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1 : 4
завершен
23 февраля 2021, 23:00
вторник
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
|9’
|0:1
|Левандовски Роберт
|24’
|0:2
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Мусиала Джамал
ассистент Горецка Леон
|42’
|0:3
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Сане Лерой
ассистент Коман Кингсли
|47’
|0:4(А)
|Ачерби Франческо
|Корреа Хоакин
|1:4
|49’
|Альберто Луис
|28’
|Лейва Лукас
|51’
|Корреа Хоакин
|57’
|Марушич Адам
|65’
|Эскаланте Гонсало
|69’
|72’
|Киммих Йозуа
|75’
|Коман Кингсли
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Лулич Сенад
|Мусаккьо Матео
|31’
|Худт Уэсли
|Габаррон Патрик Хиль
|53’
|Эскаланте Гонсало
|Лейва Лукас
|53’
|63’
|Мартинес Хави
|Горецка Леон
|75’
|Эрнандес Люка
|Коман Кингсли
|Катальди Данило
|Милинкович-Савич Сергей
|81’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|81’
|90’
|Сарр Буна
|Сане Лерой
|90’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Мусиала Джамал
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|14
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|7
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|13
|Фолы
|11
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|7
|Угловые
|4
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|4
|Офсайды
|1
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|4
|Cэйвы
|4
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|5
|Предупреждения
|2
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Особенно наглядным был 3-й гол,4-гол,да и 1-й тоже-это какой то пофигизм,даже наши клубы так не играют!!!!!!!!!!!!!ну а 3-й гол в исполнении Баварии,где в штрафной было 4 или 5 игроков баварии и всего 2 игрока Лацио-это просто ахтунг!!!!!!!!!!!!!!!!!Лацио опять таки-показало вчера игру,уровня РПЛ,хоть и ударов было много,но все они бестолковые
Особенно наглядным был 3-й гол,4-гол,да и 1-й тоже-это какой то пофигизм,даже наши клубы так не играют!!!!!!!!!!!!!ну а 3-й гол в исполнении Баварии,где в штрафной было 4 или 5 игроков баварии и всего 2 игрока Лацио-это просто ахтунг!!!!!!!!!!!!!!!!!Лацио опять таки-показало вчера игру,уровня РПЛ,хоть и ударов было много,но все они бестолковые