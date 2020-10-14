В 21 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 82

З 19 Бонуччи Леонардо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 84 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 82

З 2 Д'Амброзио Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 82

З 3 Кьеллини Джорджо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 82

З 4 Спинаццола Леонардо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 82

П 18 Барелла Николо Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 48 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 82

П 6 Верратти Марко Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 56

П 8 Жоржиньо Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 82

Н 7 Пеллегрини Лоренцо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 72

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 82

Н 14 Кьеза Федерико Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 55

Запасные игроки

В 23 Краньо Алессио

В 1 Сиригу Сальваторе

З 15 Ачерби Франческо

З 13 Бираги Кристиано

З 5 Манчини Джанлука

З 16 Флоренци Алессандро Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 10

П 20 Локателли Мануэль Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 26

П 12 Сенси Стефано

Н 10 Берарди Доменико

Н 9 Капуто Франческо

Н 11 Кин Моизе Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 27