Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Санчес разочарован потерей места в основе «Челси»

сегодня, 21:58

Вратарь «Челси» Роберт Санчес был «серьёзно разочарован» решением тренера Лиама Росеньора заменить его на Филипа Йоргенсена в матче против «Астон Виллы» (4:1) в среду.

28-летний испанец допустил ошибки в недавней игре с «Арсеналом» (2:1), после чего Росеньор доверил место в воротах Йоргенсену. Перед матчем Кубка Англии с «Рексхэмом» тренер рассказал о разговоре с Санчесом.

«Я был максимально честен с Робом. Он действительно расстроился, не выйдя на поле — как и положено настоящему профессионалу. Но его реакция на тренировках и поддержка Филипа в раздевалке и разминке были великолепны», — отметил Росеньор.

Он добавил, что не имеет однозначного первого номера в составе: «Для каждой игры я выбираю лучшего исполнителя. Конкуренция нужна во всех позициях. Филип воспользовался шансом, но Роб тоже показывал отличный уровень».

A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:48
Не, не нужно Моте туда. Во-первых уровнем не потягет, во-вторых по национальному признаку не дадут играть...
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:44
...точно A.S.A ...!
Comentarios
Comentarios ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:38
Если ПСЖ себя будут плохо вести Сафоныча заберут
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:31
Ну , что сказать - такова вратарская доля.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:30
С того момента, как у Абрамовича отобрали клуб, в Челси подписали 5 или 6 вратарей, тут болельщики синих подправят если что. Так вот ни один из них так и не стал по настоящему стеной в воротах, каким был в свое время Чех!
Санчес долгое время считается основным вратарем, но он так же чередует хорошие матчи с провальными.... Если до конца сезона ситуация не изменится, то летом Челси стоит выйти на рынок и приобрести более сильного вратаря
