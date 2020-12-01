|Марсель
|2:1
|Олимпиакос
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2 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Велодром
|33’
|0:1
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Камара Мохаммед
ассистент Врусаи Мариус
|Пайет Димитри
|1:1(П)
|55’
|Пайет Димитри
|2:1(П)
|75’
|58’
|Холебас Хосе
|62’
|Камара Мохаммед
|73’
|Рафинья
|Сакаи Хироки
|89’
|90+6’
|P. Martins
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жермен Валер
|Бенедетто Дарио
|46’
|Сансон Морган
|Кюйсанс Микаэль
|56’
|79’
|Масурас Гиоргос
|М'Вила Янн
|Гуйе Папе
|Ронже Валентен
|85’
|90+2’
|Судани Эль-Арби
|Врусаи Мариус
|Аке Марлей
|Товен Флориан
|90+5’
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|4
|Удары по воротам
|3
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|2
|Удары в створ
|1
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|2
|Фолы
|2
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|2
|Угловые
|1
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|0
|Офсайды
|2
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|59%
|Владение мячом
|41%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|4
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