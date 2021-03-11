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Гранада - Мольде
Тоттенхэм - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Рома против Шахтёр

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 3:0 Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) Шахтёр
Рома
Шахтёр
3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Лига Европы 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
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    23' (1:0) Пеллегрини Лоренцо (7) (Педро (11))
     
    35' Мхитарян Генрих (77) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
     
    55' Кумбулла Мараш (24)
     
    62' Педро (11) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
     
    73' (2:0) Эль-Шаарави Стефан (92) (Майораль Борха (21))
     
    77' (3:0) Манчини Джанлука (23) (Кристанте Бриан (4))
     
    2
    78' Спинаццола Леонардо (37) уходит с поля, Перес Бруно (33) вышел на поле
    78' Пеллегрини Лоренцо (7) уходит с поля, Перес Карлес (31) вышел на поле
     
    79' Диавара Амаду (42) уходит с поля, Роджер Ибаньес (3) вышел на поле
     
    83' Манчини Джанлука (23)
     
    58' Патрик Алан (21)
     
    74' Майкон (27)
     
    2
    75' Тайсон (7)
    75' Мораес Жуниор (10) уходит с поля, Дентиньо (9) вышел на поле
     
    2
    79' Тайсон (7) уходит с поля, Соломон Манор (19) вышел на поле
    79' Патрик Алан (21) уходит с поля, Судаков Георгий (61) вышел на поле
     
    87' Тете (14) уходит с поля, Коноплянка Евгений (70) вышел на поле
     
    88' Марлос (11) уходит с поля, Антонио Маркос (8) вышел на поле
    Голы
    Пеллегрини Лоренцо
    ассистент Педро     		1:0 23’
    Эль-Шаарави Стефан
    ассистент Майораль Борха     		2:0 73’
    Манчини Джанлука
    ассистент Кристанте Бриан     		3:0 77’
    Наказания
    Кумбулла Мараш 55’
    58’ Патрик Алан
    74’ Майкон
    75’ Тайсон
    Манчини Джанлука 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Майораль Борха Мхитарян Генрих 35’
    Эль-Шаарави Стефан Педро 62’
    75’ Дентиньо Мораес Жуниор
    Перес Бруно Спинаццола Леонардо 78’
    Перес Карлес Пеллегрини Лоренцо 78’
    Роджер Ибаньес Диавара Амаду 79’
    79’ Соломон Манор Тайсон
    79’ Судаков Георгий Патрик Алан
    87’ Коноплянка Евгений Тете
    88’ Антонио Маркос Марлос
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 7
    		7 Удары в створ 4
    		21 Фолы 7
    		7 Угловые 3
    		4 Офсайды 3
    		37% Владение мячом 63%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 15:05
    ЧТД !
    Ворошиловский Стрелок
    Ворошиловский Стрелок ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    сегодня в 14:58
    Не нужно тыкать старшим. А Интер это не машина. Их мертвая Сампдория обыграла при адекватном судействе. И дохлый, кризисный Ювентус выбил из кубка.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Ozabot (раскрыть)
    сегодня в 14:22, ред.
      Мистер Галактикус
      Мистер Галактикус ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
      сегодня в 14:20
      Этот аутсайдер(Интер) дошёл до финала лиги европы. Этому аутсайдеру в лч попадались группы с Боруссие Д и Тоттенхэмом, которым они с боем, но всё-же уступили место в 1/8. И наконец, ты игру Интера видел?? Это настоящая машина! То что Шахтёр их остановил, это был подвиг Шахтёра, а не слабость Интера.
      Рома и близко с ними не стоит по качеству игры.
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19
      сегодня в 11:23, ред.
      Ромелу Лукаку забил в финале в ворота Интера и забил в ворота Севильи.То есть паритет.Если бы не он,то Интер мог и не дойти до финала ЛЕ в прошлом сезоне.

