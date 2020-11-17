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Хорватия - Португалия
Испания - Германия
Швейцария - Украина
Гибралтар - Лихтенштейн
Андорра - Латвия
Мальта - Фарерские острова
Франция - Швеция
Люксембург - Азербайджан
Черногория - Кипр

Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия против Португалия

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    Голы
    Ковачич Матео 1:0 29’
    52’ 1:1 Диаш Рубен
    ассистент Семеду Рубен
    60’ 1:2 Фелиш Жоау
    ассистент Жота Диого
    Ковачич Матео
    ассистент Влашич Никола     		2:2 65’
    90’ 2:3 Диаш Рубен
    Наказания
    Рог Марко 23’
    Рог Марко 51’
    54’ Роналду Криштиану
    Перишич Иван 57’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Тринкан Франсишку Фернандеш Бруну
    Брекало Йосип Пашалич Марио 64’
    71’ Силва Бернарду Фелиш Жоау
    71’ Канселу Жоау Мариу Руй
    77’ Паулиньо Жота Диого
    77’ Оливейра Сержиу Данилу
    Мислав Оршич Влашич Никола 83’
    Башич Тома Ковачич Матео 90+1’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 17
    		3 Удары в створ 8
    		15 Фолы 10
    		4 Угловые 12
    		1 Офсайды 0
    		40% Владение мячом 60%
    		5 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 16:58
    Когда твой дельфин с Сассуоло 90 минут не был заметен, но забил 2 левых пенальти, ты говорил, что только голы важны! А сейчас быстро переобулся!!!
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Per4ick (раскрыть)
    18 ноября в 16:14
    Я смотрел всю карьеру Марадоны,только не помню тот период когда он играл в Барселоне.Это действительно гений,с Пеле рядом играли такие же как Пеле...один Гаринча что стоит.Марадону в 80-е узнавали также как и президента Америки Рональда Рейгана..если тогда был интернет. ..я даже не представляю что было бы...он собрал бы все золотые мячи в период с 1984-1991...просто тогда их давали только европейцам.А тот который ты защищаешь...полузащитник Атлетико Коке назвал его геем...он не отрицал...в ответ сказал:ДА ЭТО ПРАВДА. ..ТОЛЬКО ОН БОГАТЫЙ ГЕЙ...у тебя есть ещё время. ..убрать его фото и болеть за настоящих мужчин которые играют футбол. ..и без всякой истерики. ..и бьют статистику на Андоррах. ..Лихтенштейнах. ..Эстонцах.
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Killofwrath (раскрыть)
    18 ноября в 14:08
    Ничего не было у твоего гнома с Перу вот уж кто действительно полный ноль) 0 голов с игры за сезон. А нет забил все таки один Бетису, раз в год как говарится и палка стреляет. Ахаха)
    galem72
    galem72
    18 ноября в 10:18
    Дайте уже партку какой-нибудь Лихтенштейн в соперники. Хватит мучить сдувшегося симулянта 90 минут на траве. ))
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 09:42
    ну вообще-то я смотрел эту игру)
    не надо ля-ля тут, кроме симуляций у него ничего и не было, ты прав только в том, что у него есть сильные партнеры - а если быть точным, партнеры сильнее его
    то что раньше у него их не было - полнейший бред)
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Killofwrath (раскрыть)
    18 ноября в 09:39
    Рон хорошо взаимодействует с партнерами он стал менее эгоистичен, меньше берет игру на себя в том числе это потому что сейчас у него есть сильные партнеры по атаке с которыми можно обыгратся чего не было раньше и ему приходилось все тащить самому. Рон не забил но был частью камандного механизма и не выпадал из игры поэтому менять его не было не какого смысла. Если для тебя футбол это только голы то ты очень мало знаеш о футболе.
    DEIVID
    DEIVID ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 09:22
    А ещё про Рона можно написать, что он был достоин удаления в этой игре за систематические симуляции. Один раз его жёлтой наказали и пару раз откровенно простили.
    DEIVID
    DEIVID
    18 ноября в 09:13
    Рона обязаны были удалять за бесконечные симуляции.
    Per4ick
    Per4ick ответ Тага Дага (раскрыть)
    18 ноября в 08:46
    а ты видел Марадону всю его карьеру ? если нет то как ты на полном серьезе можешь заявлять про лучшего ? тот же Пеле во всем лучше по результатам но его игру мы не видели только если в хрониках. я уважаю Марадону как футболиста но как человек он мягко говоря не самый лучший образец для подражания. и где хоть один факт что Роналду гей? если это даже было бы так у всех свои тараканы
    Тага Дага
    Тага Дага ответ Per4ick (раскрыть)
    18 ноября в 08:23
