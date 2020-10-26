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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Тюрф Мур
|76’
|0:1
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Сон Хын-Мин
ассистент Кейн Харри
|Браунхилл Джош
|2’
|Лонг Кевин
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Ламела Эрик
|Моура Лукас
|79’
|Ло Чельсо Джовани
|Н'Домбеле Тангай
|Родригес Джей
|Гудмундссон Йохан
|84’
|Выдра Матей
|Барнс Эшли
|89’
|90’
|Родон Джо
|Сон Хын-Мин
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|13
|Удары по воротам
|9
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|4
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|7
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|4
|Угловые
|5
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|4
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|0
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