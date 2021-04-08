|
0 : 2
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 70.4 - 484
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2
Средний возраст: 28.1 - 25
Средний рост: 183.8 - 185
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
|
Стадион Лос Карменес
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:50
|31’
|0:1
|
Рэшфорд Маркус
ассистент Линделеф Виктор
|90’
|0:2(П)
|Фернандеш Бруну
|8’
|Погба Поль
|40’
|МакТоминэй Скотт
|43’
|Шоу Люк
|Дуарте Домингуш
|51’
|72’
|Магуайр Харри
|84’
|Матич Неманья
|Этеки Ян
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Теллес Алекс
|Шоу Люк
|Санчес Герман
|Дуарте Домингуш
|54’
|65’
|Кавани Эдинсон
|Рэшфорд Маркус
|73’
|Матич Неманья
|Погба Поль
|Фулкье Димитри
|Нева Карлос
|74’
|Мачис Дарвин
|Кенеди
|74’
|85’
|ван де Бек Донни
|Гринвуд Мэйсон
|Этеки Ян
|Гоналон Максим
|86’
|Суарес Луис Хавьер
|Сольдадо Роберто
|86’
|
|11
|Удары по воротам
|13
|
|
|3
|Удары в створ
|3
|
|
|14
|Фолы
|12
|
|
|11
|Угловые
|5
|
|
|2
|Офсайды
|0
|
|
|32%
|Владение мячом
|68%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|5
|
Пипец, как это работает?))
Пипец, как это работает?))
На ОлдТраффорде нужно спустить на этих актрис дубль , пусть порезвятся !
На ОлдТраффорде нужно спустить на этих актрис дубль , пусть порезвятся !