В 1 Патрисиу Руй Голов пропущено: 2 Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 93

З 4 Диаш Рубен Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 93

З 19 Мариу Руй Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 71

З 2 Семеду Нелсон Фолов заработано: 3 Отборы: 5 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 93

З 3 Семеду Рубен Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 73 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 93

П 13 Данилу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 77

П 8 Моутинью Жоау Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 93

П 11 Фернандеш Бруну Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

Н 21 Жота Диого Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 77

Н 7 Роналду Криштиану Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

Н 23 Фелиш Жоау Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 71

Запасные игроки

В 12 Лопеш Антони

В 22 Силва Руй

З 5 Дуарте Домингуш

З 20 Канселу Жоау Всего навесов: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 22

З 6 Фонте Жозе

П 14 Карвалью Вильям

П 18 Невеш Рубен

П 15 Оливейра Сержиу Ударов всего: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 16

П 10 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 22

Н 16 Нету Педру

Н 9 Паулиньо Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 16