В 23 Симон Унаи Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

З 18 Альба Жорди Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 112 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 94

З 12 Гарсия Эрик Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 86 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 86

З 4 Мартинес Иньиго Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 110 Точность пасов: 102 Минут сыграно: 94

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 88 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 82

П 8 Коке Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 3 Пасы: 116 Точность пасов: 111 Минут сыграно: 94

З 22 Льоренте Маркос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 94

Н 19 Ольмо Даниэль Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 82

Н 7 Мората Альваро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 69

П 20 Педри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 69

Н 11 Торрес Ферран Ударов всего: 6 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Де Хеа Давид

В 13 Санчес Роберт

З 14 Гайя Хосе Луис

З 3 Льоренте Диего

З 2 Порро Педро

З 15 Рамос Серхио Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 8

П 10 Алькантара Тьяго

П 6 Каналес Серхио Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

П 16 Родри Пасы: 26 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 12

П 17 Руис Фабиан Ударов всего: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 25

Н 9 Морено Жерар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 25