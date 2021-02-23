В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 98 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 74 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 63

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 89

П 29 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 75

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 39 Хофманн Рон-Торбен

З 20 Сарр Буна Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

З 21 Эрнандес Люка Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 15

П 8 Мартинес Хави Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 27

П 22 Рока Марк