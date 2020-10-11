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Греция - Молдавия
Косово - Словения
Польша - Италия
Исландия - Дания
Северная Ирландия - Австрия
Израиль - Чехия
Шотландия - Словакия
Сербия - Венгрия

Текстовая онлайн трансляция матча Франция против Португалия

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    Наказания
    2’ Диаш Рубен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Жота Диого Силва Бернарду
    Марсьяль Антони Жиру Оливье 74’
    80’ Санчеш Ренату Фернандеш Бруну
    Коман Кингсли Мбаппе Килиан 84’
    88’ Моутинью Жоау Карвалью Вильям
    89’ Канселу Жоау Геррейру Рафаэль
    89’ Тринкан Франсишку Фелиш Жоау
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 3
    		19 Фолы 12
    		1 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Екатерина Мельникова (раскрыть)
    12 октября в 22:48
    ну тогда в америке их вообще нет
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    12 октября в 22:47, ред.
    по составу участников он сильнее + идет год... ну все равно месси не выигрывал коппа америка
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Lucky luciano (раскрыть)
    12 октября в 22:36
    Местячковый турнир говоришь?? Ну ну. А ЧМ в Бразилии?? Тоже местячковый??

    В финале не забил выход один на один?? Да много ещё чего он запорол. Пешком ходит. Совсем перестал бегать. Ещё и гармонов напичкался. Может по этому у него нормальная семья, прекрасная жена, три пацана?? Эххх. Как же вы смотрите на вещи однобоко. Ладно, давайте оставим их в покое. Вон новые звёзды появляются, один Холанд чего стоит, наколотил хеттричек за сборную. Такими темпами он к 35 годам все существующие рекорды обновит. Переходим на молодежь. Роналду с Месси уже на пенсии одной ногой.
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    12 октября в 20:34
    Туфта. Там только коммерческий интерес. Континентальный - ЧЕ. В латинской Америке кубок Америки, и ЧМ.
    Екатерина Мельникова
    Екатерина Мельникова ответ Lucky luciano (раскрыть)
    12 октября в 20:32
    можно завтра склепать по-быстрому турнир лига наций-2, где опять футболеры будут выходить кости размять, а потом кичиться этим 73окубком) в европе есть один престижный турнир - евро. все остальное - туфта.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    12 октября в 19:36
    разыграли лучшие,которые группы выиграли
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    12 октября в 19:08
    Лига наций это что за турнир? Второсортный.
    Когда Португалия выиграла, играли два матча. 4 команды разыграли его. Туфта.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Agamaga (раскрыть)
    12 октября в 17:29
    Лига наций год шла хахаха и лучшие играли в финале....ну конечно два матча хахах
    Agamaga
    Agamaga ответ Lucky luciano (раскрыть)
    12 октября в 15:34
      Agamaga
      Agamaga ответ NGYRZ (раскрыть)
      12 октября в 15:32
      Неприязнь, что не поддерживают ваше мнение по поводу Роналду?) чем отличается тогда персофаны португальца?
      Ничем. Вся ветка полна вашими спорами.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Beka_byaka (раскрыть)
      12 октября в 12:59
      так гном в финалы местячкового турнира выходил с чили и там проигрывал два раза))0Роналду взял Лигу Наций,она посильнее коппа америки по участникам...+ гном не забил выход 1-1 в финале с Германией
      NGYRZ
      NGYRZ ответ Beka_byaka (раскрыть)
      12 октября в 12:21
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ NGYRZ (комментарий удален) (раскрыть)
        12 октября в 08:56, ред.
        Я понимаю что пост написан не мне. Но в этом споре можно участвовать вечно. И ты прекрасно понимаешь что все что ты написал можно написать и для персофанов Роналду которые ненавидят Месси. Думаю, пришло время оставить их в покое, и наслаждаться футболом.
        ermak6848
        ermak6848
        12 октября в 08:13
        Будем смотреть как дальше сложится игра у этих сборных..
        Тага Дага
        Тага Дага
        12 октября в 07:51
        Нет Лихтенштейна,нет голов...вот и вся суть Марокканского дельфина.А по игре,Франция играла как хотела,Португалы как могли,старый автобус, со старым тренером, стоят две линии. ..и впереди дельфин. ..может что нибудь сделает, не сделал, потому что Кембембе съел и вы. НЕ КОРРЕКТНОЕ СЛОВО....Кристину..Как можно менять лучшего игрока команды Бернарда,и оставить старого дельфина на 90 минут. ..не понимаю.
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        12 октября в 07:20
        Повторение финала ЕВРО-2016, как ни крути) Жаль, что в этот раз обошлось без голов...
        Sandvikens AIK
        Sandvikens AIK
        12 октября в 05:57
        Два матча с топ сборными и в обоих марокканец худший на поле. Повелитель Литвы.
        112910415
        112910415
        12 октября в 05:23
        все ожидания остались ожиданиями
        cska vperiod
        cska vperiod
        12 октября в 05:15
        Всё-таки Португалия одна из сильных команд в Европе.
        Van Vanovich
        Van Vanovich
        12 октября в 04:40
        Все таки без Роналду Португалия веселее играла.
        Евгений Макрушин
        Евгений Макрушин ответ Gelious (раскрыть)
        12 октября в 01:51
        Очень уважительно отношусь к Рону,но Португалия сейчас совсем не слабая сборная,даже по именам много топ игроков.А вот на Евро 2016 она была слабее нынешней
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ Lucky luciano (раскрыть)
        12 октября в 01:16, ред.
        Вот именно. Сколько раз Месси выходил со сборной в финалы?? Но к сожалению это не достижение совсем. Совсем ни о чем, прогиать в финале немецкой машине, которая в тот самый год была как Бавария в этом году.

