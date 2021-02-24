ГлавнаяВсе матчи
Матчи Испания. Примера 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-24
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-01
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-14
2020-12-16
2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2020-12-24
2020-12-29
2020-12-30
2020-12-31
2021-01-02
2021-01-03
2021-01-04
2021-01-06
2021-01-08
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-12
2021-01-19
2021-01-20
2021-01-21
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-25
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-01
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-08
2021-02-09
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-17
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-24
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-01
2021-03-05
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-10
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-15
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-21
2021-04-25
2021-04-28
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Эльче

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.139.9322.41
Fonbet Live! 1.05 15.00 52.00
Мелбет 1.13 9.94 21.00
Лига ставок 1.16 9.20 19.00
    Еще
     
    46' Пьянич Миралем (8) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
     
    48' (1:0) Месси Лионель (10) (Брейтуэйт Мартин (9))
     
    67' Тринкан Франсишку (17) уходит с поля, Бускетс Серхио (5) вышел на поле
     
    68' (2:0) Месси Лионель (10) (Де Йонг Френки (21))
     
    73' (3:0) Альба Жорди (18) (Брейтуэйт Мартин (9))
     
    76' Брейтуэйт Мартин (9) уходит с поля, Гризманн Антуан (7) вышел на поле
     
    2
    77' Альба Жорди (18) уходит с поля, Дест Сержиньо (2) вышел на поле
    77' Пике Жерар (3) уходит с поля, Ленгле Клеман (15) вышел на поле
     
    2
    60' Чифуэнтес Анхель Мигель (23) уходит с поля, Фидель (16) вышел на поле
    60' Ригони Эмилиано (22) уходит с поля, Моренте Тете (11) вышел на поле
     
    2
    72' Бойе Лукас (9) уходит с поля, Каррильо Гуидо (21) вышел на поле
    72' Пере Милья (10) уходит с поля, Нино (7) вышел на поле
     
    81' М'Фулу Оменуке (6) уходит с поля, Луисми (15) вышел на поле
    Голы
    Месси Лионель
    ассистент Брейтуэйт Мартин     		1:0 48’
    Месси Лионель
    ассистент Де Йонг Френки     		2:0 68’
    Альба Жорди
    ассистент Брейтуэйт Мартин     		3:0 73’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дембеле Усман Пьянич Миралем 46’
    60’ Фидель Чифуэнтес Анхель Мигель
    60’ Моренте Тете Ригони Эмилиано
    Бускетс Серхио Тринкан Франсишку 67’
    72’ Каррильо Гуидо Бойе Лукас
    72’ Нино Пере Милья
    Гризманн Антуан Брейтуэйт Мартин 76’
    Дест Сержиньо Альба Жорди 77’
    Ленгле Клеман Пике Жерар 77’
    81’ Луисми М'Фулу Оменуке
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 6
    		5 Удары в створ 1
    		8 Фолы 8
    		6 Угловые 3
    		3 Офсайды 1
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    League1
    League1 ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
    27 февраля в 16:57, ред.
    Когда он выигрывал-то? Когда Хави с Иньестой барсу на себе тащили? Или Неймар с Суаресом? Гномяра тогда пешеходстовм, как обычно занимался. Громил слабаков, если у них игра шла. Ходил по полю пешком, если не шла. Просто тупо набивал свою тупую никчёмную стату. Совершенно никчёмный футболист. Вообще ни на что неспособный. Это хорошо, что Марадона жил и играл намного раньше, а то если бы играли вместе с Марадоной, то вместо Великого Марадоны, этого никчёмного тупого бестолкового бездаря провозгласили бы великим. Марадона бы тащил на себе сборную Аргентины, а гномяра бы тупо ехал на нём, как на хави с иньестой или на Нейсаре с Суаресом, и тоже бы кое что забивал командам послабее. Выигрывал бы Марадона, а лучшим бы считали бездаря гномяру..Тоже бы говорили: Марадона плохой, у него плохой характкр, а гномчик хороший, стеснительный, надо его считать лучшим.
    League1
    League1 ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
    26 февраля в 21:39
    Так он бездарь. Какие у него финалы в ЛЧ. Он их только во сне видит.
    League1
    League1 ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
    26 февраля в 19:25
    Гномяра давно уже доказал всем, что он абсолютное ничто. Что он никакой не нюмарадона, а совершенная бездарность и позор футбола. Такого распиаренного бездаря никто никогда не видел до него. И тебе нет смысла доказывать, что черное это белое, а белое это чёрное. Гномяра бездарь, это уже никакими словами не опровергнуть.
    League1
    League1 ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
    25 февраля в 21:41
    Не надо вести себя, как путинский пропагандист. Они тоже всё рассказывают, какой наш президент хороший, как народу с ним живётся весело. А люди видят, что на самом деле жизнь становится трудней. Так и ты, нахваливаешь гнома, а люди видят, что он по сути совершенно нулевой против сильных, и геройчик против слабаков.
    League1
    League1 ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
    25 февраля в 17:25
    Нет смысла защищать гномяру. От того, что ты его защищаешь, он не начинает играть лучше. Осасуны, которые имеют бюджет меньше, чем его зарплата, он и так всегда был горазд унижать. А против сильных, как был слабак, так им и останется. Не дано ему, таланта не хватает.
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    25 февраля в 14:30
    ;) Месси свой 1 забил)
    Тут проблемка в том что ребята из защиты работают как "стахановцы" их норму пропущенных трудно перевыполнить:)
    KamazOMvMOZG
    KamazOMvMOZG
    25 февраля в 14:21, ред.
    Такую команду нужно раскатывать 7-0 вторым составом Барсы. А это унылое Г... а не игра, Гризман вообще забыл для чего ноги, в пустую рамку не попасть с 5 метров... кошмар. Суарез хоть и не бегал, но удар у него поставлен смертельный...а тут сплошные транжиры моментов 100%.

