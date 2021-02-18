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1 : 2
завершен
18 февраля 2021, 23:00
четверг
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Стадион Пьер Моруа
|Веа Тимоти
|1:0
|72’
|87’
|1:1(П)
|Тадич Душан
|89’
|1:2
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Бробби Брайан
ассистент Классен Дэви
|12’
|Альварес Эдсон
|Челик Мехмет
|17’
|Язиджи Юсуф
|40’
|66’
|Блинд Дейли
|77’
|Ренш Девин
|Меньян Мик
|88’
|Санчеш Ренату
|90+1’
|90+5’
|Бробби Брайан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Араужо Луис
|Язиджи Юсуф
|62’
|73’
|Бробби Брайан
|Нерес Давид
|Иконе Жонатан
|Дэвид Джонатан
|78’
|82’
|Идрисси Уссама
|Энтони
|82’
|Шуурс Перр
|Ренш Девин
|Брадарич Домагой
|Рейнилдо
|83’
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|4
|Удары по воротам
|9
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|1
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|18
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|1
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|3
|Cэйвы
|0
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|4
|Предупреждения
|4
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Стыдоба, команда идущая на первом месте в чемпионате не может дать бой разграбленному Аяксу.
Стыдоба, команда идущая на первом месте в чемпионате не может дать бой разграбленному Аяксу.