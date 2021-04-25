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0 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Средний возраст: 25.6 - 24.6
Средний рост: 182.5 - 182.7
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 5
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Стадион Элланд Роуд
|Эйлинг Люк
|37’
|Робертс Тайлер
|39’
|Алиоски Эзган
|64’
|68’
|Магуайр Харри
|Бэмфорд Патрик
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Поведа Иан
|Харрисон Джек
|68’
|Клих Матеуш
|Кошта Элдер
|72’
|76’
|Погба Поль
|Джеймс Даниэл
|Кох Робин
|Робертс Тайлер
|77’
|86’
|Кавани Эдинсон
|Рэшфорд Маркус
|89’
|ван де Бек Донни
|Фред
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|6
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|4
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|21
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|1
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