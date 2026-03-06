Санчес разочарован потерей места в основе «Челси»

1772823481

сегодня, 21:58

Вратарь «Челси» был «серьёзно разочарован» решением тренера Лиама Росеньора заменить его на Филипа Йоргенсена в матче против «Астон Виллы» (4:1) в среду.

28-летний испанец допустил ошибки в недавней игре с «Арсеналом» (2:1), после чего Росеньор доверил место в воротах Йоргенсену. Перед матчем Кубка Англии с «Рексхэмом» тренер рассказал о разговоре с Санчесом.

«Я был максимально честен с Робом. Он действительно расстроился, не выйдя на поле — как и положено настоящему профессионалу. Но его реакция на тренировках и поддержка Филипа в раздевалке и разминке были великолепны», — отметил Росеньор.

Он добавил, что не имеет однозначного первого номера в составе: «Для каждой игры я выбираю лучшего исполнителя. Конкуренция нужна во всех позициях. Филип воспользовался шансом, но Роб тоже показывал отличный уровень».