робертсона не вышел бы Жота - он бы дубль не сделал) Я до сих пор не пойму Зачем покупали грека?!? его купили на место игрока который играет каждую игру, пашет по всей бровке и такое впечатление, что Эндрю после финального свистка готов играть еще 90 минут! С таким Робертсоном у Цимикаса просто нет шансов!
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 01:33
    Ну наконец-то))) Ещё и Челси проиграл...так что поборемся за ЛЧ))
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 01:28
    Заслуженная победа красных, всё по делу, молодцы! объективности ради, канониры сыграли на удивление очень слабо, но это как говорится их проблемы, а Ливерпуль с сухой победой!
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 01:11
    Не вижу ни одной сильной команды в твоем списке.
    карлик плакса
    карлик плакса
    вчера в 00:24
      Black and white perfection
      Black and white perfection ответ fanliverpoolfan27 (раскрыть)
      вчера в 00:20
      ну-ну)
      Black and white perfection
      Black and white perfection
      вчера в 00:19
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        вчера в 00:17
        Жота в отличие от некоторых, набивает стату и на слабых (Люксембург) и на сильных соперниках (Арсенал, Аталанта, сборные Швеции, Сербии)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin
        вчера в 00:17
        Всех Красных с победой! Хотелось бы верить, что это возвращение перед концовкой Лиги. Арсеналу удачи в дальнейшем, а их фанатам терпения.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 00:16
        А когда то Шавка Ливерку покер клал !
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 00:15
        Венгер перевернулся ...
        Nazi
        Nazi
        вчера в 00:14
        Арсенал кронке в своем репертуаре :) И это прекрасно :)
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        вчера в 00:14, ред.
        Жота 4 мяч подряд забивает головой. Машина! Тащит и сборную и клуб
        fanliverpoolfan27
        fanliverpoolfan27
        вчера в 00:11
        Следуюший Реал
        fanliverpoolfan27
        fanliverpoolfan27
        вчера в 00:09
        Всех с победой Жота реально топчик
        Steven Gerrard 008
        Steven Gerrard 008
        вчера в 00:09
        Неужели Цимикас настолько плох, что Клопп место на левом фланге после замены шотландца доверил древнему терминатору серии Т-800
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