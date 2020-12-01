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Марсель - Олимпиакос
Локомотив - Ред Булл Зальцбург
Шахтёр - Реал
Атлетико - Бавария
Боруссия - Интер
Порту - Манчестер Сити
Ливерпуль - Аякс
Аталанта - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Марсель против Олимпиакос

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    46' Бенедетто Дарио (9) уходит с поля, Жермен Валер (28) вышел на поле
     
    55' (1:1) Пайет Димитри (10)
     
    56' Кюйсанс Микаэль (17) уходит с поля, Сансон Морган (8) вышел на поле
     
    75' (2:1) Пайет Димитри (10)
     
    85' Ронже Валентен (21) уходит с поля, Гуйе Папе (22) вышел на поле
     
    89' Сакаи Хироки (2)
     
    90+5' Товен Флориан (26) уходит с поля, Аке Марлей (23) вышел на поле
     
    33' (0:1) Камара Мохаммед (4) (Врусаи Мариус (17))
     
    58' Холебас Хосе (25)
     
    62' Камара Мохаммед (4)
     
    73' Рафинья (13)
     
    79' М'Вила Янн (6) уходит с поля, Масурас Гиоргос (19) вышел на поле
     
    2
    90+2' Врусаи Мариус (17) уходит с поля, Судани Эль-Арби (2) вышел на поле
    90+6' P. Martins
    Голы
    33’ 0:1 Камара Мохаммед
    ассистент Врусаи Мариус
    Пайет Димитри 1:1(П) 55’
    Пайет Димитри 2:1(П) 75’
    Наказания
    58’ Холебас Хосе
    62’ Камара Мохаммед
    73’ Рафинья
    Сакаи Хироки 89’
    90+6’ P. Martins
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жермен Валер Бенедетто Дарио 46’
    Сансон Морган Кюйсанс Микаэль 56’
    79’ Масурас Гиоргос М'Вила Янн
    Гуйе Папе Ронже Валентен 85’
    90+2’ Судани Эль-Арби Врусаи Мариус
    Аке Марлей Товен Флориан 90+5’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 3
    		2 Удары в створ 1
    		2 Фолы 2
    		2 Угловые 1
    		0 Офсайды 2
    		59% Владение мячом 41%
    		1 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 4
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    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:11
    Ахах неужели выиграли?)) все равно 4-ое место займут...скорей всего.))
    milan-f
    milan-f
    сегодня в 01:09
    Марснль снял с себя проклятие? О май гад
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 00:49
    Даже "обгадившийся" (термин не мой - это Виллаш Боаш так свою команду характеризовал) Марсель наконец забил (пусть даже оба с пенальти), и одержал свою первую победу, когда же наконец наши клубы победят в еврокубках?? =((
    1bear
    1bear
    вчера в 14:56
    Марсель уже забьет наконец??? очень слабо,но верю...
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