        Выход в финал Аргентины на ЧМ это не достижение Месси. Это уг.
        Но выйти в финал ЧЕ, удалится, Португалия без него выигрывает, но это Достижение Роналду.

        Я уважаю достижения Роналду. Супер игрок. Сделал себя сам. Небылобы его скучной Былабы эпоха Месси)
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Екатерина Мельникова (раскрыть)
        12 октября в 00:48
        Аргентина всегда по составу сильнее Португалии была...чили колоумбия уругвай это уровень щвейцарии голландии чехии ...ну и стоит напомнить как гном с чилийцами финалы играл
        Legend 6
        Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        12 октября в 00:22
        Так пенальти же не было
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        12 октября в 00:21
        Как я и ожидал...
        Екатерина Мельникова
        Екатерина Мельникова ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
        12 октября в 00:19
        нет, это же не швеция, а франция, с которой он раз пятый играет
        Valeron112
        Valeron112
        12 октября в 00:19
        Как вам одна из серии "зачётных игр" финал Евро 2016
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        12 октября в 00:18
        А чо Ранальду не забил чоли?
        Екатерина Мельникова
        Екатерина Мельникова ответ Gelious (раскрыть)
        12 октября в 00:17
        да, но почему-то когда речь идет о том же месси, вы не вспоминаете этот факт, что все забивают слабым и это норма. только разница в том, что роналду одержим статой и побежит даже 10 ничего не значащий гол забивать с пеналя условному люксембургу
        Екатерина Мельникова
        Екатерина Мельникова ответ Gelious (раскрыть)
        12 октября в 00:16
        ну серьезно? ты мне будешь ставить. в заслуги, то что роналду на евро в последнем матчи очухался и втащил с венгрией в самой слабой группе, которая все решила, а потом проиграла 5-0? вот это соперник. уэльс также смешно вспоминать. как оказалось, без ремзи эта сборнач оказалась унылым г, которая вообще ниче не показала. и тот матч оказался для португалии довольно легким. для справки. на евро 7 матчей, а не 2, в которых роналду хоть что-то показал. и в самых напряженных он отмалчивался.
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