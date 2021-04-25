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Лидс - Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон - Бернли
Астон Вилла - Вест Бромвич

Протокол матча Лидс против Манчестер Юнайтед

Лидс Логотип футбольный клуб Лидс 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лидс
0 : 0
завершен
25 апреля 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Средний возраст: 25.6 - 24.6
Средний рост: 182.5 - 182.7
Легионеров: 7 - 5
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 5
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Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 33 тур
Стадион Элланд Роуд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.234.221.81
Фонбет Live! 20.00 1.18 6.40
BetBoom 4.39 3.94 1.81
 
37' Эйлинг Люк (2)
 
39' Робертс Тайлер (11)
 
64' Алиоски Эзган (10)
 
68' Харрисон Джек (22) уходит с поля, Поведа Иан (7) вышел на поле
 
70' Бэмфорд Патрик (9)
 
72' Кошта Элдер (17) уходит с поля, Клих Матеуш (43) вышел на поле
 
77' Робертс Тайлер (11) уходит с поля, Кох Робин (5) вышел на поле
 
68' Магуайр Харри (5)
 
76' Джеймс Даниэл (21) уходит с поля, Погба Поль (6) вышел на поле
 
86' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
 
89' Фред (17) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
Наказания
Эйлинг Люк 37’
Робертс Тайлер 39’
Алиоски Эзган 64’
68’ Магуайр Харри
Бэмфорд Патрик 70’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Поведа Иан Харрисон Джек 68’
Клих Матеуш Кошта Элдер 72’
76’ Погба Поль Джеймс Даниэл
Кох Робин Робертс Тайлер 77’
86’ Кавани Эдинсон Рэшфорд Маркус
89’ ван де Бек Донни Фред
Статистика
 6 Удары по воротам 16
3 Удары в створ 4
21 Фолы 11
2 Угловые 6
2 Офсайды 0
44% Владение мячом 56%
4 Cэйвы 3
4 Предупреждения 1
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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 апреля в 07:22
Бьелса испугался повтора прошлой игры (6-2) и поставил автобус, а МЮ не особо хотел победить, берегли силы на Рому.
sir_Alex
sir_Alex
25 апреля в 20:58
Игра была равна, играли два...
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
25 апреля в 18:40
Пару раз все-таки упал, как только появилась возможность:)
allemz
allemz
25 апреля в 18:15, ред.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    25 апреля в 18:12
    Обычно Лидс повеселее бывает
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    25 апреля в 18:02
    Да считай как будто этой игры и не было)
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    25 апреля в 17:56
    Жаль унылая, иногда такие матчи лучше не смотреть, время на них не тратить, из этого рода
    Evilhuman
    Evilhuman
    25 апреля в 17:55
    Справедливая ничья
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    25 апреля в 16:36
    Мю с Лидсом, паралельно Ростов с Арсеналом, 2 матча в один день, эх жаль Нидерланды сегодня не играют))
    Evilhuman
    Evilhuman
    25 апреля в 15:52
    Матч явно будет не простой, но конечно желаю МЮ победы
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