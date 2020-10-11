|Франция
|0:0
|Португалия
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0 : 0
завершен
11 октября 2020, 21:45
воскресенье
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Стадион Стад де Франс
|2’
|Диаш Рубен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Жота Диого
|Силва Бернарду
|Марсьяль Антони
|Жиру Оливье
|74’
|80’
|Санчеш Ренату
|Фернандеш Бруну
|Коман Кингсли
|Мбаппе Килиан
|84’
|88’
|Моутинью Жоау
|Карвалью Вильям
|89’
|Канселу Жоау
|Геррейру Рафаэль
|89’
|Тринкан Франсишку
|Фелиш Жоау
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|10
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|3
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|19
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|1
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В финале не забил выход один на один?? Да много ещё чего он запорол. Пешком ходит. Совсем перестал бегать. Ещё и гармонов напичкался. Может по этому у него нормальная семья, прекрасная жена, три пацана?? Эххх. Как же вы смотрите на вещи однобоко. Ладно, давайте оставим их в покое. Вон новые звёзды появляются, один Холанд чего стоит, наколотил хеттричек за сборную. Такими темпами он к 35 годам все существующие рекорды обновит. Переходим на молодежь. Роналду с Месси уже на пенсии одной ногой.
В финале не забил выход один на один?? Да много ещё чего он запорол. Пешком ходит. Совсем перестал бегать. Ещё и гармонов напичкался. Может по этому у него нормальная семья, прекрасная жена, три пацана?? Эххх. Как же вы смотрите на вещи однобоко. Ладно, давайте оставим их в покое. Вон новые звёзды появляются, один Холанд чего стоит, наколотил хеттричек за сборную. Такими темпами он к 35 годам все существующие рекорды обновит. Переходим на молодежь. Роналду с Месси уже на пенсии одной ногой.
Когда Португалия выиграла, играли два матча. 4 команды разыграли его. Туфта.
Когда Португалия выиграла, играли два матча. 4 команды разыграли его. Туфта.
Ничем. Вся ветка полна вашими спорами.
Ничем. Вся ветка полна вашими спорами.
Выход в финал Аргентины на ЧМ это не достижение Месси. Это уг.
Но выйти в финал ЧЕ, удалится, Португалия без него выигрывает, но это Достижение Роналду.
Я уважаю достижения Роналду. Супер игрок. Сделал себя сам. Небылобы его скучной Былабы эпоха Месси)
Выход в финал Аргентины на ЧМ это не достижение Месси. Это уг.
Но выйти в финал ЧЕ, удалится, Португалия без него выигрывает, но это Достижение Роналду.
Я уважаю достижения Роналду. Супер игрок. Сделал себя сам. Небылобы его скучной Былабы эпоха Месси)