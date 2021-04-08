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Гранада - Манчестер Юнайтед
Арсенал - Славия
Аякс - Рома
Динамо - Вильярреал

Текстовая онлайн трансляция матча Гранада против Манчестер Юнайтед

Гранада Логотип футбольный клуб Гранада 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Гранада
0 : 2
завершен
08 апреля 2021, 22:00
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 70.4 - 484
Очков за игру в нац. чемп.: 1.3 - 2
Средний возраст: 28.1 - 25
Средний рост: 183.8 - 185
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
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Манчестер Юнайтед
Лига Европы 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Лос Карменес
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:50
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.613.981.57
Лига Ставок 6.40 4.10 1.56
Фонбет Live! 100.00 11.00 1.05
Мелбет 7.24 4.10 1.54
BetBoom 6.99 3.89 1.56
 
51' Дуарте Домингуш (22)
 
54' Дуарте Домингуш (22) уходит с поля, Санчес Герман (6) вышел на поле
 
2
74' Нева Карлос (15) уходит с поля, Фулкье Димитри (2) вышел на поле
74' Кенеди (24) уходит с поля, Мачис Дарвин (11) вышел на поле
 
2
86' Гоналон Максим (4) уходит с поля, Этеки Ян (8) вышел на поле
86' Сольдадо Роберто (9) уходит с поля, Суарес Луис Хавьер (7) вышел на поле
 
89' Этеки Ян (8)
 
8' Погба Поль (6)
 
31' (0:1) Рэшфорд Маркус (10) (Линделеф Виктор (2))
 
40' МакТоминэй Скотт (39)
 
43' Шоу Люк (23)
 
46' Шоу Люк (23) уходит с поля, Теллес Алекс (27) вышел на поле
 
65' Рэшфорд Маркус (10) уходит с поля, Кавани Эдинсон (7) вышел на поле
 
72' Магуайр Харри (5)
 
73' Погба Поль (6) уходит с поля, Матич Неманья (31) вышел на поле
 
84' Матич Неманья (31)
 
85' Гринвуд Мэйсон (11) уходит с поля, ван де Бек Донни (34) вышел на поле
 
90' (0:2) Фернандеш Бруну (18)
Голы
31’ 0:1 Рэшфорд Маркус
ассистент Линделеф Виктор
90’ 0:2(П) Фернандеш Бруну
Наказания
8’ Погба Поль
40’ МакТоминэй Скотт
43’ Шоу Люк
Дуарте Домингуш 51’
72’ Магуайр Харри
84’ Матич Неманья
Этеки Ян 89’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Теллес Алекс Шоу Люк
Санчес Герман Дуарте Домингуш 54’
65’ Кавани Эдинсон Рэшфорд Маркус
73’ Матич Неманья Погба Поль
Фулкье Димитри Нева Карлос 74’
Мачис Дарвин Кенеди 74’
85’ ван де Бек Донни Гринвуд Мэйсон
Этеки Ян Гоналон Максим 86’
Суарес Луис Хавьер Сольдадо Роберто 86’
Статистика
 11 Удары по воротам 13
3 Удары в створ 3
14 Фолы 12
11 Угловые 5
2 Офсайды 0
32% Владение мячом 68%
1 Cэйвы 3
2 Предупреждения 5
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
09 апреля в 17:16
судья должен был удалять эрреру еще в 1 тайме, этот костолом вообще обнаглел, всем ноги пересчитал! Короче, хорошо, что еще живыми уехали из этой дыры!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ allemz (раскрыть)
09 апреля в 14:57
Как говориться , сольскаер сделал юнайтед great again
Опасный хулиган
Опасный хулиган
09 апреля в 11:16
Гранада по прежнему остается фаворитом в этом противостоянии
Гражданин России
Гражданин России ответ Incredulous (раскрыть)
09 апреля в 10:20
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    09 апреля в 10:01
    На классе, манкунианцы! Два безответных гола в гостях это гарантия выхода в полуфинал Лиги Европы) В последний раз это было в 2017 году и тогда мы помним, чем в итоге закончился тот розыгрыш Лиги Европы для Манчестер Юнайтед!
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ allemz (раскрыть)
    09 апреля в 09:15
      Incredulous
      Incredulous
      09 апреля в 09:11
      Как по мне пенка в конце была "левенькая". Если каждый раз за такое назначать пенальти, то каждый второй угловой или штрафной удар должен заканчиваться одиннадцатиметровым.
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      09 апреля в 07:53
      Тяжелая победа. Гранада играла жёстко, казалось что хотят сломать всех игроков, но и игроки МЮ получили лишние желтые карточки. По составу Сульшер удивил, выставив максимально боевой состав, думал будет небольшая ротация. Голы забиты по делу, хороший задел перед ответной игрой. Главное теперь чтобы игроки восстановились на Тоттенхэм.
      da da da
      da da da
      09 апреля в 04:31
      в целом игра была равна,у МЮ моментов то и не было,победа чисто на классе))
      allemz
      allemz ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
      09 апреля в 02:22
      Что-то кандидатов куча, во всех турнирах пенки ставят.
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе ответ allemz (раскрыть)
      09 апреля в 00:43
      Я давно говорил, МЮ снова станет великим, как только найдет достойную замену Уэббу и Клаттенбургу. Вот они и нашли.
      allemz
      allemz
      09 апреля в 00:24
      Предлагаю посерьезнее отнестись к данному факту, подписать петицию и отправить в компетентные органы, пусть проверяют этих мошенников, беспредел полный
      allemz
      allemz
      09 апреля в 00:21
      Нет, ну реально не смешно, где бы МЮ не играл, без пенки не уходят с поля.
      Пипец, как это работает?))
      allemz
      allemz
      09 апреля в 00:18
      Вот и первая сенсация в еврокубках. Ну и по классике, без пенки МЮ - не МЮ.
      3ton
      3ton
      09 апреля в 00:13
      Ожидаемая победа МЮ
      ВиталикManUtdRus
      ВиталикManUtdRus
      09 апреля в 00:11
      В очередной раз испанцы от любого микро-контакта падают и орут , будто жуткая боль пронзила их тело ))) а сами играют грязно и жестко - жалкое зрелище .
      На ОлдТраффорде нужно спустить на этих актрис дубль , пусть порезвятся !
      Evilhuman
      Evilhuman
      09 апреля в 00:01
      Отличный результат, команду и всех с победой
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      08 апреля в 23:51
      Бруно!!!
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      08 апреля в 22:33, ред.
      Депутат уснул, футболист проснулся вот и ГООООЛ!
      Evilhuman
      Evilhuman
      08 апреля в 22:23
      Всем привет и победы МЮ
      VeniaminS
      VeniaminS
      08 апреля в 21:11
      Гости
      dok66
      dok66
      08 апреля в 20:53
      П2
      1bear
      1bear
      08 апреля в 20:06
      Гранада в ослабленном составе,так что может быть и ничья
      Cat01
      Cat01
      08 апреля в 19:31
      П2
      Накир
      Накир
      08 апреля в 18:28
      2Х + Тм 3,5
      idres
      idres
      08 апреля в 18:27
      Как вариант ничейный результат
      Мaлик
      Мaлик
      08 апреля в 18:25
      Много голов в этом матче не будет
      Сварожич
      Сварожич
      08 апреля в 18:24
      Гранада дома играет хорошо
      marut
      marut
      08 апреля в 18:18
      МЮ фавориты этого матча
      allemz II
      allemz II
      08 апреля в 14:16
      МЮ может дать бой Гранаде.
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