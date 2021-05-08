|Ливерпуль
|2:0
|Саутгемптон
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2 : 0
завершен
08 мая 2021, 22:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 625 - 147.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.2
Средний возраст: 26.3 - 26.9
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
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Стадион Энфилд Роуд
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Мане Садио
ассистент Салах Мохамед
|1:0
|31’
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Алькантара Тьяго
ассистент Фирмино Роберто
|2:0
|90’
|61’
|Редмонд Натан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|66’
|Обафеми Майкл
|Телла Натан
|66’
|Диалло Ибраима
|Уолкотт Тео
|Фирмино Роберто
|Жота Диого
|79’
|79’
|Дженепо Мусса
|Че Адамс
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Салах Мохамед
|87’
|Джонс Кертис
|Мане Садио
|90+3’
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|14
|Удары по воротам
|12
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|6
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|6
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|8
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|6
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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PS с праздником!!!
PS с праздником!!!
Тьяго в пред-предпоследнем матче наконецто сделал то, ради чего его покупали(в том числе) можно сказать, забил издали)) Аллилуя
Тьяго в пред-предпоследнем матче наконецто сделал то, ради чего его покупали(в том числе) можно сказать, забил издали)) Аллилуя
Хазенхютль не хуже Поччетино
Хазенхютль не хуже Поччетино