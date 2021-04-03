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0 : 3
завершен
03 апреля 2021, 22:00
суббота
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Стадион Эмирейтс
|64’
|0:1
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Жота Диого
ассистент Александер-Арнольд Трент
|68’
|0:2
|Салах Мохамед
|82’
|0:3
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Жота Диого
ассистент Мане Садио
|73’
|Жота Диого
|Габриэль
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Соареш Седрик
|Тирни Киран
|45+1’
|Эль-Нени Мохамед
|Себальос Даниэль
|58’
|61’
|Жота Диого
|Робертсон Эндрю
|Мартинелли Габриэл
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|77’
|78’
|Вейналдум Джорджиньо
|Фирмино Роберто
|84’
|Уилльямс Рис
|Кабак Озан
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|3
|Удары по воротам
|16
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|2
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|3
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|35%
|Владение мячом
|65%
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|4
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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Не заметил, что его там ломать Тирни шёл
Не заметил, что его там ломать Тирни шёл