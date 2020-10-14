ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Наций 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Премьер-Лига U21 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-10-14
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-13
2020-10-14
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
Италия - Нидерланды
Финляндия - Ирландия
Литва - Албания
Болгария - Уэльс
Греция - Косово
Молдавия - Словения
Беларусь - Казахстан
Россия - Венгрия
Польша - Босния и Герцеговина
Англия - Дания
Исландия - Бельгия
Хорватия - Франция
Португалия - Швеция
Норвегия - Северная Ирландия
Румыния - Австрия
Шотландия - Чехия
Словакия - Израиль
Турция - Сербия
Эстония - Армения
Северная Македония - Грузия

Текстовая онлайн трансляция матча Италия против Нидерланды

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.98 3.40 4.20
Fonbet 6.70 1.25 10.50
Мелбет 2.02 3.41 4.14
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Пеллегрини Лоренцо
    ассистент Барелла Николо     		1:0 16’
    25’ 1:1 ван де Бек Донни
    Наказания
    Верратти Марко 23’
    Д'Амброзио Данило 80’
    Кин Моизе 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Кин Моизе Кьеза Федерико 55’
    Локателли Мануэль Верратти Марко 56’
    Флоренци Алессандро Пеллегрини Лоренцо 72’
    77’ Вельтман Йоэл Блинд Дейли
    90+2’ Бабел Райан Депай Мемфис
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 12
    		6 Удары в створ 3
    		12 Фолы 11
    		4 Угловые 9
    		4 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		2 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    galem72
    galem72
    15 октября в 10:01
    ДвБ молодец!
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    15 октября в 08:02
    Хорошо сыграли. Заметно лучше, чем с Боснией, ну правда Босния всей командой у себя в штрафной была. Промеса и Бабела только на замену!
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 октября в 06:28
    Первый успех де Бура.
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    15 октября в 04:59
    Слабо Итальяшки очень слабо сыграли!
    Сказано физрук у руля.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    15 октября в 01:23
    После менеджмента Де Бур в КП, когда Пэллас не мог даже забить то ли 7, то ли 8 матчей вообще, это странно, что его назначили тренером сборной Голландии, где обычно довольно быстро ждут результатов. Хотя посмотрим на его результаты на ЧЕ, надеюсь они не будут такими же, как с КП.
    1bear
    1bear
    15 октября в 01:08
    Голландцы были ближе к победе,особенно после перерыва....
    dzvinka
    dzvinka
    15 октября в 00:19
    этот деБур тренер уровня третьей голандской лиги... не могли чтоли тренера найти нормального такой сборной?!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    14 октября в 23:53
    Ожидаемая ничья!!!
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    14 октября в 23:52
    Кьеллини снова вандика съел
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    14 октября в 23:44
    Жаль не додавили макаронников
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    14 октября в 22:37
    Ван Де Бек норм заиграл походу...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    14 октября в 22:15
    Донни красава!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    14 октября в 20:44
    David Young
    David Young
    14 октября в 20:11
    1X.
    RBA
    RBA
    14 октября в 19:31
    Италия или ничья.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    14 октября в 03:28, ред.
    Вперёд Нидерланды!!! Нужно брать реванш!!!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    13 октября в 00:10
    Победа Италии или ничья...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100