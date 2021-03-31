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3 : 1
завершен
31 марта 2021, 21:45
среда
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Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:35
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Ольмо Даниэль
ассистент Альба Жорди
|1:0
|34’
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Торрес Ферран
ассистент Педри
|2:0
|36’
|70’
|2:1
|Халими Бесар
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Морено Жерар
ассистент Коке
|3:1
|75’
|49’
|Криезью Экуран
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Кастрати Лирим
|Рашица Милот
|57’
|Зенели Арбер
|Кололли Бенжамин
|Руис Фабиан
|Педри
|68’
|Морено Жерар
|Мората Альваро
|68’
|Каналес Серхио
|Ольмо Даниэль
|82’
|Родри
|Бускетс Серхио
|82’
|82’
|Вока Идриз
|Халими Бесар
|Рамос Серхио
|Гарсия Эрик
|86’
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|24
|Удары по воротам
|3
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|11
|Удары в створ
|1
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|9
|Фолы
|10
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|9
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|4
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|80%
|Владение мячом
|20%
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|0
|Cэйвы
|8
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|0
|Предупреждения
|1
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