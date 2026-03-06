Top.Mail.Ru
В «Реале» рассчитывают, что Беллингем восстановится к матчу с «Атлетико»

сегодня, 21:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико22.03.2026 в 23:00 Не начался

Звездные игроки «Реала» Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем точно не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на следующей неделе.

У француза есть минимальный шанс вернуться на ответную игру на «Этихаде» через неделю, но Беллингем к ней однозначно не успеет восстановиться. Тем не менее в «Реале» надеются, что англичанин сможет выйти на мадридское дерби против «Атлетико». Матч против «матрасников» «Реал» проведет 22 марта.

Comentarios
Comentarios
сегодня в 22:43
Чет подсказывает что сегодня Реал "прорвет" не меньше 3х забьют. Ситуация обязывает
shur
shur
сегодня в 22:35, ред.
...одно дело рисковать здоровьем ради достижения главного приза
Кубка ЛЧ, другое дело при откровенно посредственной игре в присутствие назначенного временно Непонятного Наставника выходить на уколах и возваниях, служебное преступление!
ABir
ABir
сегодня в 22:30
Здоровья Джуду, вторая потеря ведущего игрока Реала.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:09
Хреновая у Реала ситуация сложилась
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:51
понятно, Реал боится проиграть в топ-матчах.
и вполне могут заставит игроков играть рискуя здоровьем
Гость
