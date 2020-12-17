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Химки - Локомотив
Краснодар - Уфа
Ахмат - Рубин
Ростов - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Локомотив

Химки Логотип футбольный клуб Химки 3:2 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Химки
Локомотив
3 : 2
завершен
вчера, 18:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 19 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Мелбет 4.14 3.42 2.01
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    26' (1:1) Корян Аршак (17)
     
    44' Корян Аршак (17)
     
    65' Корян Аршак (17) уходит с поля, Долгов Александр (47) вышел на поле
     
    66' Дядюн Владимир (88) уходит с поля, Тихонов Михаил (42) вышел на поле
     
    85' (2:2) Кухарчук Илья (44) (Долгов Александр (47))
     
    90+3' (3:2) Долгов Александр (47) (Конате Мохамед (45))
     
    15' (0:1) Крыховяк Гжегож (7) (Лисакович Виталий (88))
     
    30' Тренеру Николич Марко
     
    37' (1:2) Мурило Серкейра (27) (Крыховяк Гжегож (7))
     
    57' Куликов Даниил (69)
     
    76' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Эдер (19) вышел на поле
     
    80' Игнатьев Владислав (20) уходит с поля, Рыбчинский Дмитрий (94) вышел на поле
     
    83' Райкович Слободан (41)
     
    89' Магкеев Станислав (37) уходит с поля, Камано Франсуа (25) вышел на поле
    Голы
    15’ 0:1 Крыховяк Гжегож
    ассистент Лисакович Виталий
    Корян Аршак 1:1(П) 26’
    37’ 1:2 Мурило Серкейра
    ассистент Крыховяк Гжегож
    Кухарчук Илья
    ассистент Долгов Александр     		2:2 85’
    Долгов Александр
    ассистент Конате Мохамед     		3:2 90+3’
    Наказания
    30’ Тренеру Николич Марко
    Корян Аршак 44’
    57’ Куликов Даниил
    83’ Райкович Слободан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Долгов Александр Корян Аршак 65’
    Тихонов Михаил Дядюн Владимир 66’
    76’ Эдер Лисакович Виталий
    80’ Рыбчинский Дмитрий Игнатьев Владислав
    89’ Камано Франсуа Магкеев Станислав
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 10
    		8 Удары в створ 5
    		11 Фолы 13
    		7 Угловые 6
    		1 Офсайды 0
    		58% Владение мячом 42%
    		3 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:49
    нынешние Химки великолепны !
    металлург
    металлург
    сегодня в 07:38
    🤯😤🤬 Какие цели на сезон у Локо?
    Parovoznic
    Parovoznic ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 03:31
    С нами всё нормально, руководство сплавляет клуб в ФНЛ))
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:30
    да уж куда катиться Локо вот вопрос
    Killofwrath
    Killofwrath ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Ну, 1т - очевидное преимущество Локо, а Химки лишь пытались огрызаться, ну видна была разница в классе. 2т - Локо ходит пешком и вообще не пытается даже изображать футбол. Больше похоже на запланированный слив игроками, ибо так в футболе не бывает. Химки НЕ прибавил во 2 тайме, играли так же, просто Локо тупо стояли, смотреть было больно. Лысый, грузин, Мещеряков надеюсь свалят уже. Игроков многих тоже стоит выкинуть. И по сути всех надо жёстко выпороть, отменить отпуск, закрыть на базе и пусть начинают работать за деньги, которые получают
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 00:03
    Про Локо не буду....
    Незачем сыпать соль на рану....

    Химки же - браво !!!!!
    отличная серия....
    8 игр - 1 поражение (от чемпиона)..1 ничья и 6 побед....
    Черевченко - топ ...
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 23:10
    Жесть, надо посмотреть.
    Smith554
    Smith554
    вчера в 22:43
    Товарищи! Это просто какой-то ПОЗОР... добавить просто нечего даже мата нет.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Бердяева забыл
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 22:38
    Позор и падение клуба продолжается, грузинская морда и теперь скажет о том что назначение сербского физрука и отставка Семина хорошая идея? Весь тренерский штаб и руководство гнать ссаными тряпками из клуба.
    kinderpingui
    kinderpingui
    вчера в 22:16
    Лысого, кикнадзе и пол состава локомотива на выход!!! Это как вообще называется?!?! Позорники!!!
    Паровозов
    Паровозов
    вчера в 21:45
    Тедеска и то мужиком оказался подал в отставку, а этого лысого пупсика будем терпеть до конца чемпа.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:25
    Походу традиция поменялась. ЦСКА теперь дрючит Ростов и в Москве и на дону
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:03
    Не надо было Палыча выгонять.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 20:53
    Респект Химкам. Видно желание играть и побеждать!!!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 20:46
    Даёшь деда с петушком на голове! Вертайте Палыча в зад !!!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:46
    До назначения Игоря Черевченко,Химки набрали 2 очка в 8-ми играх, и были на дне турнирной таблицы РПЛ....
    С 9-го тура командой уже руководил Черевченко, и вот за 11 игр при нем Химки набрали 23 балла (из общих своих 25)...!!!
    Химки воспряли духом, наладили игру, и из одного из аутсайдера РПЛ превратились в довольно боевитый коллектив, который дал бой Спартаку не смотря на проигрыш(3-2), отобрали очки у ЦСКА,и обыграли довольно сильные и крепкие клубы РПЛ (Ростов, Рубин, Динамо, Краснодар и вот сегодня Локо)
    Что тут сказать БРАВО!!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ andrefino13 (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Семин это как Романцева для Спартака, газзаев для ЦСКА, садырин для зенита. Пожалуй Палыч в тройке лучших тренеров России за все время
    andrefino13
    andrefino13 ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 20:43, ред.
    Что все носишься с Витей, как с потеренной торбой, людей смешишь, ты случайно не жена Дюкова, селекционера, обиженная на Ганчаренко.?
    andrefino13
    andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Я с 95 го года за Локомотив, но останусь с Семиным, и своим мнением, предательства прощать нельзя.
    ArtemBzdn
    ArtemBzdn
    вчера в 20:29
    Про Локо не буду, всё сказано. а вот команда Химок мне очень нравится. Такая азартная команда, упёртые там.
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 20:25
    Походу они Николича сливают
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:24
    Все ясно !
    Слили Николича и Кикнадзе, Червяк видно хорошо заплатил судейским, два гола в дополнительное время это очень лорого стоит !
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    вчера в 20:23
    Химки снова удивили )смотрел матч с Красом и Уфой рассчитывал что Химки хотя бы вничью скатают а они выиграли) ...надо пересмотреть будет матч;)
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:21
    Похоже паровоз с грузином и балканцем пошёл под откос.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 20:17
    Локо, а что с вами?....одна из лучших команд Лиги безвольно теряет очки... нанесли в 2 раза меньше ударов, чем Химки, во 2 тайме - ни одного удара в створ ворот?.... похоже Николича - на выход, срочно! ....команде надо отдохнуть и перезагрузиться.... Антон - а с тобой то что? ....ты же лидер команды!
    протон1
    протон1
    вчера в 20:14
    локо после лч поплыл. хааа
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Тедеско точно, а проблемы паровозов мне по боку))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:12
    химки это вам не атлетико какой-нибудь!)))
    николичу пора чемоданы покавать)
    zzz-
    zzz-
    вчера в 20:12
    Вот кто тренер года...а то Семак Мусаев...нее...Черевченко...
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