      Не понимаю за что лично его винить?Это как Криштиану Роналдо винить за вылет Ювентуса из ЛЧ.Ну наверное по мнению болельщиков эти два игрока единственные на футбольном поле.А их команды так для галочки
      Интер чемпион 19
      Интер чемпион 19 ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
      сегодня в 11:12
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        сегодня в 11:00
        Хорошая команда " Шахтёр " : лёгкая, техничная, быстроногая, но... выиграть в состоянии только у равных по уровню. Вчера была в общем - то равная игра, но не покидало чувство, что как бы команда ни старалась, мяч ей забить не удастся. При этом "Рома", которая не показала ничего особенного, "умудрилась" забить трижды. Когда её футболисты только подходили к штрафной и опасности, вроде, никакой не создавали, всё время казалось, что они забьют. Не в этот, так в следующий раз. Так и случилось. Откуда возникало такое чувство, сам не пойму. "Шахтёру" не хватает то ли уверенности в своих силах, то ли мощи, а может конкуренции во внутреннем чемпионате, когда можно играть и выигрывать в пол-ноги. А может и того, и другого вместе.
        Ворошиловский Стрелок
        Ворошиловский Стрелок ответ Ozabot (раскрыть)
        сегодня в 08:51
        Лукаку вообще монстр, он и в финале ЛЕ принёс победу Севильи, шикарно подправив мяч в ворота))
        Ravshan878
        Ravshan878
        сегодня в 07:13
        АЛЁОО Mavros 7171.Причём тут чемпион УЗ !!! Что то не так?
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 06:39
        «Шахтеру» очень не повезло с соперником. «Рома» слишком сложный противник, вот прям очень сложный и игра у них поставлена. Даже МЮ, ТТХ и «Милан» были бы попроще. Волки не выигрывают у топов, но и никогда не проигрывают командам среднего и ниже уровня, а домашний стадион у них будто проклят. Они там практически никогда не проигрывают.
        Ozabot
        Ozabot ответ Ворошиловский Стрелок (раскрыть)
        сегодня в 06:31
        «Интер» сам себя выбил. Головой Лукаку ))) Забавный был матч.
        Ворошиловский Стрелок
        Ворошиловский Стрелок ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
        сегодня в 06:22
          Ворошиловский Стрелок
          Ворошиловский Стрелок
          сегодня в 06:20
          Римляне красавчики. С победой!
          Kosmos58
          Kosmos58
          сегодня в 06:09
          Что и требовалось доказать!!..
          mavros_7171
          mavros_7171 ответ Ravshan878 (раскрыть)
          сегодня в 04:56
            Мистер Галактикус
            Мистер Галактикус ответ Artem Saribekyan (комментарий удален) (раскрыть)
            сегодня в 01:24
              Мистер Галактикус
              Мистер Галактикус ответ SonicStar (комментарий удален) (раскрыть)
              сегодня в 01:07
              Ну так где ваш результат?? Хоть один матч можно было выиграть, раз вы такие крутые и игра у вас на высоте. То что я сегодня увидел, это матч двух середняков УПЛ, аж спать хотелось. Рома ужасна, а Шахтёр ещё ужаснее.
              Andrey YarmolenkoUA
              Andrey YarmolenkoUA
              сегодня в 01:01
              Еврокубки,до следующей встречи осенью!!
              Антон Трейзор
              Антон Трейзор
              сегодня в 00:58
              Ну давай, расскажи мне, как Шахтер пройдет Рому.
              Мистер Галактикус
              Мистер Галактикус
              сегодня в 00:51, ред.
              Рома кстате не смогла обыграть ни одну ТОП команду Италии в этом сезоне(от Ювентуса до Лацио). Зато имеет на своём счету ряд разгромов. И такому гмну проиграть 0-3??? Каштру в отставку!!!
              Мистер Галактикус
              Мистер Галактикус
              сегодня в 00:50
              ПОЗОР!!! Я в шоке. После зимней паузы Шахтёр не узнать. Эта Рома никакущая, она на много слабее Интера, но Шахтёр сегодня превзошёл все самые смелые ожидания...
              witynchik
              witynchik
              сегодня в 00:49
              Позорище, просто жесть
              Futurista
              Futurista
              сегодня в 00:42
              Шахтерам насыпали угля...
              jon57
              jon57
              сегодня в 00:21
                jon57
                jon57
                вчера в 23:40
                Да этот Шахтёр вообще как трусливые зайцы ходят и думают только о том что бы им не забили много голов а что бы забить самому так об этом даже и думать не хотят
                Gahi
                Gahi
                вчера в 22:56
                Шахтер выходит в составе 9 бразильцев очень итересный матч ожидает нас. Удачи
                1bear
                1bear
                вчера в 22:37
                пусть будет ничья
                VeniaminS
                VeniaminS
                вчера в 22:35
                ТМ3.25
                Richard von Rammstein
                Richard von Rammstein
                вчера в 22:35
                Минимальная победа Ромы
                Cat01
                Cat01
                вчера в 21:43
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