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2 : 1
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Френдс Арена
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Кулусевски Деян
ассистент Люстиг Микаэль
|1:0
|36’
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Даниэльссон Маркус
ассистент Ларссон Себастьян
|2:0
|45+2’
|82’
|2:1(А)
|Даниэльссон Маркус
|35’
|Чалета-Цар Дуе
|68’
|Брекало Йосип
|Экдаль Альбин
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|41’
|Юранович Йосип
|Уремович Филип
|63’
|Пашалич Марио
|Будимир Анте
|Классон Виктор
|Кулусевски Деян
|74’
|77’
|Петкович Бруно
|Брекало Йосип
|77’
|Рог Марко
|Ковачич Матео
|77’
|Мелняк Дарио
|Понграчич Марин
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|11
|Удары по воротам
|7
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|6
|Удары в створ
|3
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|5
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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