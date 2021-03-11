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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
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Пеллегрини Лоренцо
ассистент Педро
|1:0
|23’
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Эль-Шаарави Стефан
ассистент Майораль Борха
|2:0
|73’
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Манчини Джанлука
ассистент Кристанте Бриан
|3:0
|77’
|Кумбулла Мараш
|55’
|58’
|Патрик Алан
|74’
|Майкон
|75’
|Тайсон
|Манчини Джанлука
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Майораль Борха
|Мхитарян Генрих
|35’
|Эль-Шаарави Стефан
|Педро
|62’
|75’
|Дентиньо
|Мораес Жуниор
|Перес Бруно
|Спинаццола Леонардо
|78’
|Перес Карлес
|Пеллегрини Лоренцо
|78’
|Роджер Ибаньес
|Диавара Амаду
|79’
|79’
|Соломон Манор
|Тайсон
|79’
|Судаков Георгий
|Патрик Алан
|87’
|Коноплянка Евгений
|Тете
|88’
|Антонио Маркос
|Марлос
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|10
|Удары по воротам
|7
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|7
|Удары в створ
|4
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|21
|Фолы
|7
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|7
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|3
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|4
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|3
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Рома и близко с ними не стоит по качеству игры.
Рома и близко с ними не стоит по качеству игры.
Не понимаю за что лично его винить?Это как Криштиану Роналдо винить за вылет Ювентуса из ЛЧ.Ну наверное по мнению болельщиков эти два игрока единственные на футбольном поле.А их команды так для галочки
Не понимаю за что лично его винить?Это как Криштиану Роналдо винить за вылет Ювентуса из ЛЧ.Ну наверное по мнению болельщиков эти два игрока единственные на футбольном поле.А их команды так для галочки
Но конечно тут люди вспоминают только 1 неудачный момент,игнорируя былые заслуги
Но конечно тут люди вспоминают только 1 неудачный момент,игнорируя былые заслуги