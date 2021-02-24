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3 : 0
завершен
24 февраля 2021, 21:00
среда
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Стадион Камп Ноу
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Месси Лионель
ассистент Брейтуэйт Мартин
|1:0
|48’
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Месси Лионель
ассистент Де Йонг Френки
|2:0
|68’
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Альба Жорди
ассистент Брейтуэйт Мартин
|3:0
|73’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дембеле Усман
|Пьянич Миралем
|46’
|60’
|Фидель
|Чифуэнтес Анхель Мигель
|60’
|Моренте Тете
|Ригони Эмилиано
|Бускетс Серхио
|Тринкан Франсишку
|67’
|72’
|Каррильо Гуидо
|Бойе Лукас
|72’
|Нино
|Пере Милья
|Гризманн Антуан
|Брейтуэйт Мартин
|76’
|Дест Сержиньо
|Альба Жорди
|77’
|Ленгле Клеман
|Пике Жерар
|77’
|81’
|Луисми
|М'Фулу Оменуке
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|9
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|1
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|8
|Фолы
|8
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|6
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|1
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|2
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Результат добывается за счет индивидуального мастерства игрока, а хотелось бы целостности.
Сегодня воспользовались своими моментами и не повторили ошибку, которую допустили с Кадисом.
Болельщиков с победой! Движемся дальше
Результат добывается за счет индивидуального мастерства игрока, а хотелось бы целостности.
Сегодня воспользовались своими моментами и не повторили ошибку, которую допустили с Кадисом.
Болельщиков с победой! Движемся дальше
С победой друзья!! Идём дальше.
С победой друзья!! Идём дальше.