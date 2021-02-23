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Лацио - Бавария
Атлетико - Челси

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Бавария

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 1:4 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Лацио
Бавария
1 : 4
завершен
23 февраля 2021, 23:00
вторник
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
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Мелбет 4.60 3.97 1.78
Лига ставок 3.90 4.00 1.94
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    28' Альберто Луис (10)
     
    31' Мусаккьо Матео (37) уходит с поля, Лулич Сенад (19) вышел на поле
     
    47' (0:4) Автогол Ачерби Франческо (33)
     
    49' (1:4) Корреа Хоакин (11)
     
    51' Лейва Лукас (6)
     
    2
    53' Габаррон Патрик Хиль (4) уходит с поля, Худт Уэсли (14) вышел на поле
    53' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Эскаланте Гонсало (18) вышел на поле
     
    57' Корреа Хоакин (11)
     
    65' Марушич Адам (77)
     
    69' Эскаланте Гонсало (18)
     
    2
    81' Милинкович-Савич Сергей (21) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
    81' Альберто Луис (10) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    9' (0:1) Левандовски Роберт (9)
     
    24' (0:2) Мусиала Джамал (42) (Горецка Леон (18))
     
    42' (0:3) Сане Лерой (10) (Коман Кингсли (29))
     
    63' Горецка Леон (18) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
     
    72' Киммих Йозуа (6)
     
    2
    75' Коман Кингсли (29)
    75' Коман Кингсли (29) уходит с поля, Эрнандес Люка (21) вышел на поле
     
    2
    90' Сане Лерой (10) уходит с поля, Сарр Буна (20) вышел на поле
    90' Мусиала Джамал (42) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
    Голы
    9’ 0:1 Левандовски Роберт
    24’ 0:2 Мусиала Джамал
    ассистент Горецка Леон
    42’ 0:3 Сане Лерой
    ассистент Коман Кингсли
    47’ 0:4(А) Ачерби Франческо
    Корреа Хоакин 1:4 49’
    Наказания
    Альберто Луис 28’
    Лейва Лукас 51’
    Корреа Хоакин 57’
    Марушич Адам 65’
    Эскаланте Гонсало 69’
    72’ Киммих Йозуа
    75’ Коман Кингсли
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Лулич Сенад Мусаккьо Матео 31’
    Худт Уэсли Габаррон Патрик Хиль 53’
    Эскаланте Гонсало Лейва Лукас 53’
    63’ Мартинес Хави Горецка Леон
    75’ Эрнандес Люка Коман Кингсли
    Катальди Данило Милинкович-Савич Сергей 81’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Альберто Луис 81’
    90’ Сарр Буна Сане Лерой
    90’ Чупо-Мотинг Эрик Мусиала Джамал
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 7
    		13 Фолы 11
    		7 Угловые 4
    		4 Офсайды 1
    		43% Владение мячом 57%
    		4 Cэйвы 4
    		5 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ bayern-cobra (раскрыть)
    25 февраля в 07:03
    Повезло со жребием и многие команды были в плохом состоянии.
    juvenale
    juvenale
    24 февраля в 18:32
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
    24 февраля в 16:16
    В прошлом сезоне тоже писали так же что Баварию кто угодно остановит в итоге мы никого не заметили
    bayern-cobra
    bayern-cobra ответ ХУБУЛ (раскрыть)
    24 февраля в 16:12
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      24 февраля в 15:43
      На классе и без шансов для Лацио, Бавария! Молодцы, баварцы) Сделали то, что от них и требовалось. С заслуженной и разгромной победой!
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      24 февраля в 13:36
      Челси может вылететь
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
      24 февраля в 13:13
      Реал и Челси вылетят? Сомневаюсь.
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      24 февраля в 13:09
      Половина из этих команд вылетит в 1/8 финала
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
      24 февраля в 12:26
      Откуда Вам знать в какой форме будут команды? Тем более это будет четвертьфинал, другие месяца и другие времена (март, апрель), ещё не известно в каком состоянии будет Бавария.
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      24 февраля в 12:18
      Остальные не в лучшей форме
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Richard von Rammstein (раскрыть)
      24 февраля в 11:39
      А что это в остальных не верим?
      Richard von Rammstein
      Richard von Rammstein ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
      24 февраля в 11:19
      Из этого списка только у ПСЖ есть шансы
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Королевский Реал (раскрыть)
      24 февраля в 10:17
      Баварию много кто может остановить: Порту, Ливерпуль, Ювентус, ПСЖ, Реал, Челси.
      Roger Young
      Roger Young
      24 февраля в 09:53
      Не удивлен. Такого соперника должны проходить одной левой
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ Королевский Реал (раскрыть)
      24 февраля в 08:35, ред.
      Только ты забыл что ЛЧ не АПЛ и тактика бей-беги не отдавай мяч в ЛЧ не проходит. И вообще "гениальный" каталонский физручелло после Барселоны ни в одном финале не был. Громить всех у себя в чемпионате, если у тебя команда топ-уровня много ума не надо
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ allemz (раскрыть)
      24 февраля в 08:31
      Есть надежда на ПСЖ, отомстят им за финал.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      24 февраля в 08:22
      Это Лацио был так слаб, потому что великий Зенит отнял все силы у Лацио в группе.
      Fred Devil
      Fred Devil
      24 февраля в 07:52
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        24 февраля в 07:41
        Ну и где сопротивление?
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        24 февраля в 06:56, ред.
        Ну это было ожидаемо,хотя я верил в Лацио и думал,хоть ничеку то зацепят,учитывая все проблемы немцев!!!!!!!!!!!!!Уж очень не хочется,что бы опять все повторилось т.к интереса нет,смотреть такие матчи!!!!!!!!!!!!!!(((((((((

        Особенно наглядным был 3-й гол,4-гол,да и 1-й тоже-это какой то пофигизм,даже наши клубы так не играют!!!!!!!!!!!!!ну а 3-й гол в исполнении Баварии,где в штрафной было 4 или 5 игроков баварии и всего 2 игрока Лацио-это просто ахтунг!!!!!!!!!!!!!!!!!Лацио опять таки-показало вчера игру,уровня РПЛ,хоть и ударов было много,но все они бестолковые
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        24 февраля в 06:50
          Igo0rek
          Igo0rek ответ allemz (раскрыть)
          24 февраля в 06:40
          Согласен!))
          felix
          felix ответ allemz (раскрыть)
          24 февраля в 06:11
          Айнтрахт, например...
          Королевский Реал
          Королевский Реал
          24 февраля в 05:42
          Даже Лацио смотрелся достойнее Барселоны.8-2
          Василий 50
          Василий 50
          24 февраля в 03:09
          А говорили, что у них проблемы.
          амурец
          амурец
          24 февраля в 03:05
          вообщем то ожидаемо
          Альфамен
          Альфамен ответ Artem Artem (раскрыть)
          24 февраля в 01:28
            ХУБУЛ
            ХУБУЛ
            24 февраля в 01:01
            Бавария, Ливерпуль, ПСЖ, Юве, БД и думаю МС могут думать уже о следующих соперниках.
            abrek123
            abrek123
            24 февраля в 01:00
              Artem Artem
              Artem Artem
              24 февраля в 00:59
              Хорошо, что Лева обогнал Рауля. Долго я ждал этого момента. Рауль - бревно, если сравнивать с Левой.
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