В 1 Ульсен Робин Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

З 5 Бенгтссон Пьерр Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

З 4 Даниэльссон Маркус Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 94

З 3 Линделеф Виктор Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 49 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

З 2 Люстиг Микаэль Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

Н 15 Кулусевски Деян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 74

П 7 Ларссон Себастьян Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 94

П 20 Олссон Кристоффер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

П 8 Экдаль Альбин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

Н 9 Берг Маркус Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

П 10 Форсберг Эмиль Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 23 Нурдфельдт Кристоффер

В 12 Юнссон Карл-Юхан

З 16 Крафт Эмиль

З 6 Ульссон Мартин

З 14 Хеландер Филип

П 18 Каюсте Йенс-Лис

П 17 Классон Виктор Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 20

П 19 Маттиас Сванберг

П 13 Свенссон Густав

П 21 Сема Кен

Н 11 Исак Александер