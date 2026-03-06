В «Реале» рассчитывают, что Беллингем восстановится к матчу с «Атлетико»

1772823013

сегодня, 21:50

Звездные игроки «Реала» Килиан Мбаппе и точно не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на следующей неделе.

У француза есть минимальный шанс вернуться на ответную игру на «Этихаде» через неделю, но Беллингем к ней однозначно не успеет восстановиться. Тем не менее в «Реале» надеются, что англичанин сможет выйти на мадридское дерби против «Атлетико». Матч против «матрасников» «Реал» проведет 22 марта.