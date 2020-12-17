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3 : 2
завершен
вчера, 18:00
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|15’
|0:1
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Крыховяк Гжегож
ассистент Лисакович Виталий
|Корян Аршак
|1:1(П)
|26’
|37’
|1:2
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Мурило Серкейра
ассистент Крыховяк Гжегож
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Кухарчук Илья
ассистент Долгов Александр
|2:2
|85’
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Долгов Александр
ассистент Конате Мохамед
|3:2
|90+3’
|30’
|Тренеру Николич Марко
|Корян Аршак
|44’
|57’
|Куликов Даниил
|83’
|Райкович Слободан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Долгов Александр
|Корян Аршак
|65’
|Тихонов Михаил
|Дядюн Владимир
|66’
|76’
|Эдер
|Лисакович Виталий
|80’
|Рыбчинский Дмитрий
|Игнатьев Владислав
|89’
|Камано Франсуа
|Магкеев Станислав
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|20
|Удары по воротам
|10
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|8
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|13
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|7
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|3
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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С 9-го тура командой уже руководил Черевченко, и вот за 11 игр при нем Химки набрали 23 балла (из общих своих 25)...!!!
Химки воспряли духом, наладили игру, и из одного из аутсайдера РПЛ превратились в довольно боевитый коллектив, который дал бой Спартаку не смотря на проигрыш(3-2), отобрали очки у ЦСКА,и обыграли довольно сильные и крепкие клубы РПЛ (Ростов, Рубин, Динамо, Краснодар и вот сегодня Локо)
Что тут сказать БРАВО!!!
С 9-го тура командой уже руководил Черевченко, и вот за 11 игр при нем Химки набрали 23 балла (из общих своих 25)...!!!
Химки воспряли духом, наладили игру, и из одного из аутсайдера РПЛ превратились в довольно боевитый коллектив, который дал бой Спартаку не смотря на проигрыш(3-2), отобрали очки у ЦСКА,и обыграли довольно сильные и крепкие клубы РПЛ (Ростов, Рубин, Динамо, Краснодар и вот сегодня Локо)
Что тут сказать БРАВО!!!