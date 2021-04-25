В 1 Мелье Иллан Спасений: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 10 Алиоски Эзган Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 15 Даллас Стюарт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 14 Льоренте Диего Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 21 Стрейк Паскаль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 2 Эйлинг Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 7 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 23 Филлипс Кельвин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 8 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 22 Харрисон Джек Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 68

Н 9 Бэмфорд Патрик Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 17 Кошта Элдер Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 72

П 11 Робертс Тайлер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 77

Запасные игроки

В 13 Касилья Кико

З 28 Берарди Гаэтано

З 5 Кох Робин Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 43 Клих Матеуш Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18

П 7 Поведа Иан Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

П 46 Шакелтон Джейми

П 19 Эрнандес Пабло

Н 42 Гринвуд Сэм