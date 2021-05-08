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Ливерпуль - Саутгемптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Саутгемптон

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 2:0 Логотип футбольный клуб Саутгемптон Саутгемптон
Ливерпуль
2 : 0
завершен
08 мая 2021, 22:15
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 625 - 147.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.2
Средний возраст: 26.3 - 26.9
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 35 тур
Стадион Энфилд Роуд
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.306.1510.50
Лига Ставок 1.33 6.00 8.20
1XBET 3.90 1.40 8.40
BetBoom 1.31 6.00 9.85
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    31' (1:0) Мане Садио (10) (Салах Мохамед (11))
     
    79' Жота Диого (20) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
     
    87' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    2
    90' (2:0) Алькантара Тьяго (6) (Фирмино Роберто (9))
    90+3' Мане Садио (10) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
     
    61' Редмонд Натан (11)
     
    2
    66' Телла Натан (23) уходит с поля, Обафеми Майкл (14) вышел на поле
    66' Уолкотт Тео (32) уходит с поля, Диалло Ибраима (27) вышел на поле
     
    79' Че Адамс (10) уходит с поля, Дженепо Мусса (12) вышел на поле
    Голы
    Мане Садио
    ассистент Салах Мохамед     		1:0 31’
    Алькантара Тьяго
    ассистент Фирмино Роберто     		2:0 90’
    Наказания
    61’ Редмонд Натан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    66’ Обафеми Майкл Телла Натан
    66’ Диалло Ибраима Уолкотт Тео
    Фирмино Роберто Жота Диого 79’
    79’ Дженепо Мусса Че Адамс
    Окслейд-Чемберлен Алекс Салах Мохамед 87’
    Джонс Кертис Мане Садио 90+3’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 12
    		6 Удары в створ 6
    		10 Фолы 6
    		8 Угловые 4
    		4 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		6 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Конфедерат
    Конфедерат
    09 мая в 10:15
    Ожидаемо, фарм-клуб дарит очки своим хозяевам
    DXTK
    DXTK ответ aNOOBis (раскрыть)
    09 мая в 10:01, ред.
    ты прав, все Хазенхрюнтеля тренером Тотхэма срочно....... обновлять рекорды по 9-0.

    PS с праздником!!!
    Муслим90
    Муслим90
    09 мая в 09:49
    Ну Челси не догнать((( Теперь все надежды на Лестер)) Умеют они в конце облажатся. Хотя я не уверен что сами выиграем оставшиеся 4 матча.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    09 мая в 04:41
    А победный гол Мане ничего не значит?
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    09 мая в 00:38
    Ливерпуль прибавляет к концу сезона.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    09 мая в 00:26
    Сегодня красные победили благодаря Алиссону и контрольному выстрелу Тьяго. Браво!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    09 мая в 00:17
    с Победой красных!!!
    dzvinka
    dzvinka ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    09 мая в 00:13
    да, парень поиграл, по сути, пол сезона, на свои деньги, из 4-5 лет контракта.
    dzvinka
    dzvinka
    09 мая в 00:12, ред.
    с победой, в это нелегкое время.
    Тьяго в пред-предпоследнем матче наконецто сделал то, ради чего его покупали(в том числе) можно сказать, забил издали)) Аллилуя
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    09 мая в 00:03
    Ну наконец-то Тьяго забил!!!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    09 мая в 00:00
    Окс хорошо "устроился", то в лазарете, то на лавке...вышел раз в месяц на 10-15 минут и снова отдыхает
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    08 мая в 23:59
    Зря скаузеры из суперлиги вышли)
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    08 мая в 23:54
    Какая на фиг лига чемпионов с такой игрой? От силы хватает их на тайм. Надо обновлять команду
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ dzvinka (раскрыть)
    08 мая в 23:54
    Скорее всего так и будет, догнать Лестер будет очень сложно, даже учитывая что у лис остались серьезные соперники.
    dzvinka
    dzvinka ответ Beka_byaka (раскрыть)
    08 мая в 23:52
    ниче они не обязаны - х**во играют - пускай сидят там, на сколько наиграли, все просто
    dzvinka
    dzvinka
    08 мая в 23:51, ред.
    ну вот все по старому, Саут заслуживает на ничью уже, Аллисон чудит отдает чужим, у Саута полно моментов... одно и тоже, в каждой игре
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    08 мая в 23:49
    И Ливерпуль, и Ювентус обязаны играть в ЛЧ. Не представляю их в ЛЕ.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    08 мая в 23:36
    Красные Начали вату катать... значит скоро пропустят)))
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    08 мая в 22:48
    Нужен второй и третий голы! Иначе снова профукают..
    dzvinka
    dzvinka
    08 мая в 22:40
    ну против Саута то надо реваншировать, Жота вперед!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    08 мая в 22:15
    Снова-опять новая пара защитников...
    aNOOBis
    aNOOBis ответ DXTK (раскрыть)
    08 мая в 22:10
    Сотон осенью возглавлял турнирную таблицу даже.
    Хазенхютль не хуже Поччетино
    Gahi
    Gahi
    08 мая в 21:46
    Ливерпуль = П.1.
    DXTK
    DXTK
    08 мая в 17:17
    интересно сегодня хазенхрюнтель встанет на колени или нет? верю в ребят, но не в тренера.
    MU-Forever73
    MU-Forever73
    08 мая в 15:02
    Ничья (возможно 0-0)
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