В 1 Силва Руй Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 90

З 20 Вальехо Хесус Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 16 Диас Виктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Выносы: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 22 Дуарте Домингуш Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 54

З 15 Нева Карлос Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 74

П 10 Антонио Пуэртас Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 4 Гоналон Максим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 86

П 24 Кенеди Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 75

П 19 Монторо Анхель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 21 Эррера Янхель Ударов всего: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Н 9 Сольдадо Роберто Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 31 Фабрега Арнау

В 13 Эсканделл Аарон

З 3 Перес Неуэн

З 6 Санчес Герман Фолов заработано: 1 Выносы: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 36

З 2 Фулкье Димитри Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 16

П 8 Этеки Ян Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 9

Н 11 Мачис Дарвин Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 15

Н 23 Молина Хорхе

Н 7 Суарес Луис Хавьер Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

Пропускают

(П) - Решение тренера

Не играл с 25.04.21 , с ним 17 из 42 очков в нац. чемпионате Вико Феде (П) - Решение тренера

(П) - Решение тренера

Не играл с 25.04.21 , с ним 6 из 42 очков в нац. чемпионате Кина Домингуш (П) - Решение тренера

(З) - Решение тренера

Не играл с 25.04.21 , с ним 16 из 42 очков в нац. чемпионате Кини (З) - Решение тренера

(З) - Решение тренера

Не играл с 25.04.21 , с ним 9 из 31 очков в нац. чемпионате Марин Адриан (З) - Решение тренера