    Марадона лучший футболист в истории футбола...что тебе объяснить, ты же футбол смотришь 10 лет...о то что у тебя на аве известен больше как заднеприводный...чем как футболист...умеет только нырять и поднять истерику...и просить левые пенки.
    Per4ick
    Per4ick ответ Тео Джонс (раскрыть)
    18 ноября в 08:12
    раньше сборную Аргентины тащили Ди Мария и Игуаин, а теперь Лаутаро)
    Per4ick
    Per4ick ответ Тага Дага (раскрыть)
    18 ноября в 08:11
    фан наркомана успокойся, твои Силва и Жота просто никакие были даже на фоне не самых лучших матчей Роналду. хейть хоть обоснованно а не слепыми 41ами
    Тага Дага
    Тага Дага
    18 ноября в 08:00
    В Португалии нападение будет просто суперская, Бернарду,Жота,Фелиш...только старый петух мешает с старым тренером. ...да будут ещё левые пенки...Андорры и Лихтенштейнами...
    димон 37
    димон 37
    18 ноября в 07:56
    Дырявый не играл?
    Agamaga
    Agamaga ответ Тага Дага (раскрыть)
    18 ноября в 07:23
    Ну тренер держит симулянта на поле, чтоб тот падал и зарабатывал стандарты, пенки, а там и левые голы.
    Да и попробуй заменить его, сестрёнка дельфина заклюет тренера в инсте - обвиняя того в невежестве, что мешает братику догнать иранца.
    Agamaga
    Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 07:04
    Симулянту Андорру подавай, а с французами 6 матчей - 0 голов ахахах. Пусть дальше симулирует и жёлтые получает.
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    18 ноября в 06:08
    Повелитель Андорр предсказуемо потерялся.
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 03:41
    Бессмысленный хейт? Этой игрой пеналду в очередной раз доказал, что он против мало-мальски сильных соперников просто ноль, а скорее мешает партнёрам по команде
    Месси может и не забивает в каких-то матчах, но если смотреть его игры, чего ты конечно никогда не делал, то там Месси действительно полезен и создаёт моменты и играет на команду, Роналду же ничего не может, кроме как нырять и путаться под ногами.
    Top_gun_
    Top_gun_
    18 ноября в 02:18
    Команда Рона побеждает,команда аргентинской пенальтистки ничейку гоняет с дворовыми сборными ))))
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    18 ноября в 01:59
    Повезло Португалии..ошибка вратаря дала им три очка самой конце, да ещё большинство играли..жаль Хорватии, совсем отпустились щас..
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    18 ноября в 01:41
    Раньше эту сборную тащил Бернарду Силва, теперь Фелиш. Остальные пшик)
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 01:39
    Все его "полезные действия" это желтая за симуляцию ахахахах)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    18 ноября в 01:38
    В очередной раз гелевый никакой с командами выше уровня сан-марино.
    Андрей Куприянов
    Андрей Куприянов ответ Шишанутый (раскрыть)
    18 ноября в 01:32
    пешеход также активен был с парагваем
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Wolf77785 (раскрыть)
    18 ноября в 01:20, ред.
    Зачем такой без смысленый хейт писать? Рон хорошо сыграл и был полезен команде. Португалия победила. Первый гол был забит после штрафного Рона на добивании. Удаленее для сопернека Рон заработал за фол на нем. И вообще хорошее движенее показывал, играл на патрнеров, создавал им моменты, был активен на поле а не пешеходил как гном. Про Роналду плохо может написать только тот кто не смотрел матч или хейтер.
    Colchoneros
    Colchoneros
    18 ноября в 01:13
    Фелиш тащит!
    Шатаут
    Шатаут
    18 ноября в 01:04
    "Великий" матч дрыг- ноги... Всем мешающая тень на поле и заслуженная карточка за симуляцию.... Результаты команды его уже давно не интересуют... Главное - рекорды.... Португальский гей не изменяет себе.... Но все это ерунда.... Главное сегодня - Жыве Беларусь!!!...
    BarSlona
    BarSlona
    18 ноября в 00:54
    Дешевый ныряльщик на пенальти отметился желтой карточкой и все? Пробку из ж..вытащил хоть
    NGYRZ
    NGYRZ
    18 ноября в 00:48
    Убогая игра Португальцев - потери мяча просто зашкаливают!

    Всю игру Портков можно было увидеть на фоне удаления, где даже именя на одного игрока больше, Портки были беспомощны.

    Отдельно хочется отменить Семеду - это второй Нани, вроде и скорость и техника при нем, а на деле просто бестолковый!
    da da da
    da da da
    18 ноября в 00:44
    как же Пеп прокачивает футболистов,даже ЦЗ Диаш дубль делает))ахахах
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