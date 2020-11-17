|Хорватия
|2:3
|Португалия
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2 : 3
завершен
17 ноября 2020, 22:45
вторник
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Стадион Полюд (Сплит)
|Ковачич Матео
|1:0
|29’
|52’
|1:1
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Диаш Рубен
ассистент Семеду Рубен
|60’
|1:2
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Фелиш Жоау
ассистент Жота Диого
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Ковачич Матео
ассистент Влашич Никола
|2:2
|65’
|90’
|2:3
|Диаш Рубен
|Рог Марко
|23’
|Рог Марко
|51’
|54’
|Роналду Криштиану
|Перишич Иван
|57’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Тринкан Франсишку
|Фернандеш Бруну
|Брекало Йосип
|Пашалич Марио
|64’
|71’
|Силва Бернарду
|Фелиш Жоау
|71’
|Канселу Жоау
|Мариу Руй
|77’
|Паулиньо
|Жота Диого
|77’
|Оливейра Сержиу
|Данилу
|Мислав Оршич
|Влашич Никола
|83’
|Башич Тома
|Ковачич Матео
|90+1’
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|7
|Удары по воротам
|17
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|3
|Удары в створ
|8
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|15
|Фолы
|10
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|4
|Угловые
|12
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|1
|Офсайды
|0
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|5
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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не надо ля-ля тут, кроме симуляций у него ничего и не было, ты прав только в том, что у него есть сильные партнеры - а если быть точным, партнеры сильнее его
то что раньше у него их не было - полнейший бред)
не надо ля-ля тут, кроме симуляций у него ничего и не было, ты прав только в том, что у него есть сильные партнеры - а если быть точным, партнеры сильнее его
то что раньше у него их не было - полнейший бред)
Да и попробуй заменить его, сестрёнка дельфина заклюет тренера в инсте - обвиняя того в невежестве, что мешает братику догнать иранца.
Да и попробуй заменить его, сестрёнка дельфина заклюет тренера в инсте - обвиняя того в невежестве, что мешает братику догнать иранца.
Месси может и не забивает в каких-то матчах, но если смотреть его игры, чего ты конечно никогда не делал, то там Месси действительно полезен и создаёт моменты и играет на команду, Роналду же ничего не может, кроме как нырять и путаться под ногами.
Месси может и не забивает в каких-то матчах, но если смотреть его игры, чего ты конечно никогда не делал, то там Месси действительно полезен и создаёт моменты и играет на команду, Роналду же ничего не может, кроме как нырять и путаться под ногами.
Всю игру Портков можно было увидеть на фоне удаления, где даже именя на одного игрока больше, Портки были беспомощны.
Отдельно хочется отменить Семеду - это второй Нани, вроде и скорость и техника при нем, а на деле просто бестолковый!
Всю игру Портков можно было увидеть на фоне удаления, где даже именя на одного игрока больше, Портки были беспомощны.
Отдельно хочется отменить Семеду - это второй Нани, вроде и скорость и техника при нем, а на деле просто бестолковый!