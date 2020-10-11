В 1 Льорис Уго Спасений: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 4 Варан Рафаэль Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 3 Кимпембе Преснель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 52 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 2 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 6 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 21 Эрнандес Люка Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 13 Канте Нголо Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 82 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 6 Погба Поль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 8 Рабьо Адриен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 71 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 7 Гризманн Антуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

Н 9 Жиру Оливье Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 74

Н 10 Мбаппе Килиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 16 Манданда Стив

В 23 Меньян Мик

З 17 Динь Люка

З 5 Ленгле Клеман

З 20 Менди Ферлан

З 18 Упамекано Дайотчанкуль

П 14 Камавинга Эдуардо

П 15 Н'Зонзи Стивен

П 12 Толиссо Корентен

Н 22 Бен-Йеддер Виссам

Н 11 Коман Кингсли Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10