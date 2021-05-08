В 1 Алиссон Отборы: 1 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 66 Александер-Арнольд Трент Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 26 Робертсон Эндрю Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Выносы: 2 Пасы: 68 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 46 Уилльямс Рис Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 47 Филлипс Натаниэль Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

П 6 Алькантара Тьяго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 5 Вейналдум Джорджиньо Ударов всего: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

П 3 Фабиньо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

Н 20 Жота Диого Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 79

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 89

Н 11 Салах Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 13 Адриан

З 89 Куметьо Билли

З 76 Уильямс Неко

З 21 Цимикас Константинос

П 58 Вудберн Бенджамин

П 17 Джонс Кертис Офсайды: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Пасы: 1 Минут сыграно: 8

П 23 Шакири Джердан