|Италия
|1:1
|Нидерланды
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1 : 1
завершен
14 октября 2020, 21:45
среда
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Пеллегрини Лоренцо
ассистент Барелла Николо
|1:0
|16’
|25’
|1:1
|ван де Бек Донни
|Верратти Марко
|23’
|Д'Амброзио Данило
|80’
|Кин Моизе
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Кин Моизе
|Кьеза Федерико
|55’
|Локателли Мануэль
|Верратти Марко
|56’
|Флоренци Алессандро
|Пеллегрини Лоренцо
|72’
|77’
|Вельтман Йоэл
|Блинд Дейли
|90+2’
|Бабел Райан
|Депай Мемфис
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|7
|Удары по воротам
|12
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|6
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|11
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|4
|Угловые
|9
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|4
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|2
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|0
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