    В команде кроме Месси никто не может отдать пас на обострение другому (но сам Месси не может себе отдать...выходит он всегда ищет столб об который можно сыграть), все атаки тормозятся из-за академичности нашего Царя.
    3й год подряд тот же стиль, а тренера разные).
    И напоследок.
    Угловые это позорище... такая команда и не имеет в запасе пару тройку розыгрышей наигранных.
    Кто пишет... "игра хорошая" - ребят если так судить, то вам нужно болеть за ГазМяс! Для них это хорошая игра.
    League1
    League1
    25 февраля в 13:06
    Это всё, на что способен "великий" меси. Лишь на тупое набивание статы на слабых командах.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ romario 94 (раскрыть)
    25 февраля в 11:57
    Ты что? Месси стал лучше, тем более сейчас он в одиночку все делает.
    romario 94
    romario 94
    25 февраля в 11:25
    Все равно Месси уже не тот.
    galem72
    galem72
    25 февраля в 10:58
    Это хорошо! Важно не отпускать мадрид и быть выше его по итогу. ))
    Roman73
    Roman73
    25 февраля в 10:54, ред.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Roman73 (раскрыть)
      25 февраля в 09:45
      Зачем уходить, ведь там платят хорошо.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Roman73 (раскрыть)
      25 февраля в 09:34
      Сынок, ты перепутал, наоборот, это Барса отец для Месси, а он мажорик.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ Roman73 (раскрыть)
      25 февраля в 09:32
      И ещё деньги за это берет, аха-ха.
      Roman73
      Roman73
      25 февраля в 09:31
      Месси отец родной для Барсы , но это такой отец, который всё делает за тебя вместо того, чтобы учить тебя самому добиваться успехов. И это плохо.
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
      25 февраля в 09:30
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
        25 февраля в 09:24
        Месси всегда тащит, без него ПСЖ выиграл бы 5:0.
        Roman73
        Roman73
        25 февраля в 08:04
        Это чудовищно, но Месси превратил Барселону в отдел своей футбольной статистики и мешает ей развиваться .
        Roman73
        Roman73
        25 февраля в 08:00, ред.
        Это стыдно, но матч Барсы уже не событие.
        Это позор, но хорошим игроком в Барсе считается тот, кто отдаст голевой на Месси.
        Это парадокс но похоже не Барса владеет Месси , а Месси Барселоной.
        Это не комплимент, но Месси похож на стареющего президента , которого все ждут, а он никак не уходит .
        112910415
        112910415
        25 февраля в 06:46
        не идеально, но хорошо
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        25 февраля в 06:45
        Если бы не 1-4 от ПСЖ, можно было бы сказать, что Месси тащит и на подъеме.
        Королевский Реал
        Королевский Реал
        25 февраля в 06:44, ред.
        ￼Beka_byaka
        Вчера 22:58

        В современном футболе, где уже нет не явных фаворитов р явных аутсайдеров, любая победа важна как воздух.
        _______________

        Ухахахахахах😂😂😂😂😂😂😂

        Раньше, когда Роналду забивал таким командам как Эльче, персофаны Месси кричали, что это слабые команды и воспринимать такие голы не стоит.

        Теперь, кода Месси только таким командам как Эльче и забивает, оказывается:

        -" Beka_byaka:
        В современном футболе, где уже нет не явных фаворитов р явных аутсайдеров, любая победа важна как воздух."

        Вот это я понимаю переобувание налету.😂😂😂😂😂😂😂😂
        амурец
        амурец ответ Maksat Karanov (раскрыть)
        25 февраля в 06:22
        да конечно, 17 февраля на Камп Ноу все видели это
        NOVA
        NOVA
        25 февраля в 05:50
        месся, чемпион по эльче, вернулся в стую своя!!
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        25 февраля в 04:47
        Надо же, забил. Не с пенальти.
        Maksat Karanov
        Maksat Karanov
        25 февраля в 04:35
        Хейтеры, привет вам!!! Сегодня не ваш день👍😂
        Maksat Karanov
        Maksat Karanov ответ амурец (раскрыть)
        25 февраля в 04:31
        Великий Месси уже разнёс твой великий псж, радуйся
        амурец
        амурец
        25 февраля в 02:25
        великий дубль Месси, великому Эльче, вот это я понимаю гений, чего там на всякие ПСЖ размениваться
        Per4ick
        Per4ick ответ AgamagA..... (комментарий удален) (раскрыть)
        25 февраля в 01:17
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100