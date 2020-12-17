В 22 Лантратов Илья Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 94

З 15 Данилкин Егор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

П 2 Логашов Арсений Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

З 6 Тихий Дмитрий Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 94

З 25 Филин Александр Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

П 17 Корян Аршак Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 65

П 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 7 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

П 28 Могилевец Павел Отборы: 7 Всего навесов: 9 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

П 5 Трошечкин Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 94

П 88 Дядюн Владимир Ударов всего: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 65

Н 45 Конате Мохамед Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 42 Тихонов Михаил Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 29

П 21 Камышев Илья

П 20 Куат Исламбек

П 18 Липовой Данил

П 70 Мурнин Андрей

Н 10 Алиев Камран